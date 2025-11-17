기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

해외연예

[포토] 거버너스 어워즈

입력 :2025-11-17 16:03:56
수정 :2025-11-17 16:03:56
이전 기사이미지
다음 기사이미지
1/ 7
안야 테일러 조이가 16일(현지시간) 미국 로스앤젤레스 레이 돌비 볼룸에서 열린 제16회 거버너스 어워즈에 참석해 포즈를 취하고 있다. AP
안야 테일러 조이가 16일(현지시간) 미국 로스앤젤레스 레이 돌비 볼룸에서 열린 제16회 거버너스 어워즈에 참석해 포즈를 취하고 있다. AP
시드니 스위니가 16일(현지시간) 미국 로스앤젤레스 레이 돌비 볼룸에서 열린 제16회 거버너스 어워즈에 참석해 포즈를 취하고 있다. AP
시드니 스위니가 16일(현지시간) 미국 로스앤젤레스 레이 돌비 볼룸에서 열린 제16회 거버너스 어워즈에 참석해 포즈를 취하고 있다. AP
제니퍼 로페즈가 16일(현지시간) 미국 로스앤젤레스 레이 돌비 볼룸에서 열린 제16회 거버너스 어워즈에 참석해 포즈를 취하고 있다. AP
제니퍼 로페즈가 16일(현지시간) 미국 로스앤젤레스 레이 돌비 볼룸에서 열린 제16회 거버너스 어워즈에 참석해 포즈를 취하고 있다. AP
저니 스몰렛이 16일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스에서 열린 영화 예술 과학 아카데미 제16회 거버너스 어워즈에 참석해 포즈를 취하고 있다. 로이터 연합뉴스
저니 스몰렛이 16일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스에서 열린 영화 예술 과학 아카데미 제16회 거버너스 어워즈에 참석해 포즈를 취하고 있다. 로이터 연합뉴스
제니퍼 로렌스가 16일(현지시간) 미국 로스앤젤레스 레이 돌비 볼룸에서 열린 제16회 거버너스 어워즈에 참석해 포즈를 취하고 있다. AP
제니퍼 로렌스가 16일(현지시간) 미국 로스앤젤레스 레이 돌비 볼룸에서 열린 제16회 거버너스 어워즈에 참석해 포즈를 취하고 있다. AP
라나 콘도르가 16일(현지시간) 미국 로스앤젤레스 레이 돌비 볼룸에서 열린 제16회 거버너스 어워즈에 참석해 포즈를 취하고 있다. AP
라나 콘도르가 16일(현지시간) 미국 로스앤젤레스 레이 돌비 볼룸에서 열린 제16회 거버너스 어워즈에 참석해 포즈를 취하고 있다. AP
엠마 스톤이 16일(현지시간) 미국 로스앤젤레스 레이 돌비 볼룸에서 열린 제16회 거버너스 어워즈에 참석해 포즈를 취하고 있다. AP
엠마 스톤이 16일(현지시간) 미국 로스앤젤레스 레이 돌비 볼룸에서 열린 제16회 거버너스 어워즈에 참석해 포즈를 취하고 있다. AP




안야 테일러 조이가 16일(현지시간) 미국 로스앤젤레스 레이 돌비 볼룸에서 열린 제16회 거버너스 어워즈에 참석해 포즈를 취하고 있다.


온라인뉴스팀
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
인기기사
‘라틴 그래미 어워즈’ 레드카펫 스타들
시사회 레드카펫 ‘파격 패션’
‘CFDA 패션 어워즈’ 레드카펫
‘57세’ 김건모, 몰라보게 수척해진 근황… 성폭행 누명·이혼 아픔 이후

‘57세’ 김건모, 몰라보게 수척해진 근황… 성폭행 누명·이혼 아픔 이후
유튜버 랄랄, 미국 공항서 강제 연행 “마약 범죄자 의심”

유튜버 랄랄, 미국 공항서 강제 연행 “마약 범죄자 의심”
이해인, 속옷만 입고 피아노 치더니…“40억 건물주 됐어요”

이해인, 속옷만 입고 피아노 치더니…“40억 건물주 됐어요”
“성경험 없지만” 19금영상 찍어 1400억 번 20대女 통 큰 기부 행진

“성경험 없지만” 19금영상 찍어 1400억 번 20대女 통 큰 기부 행진
“볼륨감 더해줘” 입술에 3800만원 필러 맞은 28세 불가리아 여성

“볼륨감 더해줘” 입술에 3800만원 필러 맞은 28세 불가리아 여성
“이 대통령 남산에 묶으면 1억…” 전한길 결국 고발당했다

“이 대통령 남산에 묶으면 1억…” 전한길 결국 고발당했다
6살 아들, 3살 딸까지…“길거리 음식 먹은 관광객 3명 사망” 튀르키예 ‘발칵’

6살 아들, 3살 딸까지…“길거리 음식 먹은 관광객 3명 사망” 튀르키예 ‘발칵’
한손으로 가리고 ‘알몸 활보’ 외국인…태국인 동거녀와 사연 있었다

한손으로 가리고 ‘알몸 활보’ 외국인…태국인 동거녀와 사연 있었다
“화장실 가면서 회의한다 거짓말”…경기교육청 ‘교사 비하’ 영상 논란

“화장실 가면서 회의한다 거짓말”…경기교육청 ‘교사 비하’ 영상 논란
인기 클릭
Weekly Best

  1. ‘53세 미혼’ 백현진 “성관계 끊었다…연애도 안 해”

    ‘53세 미혼’ 백현진 “성관계 끊었다…연애도 안 해”

  2. 63세 맞아? 한효주 엄마 연예인 데뷔…“딸보다 예쁜 얼굴”

    63세 맞아? 한효주 엄마 연예인 데뷔…“딸보다 예쁜 얼굴”

  3. “54년 만에 처음”…홍석천 ‘25살 연하’ 남장여자와 스킨십 포착

    “54년 만에 처음”…홍석천 ‘25살 연하’ 남장여자와 스킨십 포착

  4. 김정민, ♥일본인 아내와 별거 2년만…“이혼” 통보받았다

    김정민, ♥일본인 아내와 별거 2년만…“이혼” 통보받았다

  5. 신봉선, 유민상과 ‘커플 성사’…코미디언 커플 26호 탄생?

    신봉선, 유민상과 ‘커플 성사’…코미디언 커플 26호 탄생?
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
거버너스 어워즈

거버너스 어워즈

안야 테일러 조이가 16일(현지시간) 미국 로스앤젤레스 레이 돌비 볼룸에서 열린 제16회 거버너스 어워즈에 참석해 포즈를 취하고 있다.
‘라틴 그래미 어워즈’ 레드카펫 스타들

‘라틴 그래미 어워즈’ 레드카펫 스타들

가수, 영화배우 등 스타들이 13일(현지시간) 미국 네바다주 라스베이거스 MGM 그랜드 가든 아레나에서 열린 제26회 라틴 그래미 어워