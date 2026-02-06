해외연예 [포토] 런던 빛낸 ‘폭풍의 언덕’ 시사회 스타들 입력 :2026-02-06 10:30:09 수정 :2026-02-06 10:30:30 1/ 5 영화배우 마고 로비가 5일(현지시간) 영국 런던에서 열린 영화 ‘폭풍의 언덕’(Wurthering Heights) 시사회에 참석해 포즈를 취하고 있다.AP 연합뉴스 영화배우 마고 로비가 5일(현지시간) 영국 런던에서 열린 영화 ‘폭풍의 언덕’(Wurthering Heights) 시사회에 참석해 포즈를 취하고 있다.AP 연합뉴스 가수 찰리 xcx가 5일(현지시간) 영국 런던에서 열린 영화 ‘폭풍의 언덕’(Wurthering Heights) 시사회에 참석해 포즈를 취하고 있다.AP 연합뉴스 앨리슨 올리버가 5일(현지시간) 영국 런던에서 열린 영화 ‘폭풍의 언덕’(Wurthering Heights) 시사회에 참석해 포즈를 취하고 있다.AP 연합뉴스 영화감독 에머랄드 펜넬이 5일(현지시간) 영국 런던에서 열린 영화 ‘폭풍의 언덕’(Wurthering Heights) 시사회에 참석해 포즈를 취하고 있다.AP 연합뉴스 영화배우, 영화감독 등 스타들이 5일(현지시간) 영국 런던에서 열린 영화 ‘폭풍의 언덕’(Wurthering Heights) 시사회에 참석해 포즈를 취하고 있다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요. 시사회가 열린 장소는 어디인가? 런던 파리 # 폭풍의언덕 # 시사회 # 마고로비 # 런던시사회