해외연예

[포토] ‘CFDA 패션 어워즈’ 레드카펫

입력 :2025-11-04 14:25:22
수정 :2025-11-04 14:25:22
모델 바바라 팔빈이 3일(현지시간) 미국 뉴욕의 미국 자연사 박물관에서 열린 CFDA 패션 어워즈에 참석해 포즈를 취하고 있다.
AP 연합뉴스
가수 켈시 발레리니가 3일(현지시간) 미국 뉴욕의 미국 자연사 박물관에서 열린 CFDA 패션 어워즈에 참석해 포즈를 취하고 있다.
AP 연합뉴스
영화배우 에이사 곤잘레스가 3일(현지시간) 미국 뉴욕의 미국 자연사 박물관에서 열린 CFDA 패션 어워즈에 참석해 포즈를 취하고 있다.
AFP 연합뉴스
영화배우 겸 모델 앰버 발레타가 3일(현지시간) 미국 뉴욕의 미국 자연사 박물관에서 열린 CFDA 패션 어워즈에 참석해 포즈를 취하고 있다.
AFP 연합뉴스
모델 엘사 호스크가 3일(현지시간) 미국 뉴욕의 미국 자연사 박물관에서 열린 CFDA 패션 어워즈에 참석해 포즈를 취하고 있다.
AFP 연합뉴스
가수 이재가 3일(현지시간) 미국 뉴욕의 미국 자연사 박물관에서 열린 CFDA 패션 어워즈에 참석해 포즈를 취하고 있다.
AFP 연합뉴스
야스민 데본포트가 3일(현지시간) 미국 뉴욕의 미국 자연사 박물관에서 열린 CFDA 패션 어워즈에 참석해 포즈를 취하고 있다.
AFP 연합뉴스
해나 초디가 3일(현지시간) 미국 뉴욕의 미국 자연사 박물관에서 열린 CFDA 패션 어워즈에 참석해 포즈를 취하고 있다.
AFP 연합뉴스
모델 알렉스 콘사니가 3일(현지시간) 미국 뉴욕의 미국 자연사 박물관에서 열린 CFDA 패션 어워즈에 참석해 포즈를 취하고 있다.
AFP 연합뉴스
영화배우 나오미 왓츠가 3일(현지시간) 미국 뉴욕의 미국 자연사 박물관에서 열린 CFDA 패션 어워즈에 참석해 포즈를 취하고 있다.
AFP 연합뉴스
영화배우, 모델, 가수 등 스타들이 3일(현지시간) 미국 뉴욕의 미국 자연사 박물관에서 열린 CFDA 패션 어워즈에 참석해 포즈를 취하고 있다.


