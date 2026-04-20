[포토] 시상식 빛낸 할리우드 여신들

손예진, 5살 아들이 찍어준 ‘현빈과 투샷’ 공개

배우 손예진이 엄마 아빠의 사진을 찍어준 5살 아들의 사진 실력을 자랑했다. 손예진은 19일 자신의 소셜미디어(SNS)에 “점점 구도를 잡아서 사진을 찍어주는 아들”이라며 “물론 바닥이 더 많이 나올 때도, 초점이 안 맞을 때도 있지만 이 정도는 예술작품 정도가 아닐까 싶은. 심하게 감동하는 엄마의 마음”이라며 애정을 드러냈다. 공개된 사진에는 엄마 아빠의 모습이 담겼다. 제법 구도를 잘 잡은 사진 속 행복한 손예진의 모습이 보인다. 옆에 앉은 남편 현빈의 얼굴은 스티커로 모자이크한 모습이 웃음을 자아낸다. 한편 손예진은 현빈과…