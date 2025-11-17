[포토] 거버너스 어워즈

배정남, 남산 산책 중 시신 발견…큰 충격 받았다

모델 겸 배우 배정남이 시신 목격담을 털어놔 안타까움을 자아냈다. 16일 방송된 SBS 예능 프로그램 ‘미운 우리 새끼’에서는 배정남과 한혜진이 무속인을 찾아가 점을 보는 모습이 공개됐다. 이날 무속인은 배정남의 사주에 대해 “한이 많은 남자”라며 “가슴에 박힌 대못이 크다. 두들겨 맞아도 아프다는 말을 못 하는 사주”라고 말했다. 이에 배정남은 “약한 모습을 들키지 않으려고 한다”고 했다. 무속인은 또 배정남에게 “옆에 할아버지가 있다”라고 말해 놀라게 했다. 이를 들은 배정남은 몇 년 전 반려견 벨과 산책을 하던 중 시신을 발…