해외연예

‘케데헌’, 美 제작자조합 애니메이션상 후보에 올라

입력 :2026-01-10 14:39:26
수정 :2026-01-10 14:40:49
‘케이팝 데몬 헌터스’ 포스터
‘케이팝 데몬 헌터스’ 포스터


넷플릭스 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’가 미국제작자조합상 애니메이션 부문 후보로 등극했다.

9일(이하 현지시간) 미국 제작자 조합(PGA)이 발표한 제37회 미국 제작자 조합상(PGA 어워즈) 후보에 따르면 ‘케이팝 데몬 헌터스’(이하 ‘케데헌’)는 애니메이션 영화 부문 후보작으로 선정됐다.

이 부문에는 디즈니 ‘엘리오’, ‘주토피아 2’, 드림웍스의 ‘나쁜 녀석들2’, 일본 애니메이션 ‘귀멸의 칼날: 무한성편’이 함께 올랐다.

미국 제작자 조합상은 매년 후보작 및 수상작이 아카데미 작품상과 상당 부분 일치해 아카데미 시상식을 예측하는 지표로 손꼽힌다.

앞서 ‘케데헌’은 지난 4일 미국 캘리포니아에서 열린 제31회 크리틱스 초이스 어워즈에서 애니메이션상과 주제가상(헌트릭스 ‘골든’)까지 2개 상을 받은 바 있다.

지난해 6월 넷플릭스에서 공개된 ‘케데헌’은 케이팝 슈퍼스타인 루미, 미라, 조이가 화려한 무대 뒤 세상을 지키는 숨은 영웅으로 활약하는 이야기를 담은 액션 판타지 애니메이션으로, 한국 배우 안효섭, 이병헌이 영어 더빙에 참여했다. 국내 자본이 직접 들어간 작품은 아니지만, 전 세계 시장에 K팝의 위상을 알린 작품으로 많은 사랑을 받고 있다.

오는 11일 열리는 제83회 골든글로버 시상식에도 영화 부문 애니메이션 작품상, 영화 부문 주제가상, 박스오피스 흥행 성과상 등 3개 부문의 후보로 올라가 있다.

더불어 테디와 이재 등 한국인 아티스트가 참여한 OST ‘골든’은 신드롬급의 인기를 끌면서, 그래미 후보에 오르기도 했다. 이 곡은 제68회 그래미 어워즈 최종 후보 발표에서 ‘올해의 노래상’ 뿐 아니라 ‘베스트 팝 듀오/그룹 퍼포먼스상’, ‘베스트 리믹스드 레코딩상’, ‘베스트 송 리튼 포 비주얼 미디어상’ 부문에 이름을 올렸다.

한편 영화 부문 최고 프로듀서에세 수여하는 대릴 F. 자눅상 후보작으로는 ‘부고니아’, ‘F1 더무비’, ‘프랑켄슈타인’, ‘햄넷’, ‘마티 슈프림’, ‘원 배틀 애프터 어나더’, ‘센티멘탈 밸류’, ‘시너스’, ‘트레인 드림스’, ‘웨폰’ 등 10개 작품이다.

제37회 미국 제작자 조합상은 오는 2월 28일 로스앤젤레스에서 열린다.

뉴스1
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
‘김우빈♥’ 신민아, 결혼식 내내 오열…“눈물 자국 난 신부”

‘김우빈♥’ 신민아, 결혼식 내내 오열…“눈물 자국 난 신부”
“필수 조미료인데”…발암가능물질 초과 검출된 ‘이 간장’ 판매 중단·회수

“필수 조미료인데”…발암가능물질 초과 검출된 ‘이 간장’ 판매 중단·회수
“소변 안 나와” 20대男 방광에 5㎝ 거머리 ‘꿈틀’…“직접 삽입” 이유에 中 ‘충격’

“소변 안 나와” 20대男 방광에 5㎝ 거머리 ‘꿈틀’…“직접 삽입” 이유에 中 ‘충격’
서울대·아나운서 출신 女배우 “화류계 종사자와 동거” 열정적 면모

서울대·아나운서 출신 女배우 “화류계 종사자와 동거” 열정적 면모
쓰러진 학생 위에 올라타 ‘퍽’…중학교 학폭 영상에 경악한 日 “끔찍해”

쓰러진 학생 위에 올라타 ‘퍽’…중학교 학폭 영상에 경악한 日 “끔찍해”
‘짧은 치마’ 김연아, 청초한 미모에 명품 각선미 뽐내

‘짧은 치마’ 김연아, 청초한 미모에 명품 각선미 뽐내
“비몽사몽 상황”…尹, ‘내란 우두머리’ 최종 구형 13일로 연기

“비몽사몽 상황”…尹, ‘내란 우두머리’ 최종 구형 13일로 연기
에스파 카리나, 휴일에 남몰래 발견된 곳 알고보니…

에스파 카리나, 휴일에 남몰래 발견된 곳 알고보니…
‘변요한♥’ 티파니 영, 수줍은 하트

‘변요한♥’ 티파니 영, 수줍은 하트
