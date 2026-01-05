기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

해외연예

[포토] ‘크리틱스초이스’ 레드카펫 ★들

입력 :2026-01-05 16:00:03
수정 :2026-01-05 16:04:14
이전 기사이미지
다음 기사이미지
1/ 20
31st Annual Critics Choice Awards - Arrivals
엘르 패닝이 4일(현지시간) 미국 캘리포니아주 샌타모니카 바커행어에서 열린 제31회 크리틱스 초이스 어워즈에 참석해 포즈를 취하고 있다.
AFP 연합뉴스
2026 Critics Choice Awards - Arrivals
아리아나 그란데가 4일(현지시간) 미국 캘리포니아주 샌타모니카 바커행어에서 열린 제31회 크리틱스 초이스 어워즈에 참석해 포즈를 취하고 있다.
AP 연합뉴스
31st Annual Critics Choice Awards
아만다 사이프리드가 4일(현지시간) 미국 캘리포니아주 샌타모니카 바커행어에서 열린 제31회 크리틱스 초이스 어워즈에 참석해 포즈를 취하고 있다.
로이터 연합뉴스
2026 Critics Choice Awards - Arrivals
아덴 조가 4일(현지시간) 미국 캘리포니아주 샌타모니카 바커행어에서 열린 제31회 크리틱스 초이스 어워즈에 참석해 포즈를 취하고 있다.
AP 연합뉴스
Critics Choice Awards - Arrivals
이재가 4일(현지시간) 미국 캘리포니아주 샌타모니카 바커행어에서 열린 제31회 크리틱스 초이스 어워즈에 참석해 포즈를 취하고 있다.
AFP 연합뉴스
2026 Critics Choice Awards - Arrivals
체이스 인피니티가 4일(현지시간) 미국 캘리포니아주 샌타모니카 바커행어에서 열린 제31회 크리틱스 초이스 어워즈에 참석해 포즈를 취하고 있다.
AP 연합뉴스
2026 Critics Choice Awards - Arrivals
오드리 누나가 4일(현지시간) 미국 캘리포니아주 샌타모니카 바커행어에서 열린 제31회 크리틱스 초이스 어워즈에 참석해 포즈를 취하고 있다.
AP 연합뉴스
31st annual Critics Choice Awards
제시카 비엘이 4일(현지시간) 미국 캘리포니아주 샌타모니카 바커행어에서 열린 제31회 크리틱스 초이스 어워즈에 참석해 포즈를 취하고 있다.
로이터 연합뉴스
Critics Choice Awards - Arrivals
레이 아미가 4일(현지시간) 미국 캘리포니아주 샌타모니카 바커행어에서 열린 제31회 크리틱스 초이스 어워즈에 참석해 포즈를 취하고 있다.
AFP 연합뉴스
31st Annual Critics Choice Awards
지영 유가 4일(현지시간) 미국 캘리포니아주 샌타모니카 바커행어에서 열린 제31회 크리틱스 초이스 어워즈에 참석해 포즈를 취하고 있다.
로이터 연합뉴스
31st Annual Critics Choice Awards
메이 홍이 4일(현지시간) 미국 캘리포니아주 샌타모니카 바커행어에서 열린 제31회 크리틱스 초이스 어워즈에 참석해 포즈를 취하고 있다.
로이터 연합뉴스
31st Annual Critics‘ Choice Awards
미아 고스가 4일(현지시간) 미국 캘리포니아주 샌타모니카 바커행어에서 열린 제31회 크리틱스 초이스 어워즈에 참석해 포즈를 취하고 있다.
EPA 연합뉴스
31st annual Critics Choice Awards
사라 포스터가 4일(현지시간) 미국 캘리포니아주 샌타모니카 바커행어에서 열린 제31회 크리틱스 초이스 어워즈에 참석해 포즈를 취하고 있다.
로이터 연합뉴스
31st Annual Critics Choice Awards - Cocktails
저스틴 루프가 4일(현지시간) 미국 캘리포니아주 샌타모니카 바커행어에서 열린 제31회 크리틱스 초이스 어워즈에 참석해 포즈를 취하고 있다.
AFP 연합뉴스
31st Annual Critics‘ Choice Awards
에밀리아 존스가 4일(현지시간) 미국 캘리포니아주 샌타모니카 바커행어에서 열린 제31회 크리틱스 초이스 어워즈에 참석해 포즈를 취하고 있다.
EPA 연합뉴스
31st Annual Critics‘ Choice Awards
미셸 랜돌프가 4일(현지시간) 미국 캘리포니아주 샌타모니카 바커행어에서 열린 제31회 크리틱스 초이스 어워즈에 참석해 포즈를 취하고 있다.
EPA 연합뉴스
31st Annual Critics Choice Awards - Arrivals
알리 라터가 4일(현지시간) 미국 캘리포니아주 샌타모니카 바커행어에서 열린 제31회 크리틱스 초이스 어워즈에 참석해 포즈를 취하고 있다.
AFP 연합뉴스
31st Annual Critics‘ Choice Awards
오데사 아지언이 4일(현지시간) 미국 캘리포니아주 샌타모니카 바커행어에서 열린 제31회 크리틱스 초이스 어워즈에 참석해 포즈를 취하고 있다.
EPA 연합뉴스
2026 Critics Choice Awards - Arrivals
로즈 번이 4일(현지시간) 미국 캘리포니아주 샌타모니카 바커행어에서 열린 제31회 크리틱스 초이스 어워즈에 참석해 포즈를 취하고 있다.
AP 연합뉴스
엘르 패닝이 4일(현지시간) 미국 캘리포니아주 샌타모니카 바커행어에서 열린 제31회 크리틱스 초이스 어워즈에 참석해 포즈를 취하고 있다.<br>AFP 연합뉴스
엘르 패닝이 4일(현지시간) 미국 캘리포니아주 샌타모니카 바커행어에서 열린 제31회 크리틱스 초이스 어워즈에 참석해 포즈를 취하고 있다.
AFP 연합뉴스




