“어디 김씨냐”…킴 카다시안, 광복절에 올린 태극기 사진 ‘화제

입력 :2025-08-16 06:41:33
수정 :2025-08-16 06:41:33
모델 겸 사업가 킴 카다시안(왼쪽)이 광복절에 인스타그램 스토리에 올린 태극기 사진. 인스타그램 캡처
모델 겸 사업가 킴 카다시안(왼쪽)이 광복절에 인스타그램 스토리에 올린 태극기 사진. 인스타그램 캡처


한국을 방문한 모델 겸 사업가 킴 카다시안이 광복절에 소셜미디어(SNS)에 태극기 사진을 올려 화제가 됐다.

카다시안은 15일 자신의 인스타그램 스토리에 한국에서 촬영한 사진을 여러 장 올렸다.

사진 중에는 광복절을 맞이해 길가에 게양된 태극기 사진도 포함됐다.

광복절 당일 올라온 태극기 사진에 국내 네티즌은 “어디 김씨냐”, “킴 카다시안도 역시 김씨네”, “광복절인 걸 알고 올린 걸까” 등의 반응을 보였다.

카다시안은 사업차 한국을 방문한 것으로 알려졌다.

카다시안은 가족의 일상을 다룬 리얼리티 프로그램 ‘카다시안 패밀리’가 인기를 끌면서 유명세를 탔다.

카다시안은 2019년 속옷 브랜드 ‘스킴스’를 선보여 연 매출 10억 달러(약 1조4000억원)를 달성했다.

올해 포브스가 발표한 ‘미국 자수성가 여성 부자’ 목록에서 억만장자로 이름을 올렸다.

한편 카다시안은 2014년 힙합 뮤지션 카녜이 웨스트(예·Ye)와 결혼해 자녀 4명을 낳았다.

결혼 7년 만인 지난해 이혼했다.

