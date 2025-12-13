기사 검색
[포토] 모니카 벨루치, 여전히 눈부신 미모

입력 :2025-12-13 14:11:14
수정 :2025-12-13 14:13:06
영화배우 모니카 벨루치가 12일(현지시간) 프랑스 파리 그랑 렉스 영화관에서 티에리 프레모가 주최한 영화 예술 탄생 130주년을 기념하는 특별 상영회 “뤼미에르!(LUMIERE!)” 시사회 레드카펫에 참석해 포즈를 취하고 있다.<br>AP 연합뉴스
영화배우 모니카 벨루치가 12일(현지시간) 프랑스 파리 그랑 렉스 영화관에서 티에리 프레모가 주최한 영화 예술 탄생 130주년을 기념하는 특별 상영회 “뤼미에르!(LUMIERE!)” 시사회 레드카펫에 참석해 포즈를 취하고 있다.<br>AP 연합뉴스
영화배우 모니카 벨루치가 12일(현지시간) 프랑스 파리 그랑 렉스 영화관에서 티에리 프레모가 주최한 영화 예술 탄생 130주년을 기념하는 특별 상영회 “뤼미에르!(LUMIERE!)” 시사회 레드카펫에 참석해 포즈를 취하고 있다.<br>AFP 연합뉴스
영화배우 레베카 마르데가 12일(현지시간) 프랑스 파리 그랑 렉스 영화관에서 티에리 프레모가 주최한 영화 예술 탄생 130주년을 기념하는 특별 상영회 “뤼미에르!(LUMIERE!)” 시사회 레드카펫에 참석해 포즈를 취하고 있다.<br>AP 연합뉴스
영화배우 카멜리아 조다나가 12일(현지시간) 프랑스 파리 그랑 렉스 영화관에서 티에리 프레모가 주최한 영화 예술 탄생 130주년을 기념하는 특별 상영회 “뤼미에르!(LUMIERE!)” 시사회 레드카펫에 참석해 포즈를 취하고 있다.<br>AP 연합뉴스
영화배우 이렌느 야곱이 12일(현지시간) 프랑스 파리 그랑 렉스 영화관에서 티에리 프레모가 주최한 영화 예술 탄생 130주년을 기념하는 특별 상영회 “뤼미에르!(LUMIERE!)” 시사회 레드카펫에 참석해 포즈를 취하고 있다.<br>AP 연합뉴스
모니카 벨루치,이렌느 야곱 등 영화배우들이 12일(현지시간) 프랑스 파리 그랑 렉스 영화관에서 티에리 프레모가 주최한 영화 예술 탄생 130주년을 기념하는 특별 상영회 “뤼미에르!(LUMIERE!)” 시사회 레드카펫에 참석해 포즈를 취하고 있다.


