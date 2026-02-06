기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

해외연예

[포토] 런던 빛낸 ‘폭풍의 언덕’ 시사회 스타들

입력 :2026-02-06 10:30:09
수정 :2026-02-06 10:30:30
이전 기사이미지
다음 기사이미지
1/ 5
영화배우 마고 로비가 5일(현지시간) 영국 런던에서 열린 영화 ‘폭풍의 언덕’(Wurthering Heights) 시사회에 참석해 포즈를 취하고 있다.<br>AP 연합뉴스
영화배우 마고 로비가 5일(현지시간) 영국 런던에서 열린 영화 ‘폭풍의 언덕’(Wurthering Heights) 시사회에 참석해 포즈를 취하고 있다.
AP 연합뉴스
영화배우 마고 로비가 5일(현지시간) 영국 런던에서 열린 영화 ‘폭풍의 언덕’(Wurthering Heights) 시사회에 참석해 포즈를 취하고 있다.<br>AP 연합뉴스
영화배우 마고 로비가 5일(현지시간) 영국 런던에서 열린 영화 ‘폭풍의 언덕’(Wurthering Heights) 시사회에 참석해 포즈를 취하고 있다.
AP 연합뉴스
가수 찰리 xcx가 5일(현지시간) 영국 런던에서 열린 영화 ‘폭풍의 언덕’(Wurthering Heights) 시사회에 참석해 포즈를 취하고 있다.<br>AP 연합뉴스<br>
가수 찰리 xcx가 5일(현지시간) 영국 런던에서 열린 영화 ‘폭풍의 언덕’(Wurthering Heights) 시사회에 참석해 포즈를 취하고 있다.
AP 연합뉴스
앨리슨 올리버가 5일(현지시간) 영국 런던에서 열린 영화 ‘폭풍의 언덕’(Wurthering Heights) 시사회에 참석해 포즈를 취하고 있다.<br>AP 연합뉴스
앨리슨 올리버가 5일(현지시간) 영국 런던에서 열린 영화 ‘폭풍의 언덕’(Wurthering Heights) 시사회에 참석해 포즈를 취하고 있다.
AP 연합뉴스
영화감독 에머랄드 펜넬이 5일(현지시간) 영국 런던에서 열린 영화 ‘폭풍의 언덕’(Wurthering Heights) 시사회에 참석해 포즈를 취하고 있다.<br>AP 연합뉴스
영화감독 에머랄드 펜넬이 5일(현지시간) 영국 런던에서 열린 영화 ‘폭풍의 언덕’(Wurthering Heights) 시사회에 참석해 포즈를 취하고 있다.
AP 연합뉴스




영화배우, 영화감독 등 스타들이 5일(현지시간) 영국 런던에서 열린 영화 ‘폭풍의 언덕’(Wurthering Heights) 시사회에 참석해 포즈를 취하고 있다.


온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
시사회가 열린 장소는 어디인가?
인기기사
스타들의 ‘서울패션위크’ 나들이
로제, 브루노 마스와 ‘그래미’ 오프닝 무대 장식
‘제68회 그래미 어워즈’ 레드카펫 드레스 열전
“남들이 무시하는 일 해서 월 800만원 번다”…대박 난 22세女 사연

“남들이 무시하는 일 해서 월 800만원 번다”…대박 난 22세女 사연
딸 임신에 “날 죽여라”…황혼육아에 떨고 있는 조부모들

딸 임신에 “날 죽여라”…황혼육아에 떨고 있는 조부모들
10kg 뺐는데 다시 쪘다…빠니보틀이 말하는 ‘위고비 이후’

10kg 뺐는데 다시 쪘다…빠니보틀이 말하는 ‘위고비 이후’
생우유 마신 임신부, 태아 숨졌다…美 보건당국 “마시지 마세요” 경고

생우유 마신 임신부, 태아 숨졌다…美 보건당국 “마시지 마세요” 경고
찻잔으로 얼굴 벅벅 ‘경악’…이정현, 독특한 피부 관리법 공개

찻잔으로 얼굴 벅벅 ‘경악’…이정현, 독특한 피부 관리법 공개
‘55세 미혼’ 김승수, 송은이에 “실물 더 귀엽다” 돌발 멘트…번호 교환까지

‘55세 미혼’ 김승수, 송은이에 “실물 더 귀엽다” 돌발 멘트…번호 교환까지
성인 80% 감염되는데…치매 일으키는 ‘눈알 속 박테리아’ 발견돼

성인 80% 감염되는데…치매 일으키는 ‘눈알 속 박테리아’ 발견돼
100만 관객 결국 해냈다…‘아바타’까지 제치며 역주행 기적 일으킨 ‘한국 영화’

100만 관객 결국 해냈다…‘아바타’까지 제치며 역주행 기적 일으킨 ‘한국 영화’
2026년 2월 6일

2026년 2월 6일
인기 클릭
Weekly Best

  1. “내 아이 낳고 싶다” 황재균, 지연과 이혼 2년만 2세 욕심 털어놔

    “내 아이 낳고 싶다” 황재균, 지연과 이혼 2년만 2세 욕심 털어놔

  2. ‘47세’ 하지원, 깜짝 놀란 결혼 소식…“새로운 인연 만나”

    ‘47세’ 하지원, 깜짝 놀란 결혼 소식…“새로운 인연 만나”

  3. 이혜성, 전현무와 결별 4년 만에…한해와 “각별한 관계”

    이혜성, 전현무와 결별 4년 만에…한해와 “각별한 관계”

  4. 전원주, 동료 연기자 향해 “밤에 덮치고 싶었다” 파격 고백

    전원주, 동료 연기자 향해 “밤에 덮치고 싶었다” 파격 고백

  5. 70대 맞아? “37세 같다” 몰라보게 젊어진 김학래 최근 모습… ‘말 근육’ 감탄도

    70대 맞아? “37세 같다” 몰라보게 젊어진 김학래 최근 모습… ‘말 근육’ 감탄도
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
런던 빛낸 ‘폭풍의 언덕’ 시사회 스타들

런던 빛낸 ‘폭풍의 언덕’ 시사회 스타들

영화배우, 영화감독 등 스타들이 5일(현지시간) 영국 런던에서 열린 영화 ‘폭풍의 언덕’(Wurthering Heights) 시사회에
‘제68회 그래미 어워즈’ 레드카펫 드레스 열전

‘제68회 그래미 어워즈’ 레드카펫 드레스 열전

가수, 영화배우, 모델 등 스타들이 1일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스의 크립토닷컴 아레나에서 열린 ‘제68회 그래미 어워즈