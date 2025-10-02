기사 검색
[포토] ‘파리 패션위크’ 빛낸 스타들

입력 :2025-10-02 11:02:23
수정 :2025-10-02 14:16:43
가수 겸 배우 리타 오라가 1일(현지시간) 프랑스 파리에서 열린 파리 패션위크 중 칼 라거펠트 하우스의 ‘프롬 파리 위드 러브’ 파티 포토콜에서 포즈를 취하고 있다.
AP 연합뉴스
슈퍼모델 하이디 클룸이 1일(현지시간) 프랑스 파리에서 열린 파리 패션위크 중 칼 라거펠트 하우스의 ‘프롬 파리 위드 러브’ 파티 포토콜에서 포즈를 취하고 있다.
AP 연합뉴스
패리스 힐튼이 1일(현지시간) 프랑스 파리에서 열린 파리 패션위크 중 칼 라거펠트 하우스의 ‘프롬 파리 위드 러브’ 파티 포토콜에서 포즈를 취하고 있다.
AP 연합뉴스
니키 힐튼이 1일(현지시간) 프랑스 파리에서 열린 파리 패션위크 중 칼 라거펠트 하우스의 ‘프롬 파리 위드 러브’ 파티 포토콜에서 포즈를 취하고 있다.
AP 연합뉴스
모델 겸 영화배우 카라 델레바인이 1일(현지시간) 프랑스 파리에서 열린 파리 패션위크 중 칼 라거펠트 하우스의 ‘프롬 파리 위드 러브’ 파티 포토콜에서 포즈를 취하고 있다.
AP 연합뉴스
가수 에이바 맥스가 1일(현지시간) 프랑스 파리에서 열린 파리 패션위크 중 칼 라거펠트 하우스의 ‘프롬 파리 위드 러브’ 파티 포토콜에서 포즈를 취하고 있다.
AP 연합뉴스
모델 테일러 힐이 1일(현지시간) 프랑스 파리에서 열린 파리 패션위크 중 칼 라거펠트 하우스의 ‘프롬 파리 위드 러브’ 파티 포토콜에서 포즈를 취하고 있다.
AP 연합뉴스




영화배우, 모델, 가수 등 스타들이 1일(현지시간) 프랑스 파리에서 열린 파리 패션위크 중 칼 라거펠트 하우스의 ‘프롬 파리 위드 러브’ 파티 포토콜에서 포즈를 취하고 있다.


온라인뉴스팀