한국계 매기 강 감독의 ‘케이팝 데몬 헌터스’(이하 케데헌)가 북미 비평가 단체가 주관하는 권위 있는 시상식 ‘크리틱스 초이스 어워즈’에서 최우수 장편 애니메이션상과 주제가상 등 2관왕을 차지했다.넷플릭스 드라마 ‘오징어 게임’은 시즌3으로 TV 부문 외국어 시리즈상을 받았다.

넷플릭스 애니메이션 영화 케데헌은 4일(현지시간) 미국 캘리포니아주 샌타모니카 바커행어에서 열린 제31회 크리틱스 초이스 어워즈에서 경쟁작이었던 ‘주토피아 2’, ‘엘리오’, ‘인 유어 드림’, ‘아르코’ 등을 누르고 장편 애니메이션 부문 수상의 영예를 안았다.케데헌은 또 사운드트랙 ‘골든’으로 주제가상도 거머쥐었다.

크리틱스초이스협회(CCA)는 미국과 캐나다의 방송·영화 비평가와 기자 600여명이 소속된 단체로, 이들이 매년 초 여는 크리틱스초이스 시상식에서는 영화와 TV 부문으로 나눠 우수한 작품과 배우들을 선정해 시상한다.

‘오징어 게임’은 이날 시상식에서 경쟁작 ‘아카풀코’, ‘라스트 사무라이 스탠딩’ 등을 제치고 TV 부문 최우수 외국어 시리즈상을 세 번째로 수상했다.이 시상식의 TV 부문에서는 시즌 구분 없이 후보 및 수상 작품명만 공개한다.앞서 ‘오징어 게임’ 첫 번째 시즌은 2022년 크리틱스 초이스 어워즈에서 한국 드라마 최초로 TV 최우수 외국어 시리즈상을, 주연 배우 이정재는 한국 배우 최초로 드라마 시리즈 부문 남우주연상을 거머쥔 바 있다.또 지난해 시상식에서는 오징어 게임이 시즌 2로 다시 최우수 외국어 시리즈상을 받았다.

한편 이번 시상식에는 박찬욱 감독의 영화 ‘어쩔수가없다’가 각색상과 외국어영화상 부문 후보에 올랐으나, 두 부문 모두 수상이 불발됐다.

외국어영화상은 ‘시크릿 에이전트’에, 각색상은 ‘원 배틀 애프터 어나더’의 각본을 쓴 폴 토머스 앤더슨 감독에게 돌아갔다.

‘원 배틀 애프터 어나더’는 시상식 최고상으로 꼽히는 영화 부문 작품상과 감독상도 받았다.

