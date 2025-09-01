[포토] ‘베니스영화제’ 레드카펫 여신들

1 / 6 로지 헌팅턴 휘틀리가 30일(현지시간) 이탈리아 베니스에서 열린 ‘제82회 베니스영화제’ 중 영화 ‘프랑켄슈타인’ 레드카펫에서 포즈를 취하고 있다.

AP 연합뉴스 영화배우 겸 모델 패리스 잭슨이 30일(현지시간) 이탈리아 베니스에서 열린 ‘제82회 베니스영화제’ 중 영화 ‘프랑켄슈타인’ 레드카펫에서 포즈를 취하고 있다.

AP 연합뉴스 영화배우 케이틀린 디버가 30일(현지시간) 이탈리아 베니스에서 열린 ‘제82회 베니스영화제’ 중 영화 ‘프랑켄슈타인’ 레드카펫에서 포즈를 취하고 있다.

AP 연합뉴스 영화배우 겸 모델 몰리 심스가 30일(현지시간) 이탈리아 베니스에서 열린 ‘제82회 베니스영화제’ 중 영화 ‘프랑켄슈타인’ 레드카펫에서 포즈를 취하고 있다.

AFP 연합뉴스 모델 조지나 로드리게스가 30일(현지시간) 이탈리아 베니스에서 열린 ‘제82회 베니스영화제’ 중 영화 ‘파더 마더 시스터 브라더’ 레드카펫에서 포즈를 취하고 있다.

UPI 연합뉴스 모델 안야 루빅이 30일(현지시간) 이탈리아 베니스에서 열린 ‘제82회 베니스영화제’ 중 영화 ‘파더 마더 시스터 브라더’ 레드카펫에서 포즈를 취하고 있다.

AP 연합뉴스

박찬욱 감독이 제82회 베네치아 영화제에서 공개한 영화 ‘어쩔수가없다’에 미국과 영국 주요 매체들이 극찬을 쏟아냈다.미국의 영화 평점사이트 로튼토마토에 따르면 31일 낮 정오(미 서부시간) 기준으로 영화 ‘어쩔수가없다’(영어 제목 ‘No Other Choice’)에 대해 17개 매체가 리뷰(평가)를 내놓은 가운데 이들의 평점이 100점 만점을 기록하고 있다.특히 영국 BBC는 “‘황홀하게 재미있는’ 한국의 걸작은 올해의 ‘기생충’”이라는 제목의 리뷰 기사에서 박 감독의 신작이 봉준호 감독의 아카데미 수상작 ‘기생충’만큼 뛰어난 작품성을 보여준다고 평가하며 별점 5점 만점을 줬다.BBC는 “‘올드보이’와 ‘아가씨’의 박찬욱 감독이 베니스(베네치아)영화제에서 경제적 불안을 다룬 ‘암울하면서도 웃긴’ 코미디를 공개했다”며 “이 작품은 세계적으로 큰 히트작이 될 수 있다”고 전망했다.미국에서는 박 감독의 이번 베네치아 영화제 수상 가능성이 클 뿐 아니라 내년 오스카상(아카데미)의 유력한 후보가 될 수 있다는 전망도 나온다.사진은 30일(현지시간) 영화 ‘프랑켄슈타인’ 레드카펫에서 포즈를 취하고 있는 스타들.온라인뉴스팀