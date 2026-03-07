‘61세’ 산드라 블록, 샤워 가운 속 드러난 ‘탄탄 바디라인’

‘층간소음 사건’ 후 잠적했던 개그맨…목포서 포착된 근황

개그맨 안상태가 과거 층간소음 논란을 언급하며 근황을 전했다. 안상태는 지난 5일 공개된 유튜브 채널 ‘특종세상-그때 그 사람’ 영상에 출연해 현재 전라남도 목포에서 생활하는 일상을 공개했다. 영상 속 그는 동료 코미디언들과 함께 목포에서 뮤지컬 무대에 오르며 지역 공연을 중심으로 활동을 이어가고 있다. 이날 영상에서 안상태는 공연을 마치고 집으로 돌아온 뒤 딸에게 슬리퍼를 신으라고 당부하는 모습을 보였다. 그는 “여기 이사 온 지 4년 됐는데 층간소음 논란 때문에 일찍 이사 왔다”고 말했다. 이어 당시 상황을 떠올리며 “그때 난…