해외연예

[포토] 시사회 화려하게 수놓은 할리우드 여신들

입력 :2025-12-15 15:42:23
수정 :2025-12-15 15:42:23
영화배우 나탈리 신닉이 14일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스의 린우드 던 극장에서 열린 서치라이트 픽처스의 영화 '더 테이터먼트 오브 앤 리'(The Testament Of Ann Lee) 시사회에 참석해 포즈를 취하고 있다.
AFP 연합뉴스
영화배우 나탈리 신닉이 14일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스의 린우드 던 극장에서 열린 서치라이트 픽처스의 영화 '더 테이터먼트 오브 앤 리'(The Testament Of Ann Lee) 시사회에 참석해 포즈를 취하고 있다.
AFP 연합뉴스
영화배우 토마신 맥켄지가 14일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스의 린우드 던 극장에서 열린 서치라이트 픽처스의 영화 '더 테이터먼트 오브 앤 리'(The Testament Of Ann Lee) 시사회에 참석해 포즈를 취하고 있다.
AFP 연합뉴스
영화배우 아만다 사이프리드가 14일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스의 린우드 던 극장에서 열린 서치라이트 픽처스의 영화 '더 테이터먼트 오브 앤 리'(The Testament Of Ann Lee) 시사회에 참석해 포즈를 취하고 있다.
AFP 연합뉴스
영화배우 케일리 카원이 14일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스의 린우드 던 극장에서 열린 서치라이트 픽처스의 영화 '더 테이터먼트 오브 앤 리'(The Testament Of Ann Lee) 시사회에 참석해 포즈를 취하고 있다.
AFP 연합뉴스
영화배우 케일리 카원이 14일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스의 린우드 던 극장에서 열린 서치라이트 픽처스의 영화 '더 테이터먼트 오브 앤 리'(The Testament Of Ann Lee) 시사회에 참석해 포즈를 취하고 있다.
AFP 연합뉴스
영화배우 줄리아 버터스가 14일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스의 린우드 던 극장에서 열린 서치라이트 픽처스의 영화 '더 테이터먼트 오브 앤 리'(The Testament Of Ann Lee) 시사회에 참석해 포즈를 취하고 있다.
AFP 연합뉴스
영화배우 스테이시 마틴이 14일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스의 린우드 던 극장에서 열린 서치라이트 픽처스의 영화 '더 테이터먼트 오브 앤 리'(The Testament Of Ann Lee) 시사회에 참석해 포즈를 취하고 있다.
AFP 연합뉴스
아만다 사이프리드, 토마신 맥켄지 등 할리우드 스타들이 14일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스의 린우드 던 극장에서 열린 서치라이트 픽처스의 영화 '더 테이터먼트 오브 앤 리'(The Testament Of Ann Lee) 시사회에 참석해 포즈를 취하고 있다.
AFP 연합뉴스
아만다 사이프리드, 토마신 맥켄지 등 할리우드 스타들이 14일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스의 린우드 던 극장에서 열린 서치라이트 픽처스의 영화 '더 테이터먼트 오브 앤 리'(The Testament Of Ann Lee) 시사회에 참석해 포즈를 취하고 있다.


온라인뉴스부