기예르모 델 토로 감독의 영화 ‘프랑켄슈타인’은 괴물 역을 맡은 제이콥 엘로디가 남우조연상을 받은 것을 포함해 분장상, 의상상 등 4개 부문을 휩쓸었다.

케데헌은 오는 11일 열리는 골든글로브 어워즈에서도 애니메이션상과 주제가상, 박스오피스 흥행상 등 3개 부문 후보에 올라 다관왕을 노린다.

온라인뉴스팀
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
매기 강 감독의 ‘케이팝 데몬 헌터스’가 크리틱스 초이스 어워즈에서 받은 상의 개수는?
인기기사
‘윤정수♥’ 원진서, 신혼여행서 빛난 비키니 몸매
‘연예대상’ 레드카펫 빛낸 스타들
장원영, ‘사랑스러운 산타걸’
임영웅, 대전 공연 ‘성심당’ 보냉백 줄줄이…또 ‘역대급 배려’ 화제

임영웅, 대전 공연 ‘성심당’ 보냉백 줄줄이…또 ‘역대급 배려’ 화제
김수용, 담배 피우다 쓰러졌다…“병원 이송 중 2차 심정지”

김수용, 담배 피우다 쓰러졌다…“병원 이송 중 2차 심정지”
캄보디아 길거리 떠도는 중국 女 인플루언서…처참한 모습에 네티즌 ‘경악’

캄보디아 길거리 떠도는 중국 女 인플루언서…처참한 모습에 네티즌 ‘경악’
‘골든 대참사’ 악플 폭탄…소향 “제가 다 망쳤어요”

‘골든 대참사’ 악플 폭탄…소향 “제가 다 망쳤어요”
전현무·한혜진, 다시 만난다…새해부터 ‘반가운 소식’

전현무·한혜진, 다시 만난다…새해부터 ‘반가운 소식’
1400만 유튜버, 8년 만에 ‘활동 중단’ 선언…이유 직접 밝혔다

1400만 유튜버, 8년 만에 ‘활동 중단’ 선언…이유 직접 밝혔다
안성기 떠난 뒤 올라온 한 장의 사진…큰아들 SNS에 쏠린 시선

안성기 떠난 뒤 올라온 한 장의 사진…큰아들 SNS에 쏠린 시선
아빠 된 정우성, “사적인 변화” 선 긋더니…기쁜 소식 전했다

아빠 된 정우성, “사적인 변화” 선 긋더니…기쁜 소식 전했다
“정말 끝까지 싸운다”…‘무풍지대’ 김두한 역, 배우 김영인 별세

“정말 끝까지 싸운다”…‘무풍지대’ 김두한 역, 배우 김영인 별세
인기 클릭
Weekly Best

  1. 숙행과 ‘엘베 키스’ 유부남 “자녀 수능 때까지 이혼 미룬 것”

    숙행과 ‘엘베 키스’ 유부남 “자녀 수능 때까지 이혼 미룬 것”

  2. 유재석, MBC 대상 수상하며 ‘하차’ 이이경 향해 한 마디

    유재석, MBC 대상 수상하며 ‘하차’ 이이경 향해 한 마디

  3. 최여진, 결혼 전 홧김에 속옷만 입고…“보여줄 남자 없어서”

    최여진, 결혼 전 홧김에 속옷만 입고…“보여줄 남자 없어서”

  4. ‘논스톱3’ 미녀 여배우 “이혼 두 번하고 출산 경험” 고백

    ‘논스톱3’ 미녀 여배우 “이혼 두 번하고 출산 경험” 고백

  5. 전원주, 40억 자산 기부하기로…“열심히 하는 사람에게”

    전원주, 40억 자산 기부하기로…“열심히 하는 사람에게”
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘크리틱스초이스’ 레드카펫 ★들

‘크리틱스초이스’ 레드카펫 ★들

한국계 매기 강 감독의 ‘케이팝 데몬 헌터스’(이하 케데헌)가 북미 비평가 단체가 주관하는 권위 있는 시상식 ‘크리틱스 초이스 어워즈’
‘오징어 게임 3’, 美 크리틱스 초이스 외국어 시리즈 작품상 수상

‘오징어 게임 3’, 美 크리틱스 초이스 외국어 시리즈 작품상 수상

‘오징어 게임3’가 미국 크리틱스초이스 시상식에서 외국어 시리즈 작품상을 받았다.넷플릭스 시리즈 ‘오징어 게임3’는 4일(현지 시각)