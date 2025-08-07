기사 검색
‘F1 더 무비’ 대박 났는데…브래드 피트, 안타까운 소식 전해졌다

입력 :2025-08-07 14:17:56
수정 :2025-08-07 14:17:56
배우 브래드 피트.
배우 브래드 피트.
AFP 연합뉴스


영화 ‘F1 더 무비’의 세계적인 흥행을 견인 중인 할리우드 스타 브래드 피트가 모친상을 당했다.

6일(현지시간) 미 피플 등에 따르면 브래드 피트의 모친인 제인 피트는 향년 84세로 별세했다.

브래드 피트 측은 현지 매체에 모친의 부고에 대해 별다른 발언을 하지 않았다.

조카 시드니 피트는 소셜미디어(SNS)에 “우리는 아직 준비되지 않았다. 하지만 할머니가 결국에는 다시 춤과 노래를 부르고 그림을 그리는 자유를 얻었다는 점에 위안을 느낀다”고 슬픔을 표해 눈길을 끌었다.

브래드 피트와 모친의 관계는 돈독했던 것으로 알려졌다.

그는 최근 ‘F1 더 무비’의 홍보차 아침 방송에 나가 자신의 어머니에 대한 애정을 드러냈다.

그는 방송에서 “이 방송을 매일 보시는 어머니에게 인사를 하고 싶다. 제인 피트 사랑해요, 엄마”라고 말하며 손을 흔들며 인사했다.

최근 브래드 피트는 ‘F1 더 무비’가 세계적으로 흥행하며 또 한 번의 전성기를 맞았다.

‘F1 더 무비’는 최고가 되지 못한 베테랑 드라이버 소니 헤이스가 최하위 팀에 합류해 천재적인 신예 드라이버와 함께 일생일대의 레이스를 펼치는 영화다.

박스오피스 모조에 따르면 ‘F1 더 무비’는 현재 글로벌 흥행 수익 5억 5251만 달러(약 7642억 3584만원)를 거뒀다.

하승연 기자
박세리 “세계 20대 재벌 2세와 열애…홍콩 남자”

박세리 “세계 20대 재벌 2세와 열애…홍콩 남자”
블랙핑크 로제 “충격에 할 말을 잃었다”…무슨 일?

블랙핑크 로제 “충격에 할 말을 잃었다”…무슨 일?
장영란 한의사 남편, 병원 팔고 백수 됐다… 눈물 쏟은 사연

장영란 한의사 남편, 병원 팔고 백수 됐다… 눈물 쏟은 사연
‘스케줄 불참’ 박봄, 결국 2NE1 활동 중단…“함께 못해”

‘스케줄 불참’ 박봄, 결국 2NE1 활동 중단…“함께 못해”
“아파트 1800원에 팝니다” 경매 나왔다…낙찰가 보니 ‘깜짝’

“아파트 1800원에 팝니다” 경매 나왔다…낙찰가 보니 ‘깜짝’
음식 나온지 14분만에 “아가씨 빨리 잡숴”…이번엔 속초 오징어난전 ‘손님 면박’

음식 나온지 14분만에 “아가씨 빨리 잡숴”…이번엔 속초 오징어난전 ‘손님 면박’
이수근 “조용히 장례 치를 것”…가슴 찢어지는 소식 전했다

이수근 “조용히 장례 치를 것”…가슴 찢어지는 소식 전했다
“그동안 감사했습니다”…션, 핼쑥해진 ‘충격 근황’ 걱정 쏟아졌다

“그동안 감사했습니다”…션, 핼쑥해진 ‘충격 근황’ 걱정 쏟아졌다
“부엌에서 볼일 봐!” 우산으로 맞은 父 결국 딸 살해…‘이 병’ 있었다

“부엌에서 볼일 봐!” 우산으로 맞은 父 결국 딸 살해…‘이 병’ 있었다
