기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

해외연예

유명 아역 스타, 길 건너다 뺑소니 사고…현장서 사망

입력 :2026-01-18 09:16:03
수정 :2026-01-18 09:16:03
도로 자료 이미지. 기사와 관련 없음. 픽사베이
도로 자료 이미지. 기사와 관련 없음. 픽사베이


미국의 아역 스타였던 키애나 언더우드(33)가 뺑소니 사고로 사망했다.

18일(현지시간) 미국 ABC 뉴스 등 현지 언론에 따르면 키애나는 지난 16일 오전 6시 43분쯤 뉴욕 브루클린 브라운스빌 지역에서 길을 건너던 중 스포츠유틸리티차량(SUV) 차량에 치였으며, 뒤따르던 두 번째 차량에 연이어 치였다.

구급대가 출동했으나 키애나는 현장에서 사망 판정을 받았다.

두 차량의 운전자 모두 경찰이 도착하기 전 도주했다. 현재까지 체포된 운전자는 없으며, 경찰은 수사를 이어가고 있다.

키애나는 1990년대 후반에서 2000년대 초반까지 아역 배우로 활동하며 이름을 알렸다.

키애나는 인기 프로그램 ‘올 댓’, 영화 ‘더 24 아워 우먼’, 영화 ‘데스 오브 어 다이너스티’ 등에 출연했으며, 애니메이션 ‘리틀 빌’에서는 주인공의 사촌 푸시아 글로버 역할로 목소리 연기를 했다. 뮤지컬 ‘헤어스프레이’도 대표작이다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
키애나 언더우드는 몇 대의 차량에 연이어 치였는가?
인기기사
‘25살 시절 제니를 만나다’
이다희, ‘눈부신 마네킹 비주얼’
고윤정 ‘완벽한 미모’
포즈 취하는 고윤정
인사말하는 고윤정
인사말하는 고윤정
넷플릭스 ‘이 사랑 통역 되나요?’의 김선호-고윤정
포즈 취하는 고윤정
“바다 위로 떠오른 손목”…강화도 토막살인 범인을 밝혀낸 결정적 증거는?

“바다 위로 떠오른 손목”…강화도 토막살인 범인을 밝혀낸 결정적 증거는?
“친구 아내와 불륜해 딸 낳아”…레전드 가수 ‘숨겨진 딸’ 희귀암 투병 끝 사망

“친구 아내와 불륜해 딸 낳아”…레전드 가수 ‘숨겨진 딸’ 희귀암 투병 끝 사망
48억 주고 샀는데…8년 만에 ‘대박’ 지코, 성수동 빌딩 52억 올랐다

48억 주고 샀는데…8년 만에 ‘대박’ 지코, 성수동 빌딩 52억 올랐다
잠들기 전 스마트폰 봤는데…“망막·시신경 태운다” 전문의 경고

잠들기 전 스마트폰 봤는데…“망막·시신경 태운다” 전문의 경고
‘16세 나이 차이’ 신보람♥지상렬, 열애 인정 후 첫 동반 등장

‘16세 나이 차이’ 신보람♥지상렬, 열애 인정 후 첫 동반 등장
“변기보다 더럽다” 공항서 세균 가장 많은 ‘이 곳’…“안 만질 수 없어”

“변기보다 더럽다” 공항서 세균 가장 많은 ‘이 곳’…“안 만질 수 없어”
슈, 남편 임효성과 싸우고 “두 달째 연락 안 돼… 화해하고 싶어”

슈, 남편 임효성과 싸우고 “두 달째 연락 안 돼… 화해하고 싶어”
“요즘도 차 보는 여자가 있네요”…경차 30대男, 소개팅녀 질문에 ‘한탄’

“요즘도 차 보는 여자가 있네요”…경차 30대男, 소개팅녀 질문에 ‘한탄’
야노 시호, ♥추성훈에 명품 선물하려다 좌절한 사연은

야노 시호, ♥추성훈에 명품 선물하려다 좌절한 사연은
인기 클릭
Weekly Best

  1. 톱배우♥방송인, 1년 넘게 동거…“사실상 결혼한 상태”

    톱배우♥방송인, 1년 넘게 동거…“사실상 결혼한 상태”

  2. 전원주, ‘19살 연하남’과 데이트 그 후… ‘기쁜 소식’ 알렸다

    전원주, ‘19살 연하남’과 데이트 그 후… ‘기쁜 소식’ 알렸다

  3. 침대 위 아내에 “스킨십 하고파 컨트롤 안돼”… 전태풍, 돌연 이혼 발언

    침대 위 아내에 “스킨십 하고파 컨트롤 안돼”… 전태풍, 돌연 이혼 발언

  4. 가수 테이 “전신 3도 화상 입어 실신…휠체어 신세 졌다”

    가수 테이 “전신 3도 화상 입어 실신…휠체어 신세 졌다”

  5. 대상 이어 겹경사…‘53세’ 이상민, 재혼 9개월 만에 ‘좋은 소식’ 알렸다

    대상 이어 겹경사…‘53세’ 이상민, 재혼 9개월 만에 ‘좋은 소식’ 알렸다
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
유명 아역 스타, 길 건너다 뺑소니 사고…현장서 사망

유명 아역 스타, 길 건너다 뺑소니 사고…현장서 사망

미국의 아역 스타였던 키애나 언더우드(33)가 뺑소니 사고로 사망했다.18일(현지시간) 미국 ABC 뉴스 등 현지 언론에 따르면 키애나
‘골든 글로브’ 레드카펫 할리우드 여신들

‘골든 글로브’ 레드카펫 할리우드 여신들

한국계 매기 강 감독의 ‘케이팝 데몬 헌터스’(이하 케데헌)가 미국의 권위 있는 시상식 ‘골든글로브 어워즈’에서 애니메이션상과 주제가상