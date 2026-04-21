기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

해외연예

[포토] 패션쇼 방불케하는 시사회 페드카펫

입력 :2026-04-21 11:09:00
수정 :2026-04-21 11:09:00
이전 기사이미지
다음 기사이미지
1/ 9
슈퍼모델 하이디 클룸이 20일(현지시간) 미국 뉴욕 데이비드 게펜 홀에서 열린 영화 ‘악마는 프라다를 입는다 2’ 시사회 레드카펫에 참석해 포즈를 취하고 있다.<br>AP 연합뉴스
슈퍼모델 하이디 클룸이 20일(현지시간) 미국 뉴욕 데이비드 게펜 홀에서 열린 영화 ‘악마는 프라다를 입는다 2’ 시사회 레드카펫에 참석해 포즈를 취하고 있다.
AP 연합뉴스
슈퍼모델 하이디 클룸이 20일(현지시간) 미국 뉴욕 데이비드 게펜 홀에서 열린 영화 ‘악마는 프라다를 입는다 2’ 시사회 레드카펫에 참석해 포즈를 취하고 있다.<br>AFP 연합뉴스
슈퍼모델 하이디 클룸이 20일(현지시간) 미국 뉴욕 데이비드 게펜 홀에서 열린 영화 ‘악마는 프라다를 입는다 2’ 시사회 레드카펫에 참석해 포즈를 취하고 있다.
AFP 연합뉴스
영화배우 루시 리우가 20일(현지시간) 미국 뉴욕 데이비드 게펜 홀에서 열린 영화 ‘악마는 프라다를 입는다 2’ 시사회 레드카펫에 참석해 포즈를 취하고 있다.<br>AP 연합뉴스
영화배우 루시 리우가 20일(현지시간) 미국 뉴욕 데이비드 게펜 홀에서 열린 영화 ‘악마는 프라다를 입는다 2’ 시사회 레드카펫에 참석해 포즈를 취하고 있다.
AP 연합뉴스
영화배우 앤 헤서웨이가 20일(현지시간) 미국 뉴욕 데이비드 게펜 홀에서 열린 영화 ‘악마는 프라다를 입는다 2’ 시사회 레드카펫에 참석해 포즈를 취하고 있다.<br>AFP 연합뉴스
영화배우 앤 헤서웨이가 20일(현지시간) 미국 뉴욕 데이비드 게펜 홀에서 열린 영화 ‘악마는 프라다를 입는다 2’ 시사회 레드카펫에 참석해 포즈를 취하고 있다.
AFP 연합뉴스
영화배우 시몬 애슐리가 20일(현지시간) 미국 뉴욕 데이비드 게펜 홀에서 열린 영화 ‘악마는 프라다를 입는다 2’ 시사회 레드카펫에 참석해 포즈를 취하고 있다.<br>AFP 연합뉴스
영화배우 시몬 애슐리가 20일(현지시간) 미국 뉴욕 데이비드 게펜 홀에서 열린 영화 ‘악마는 프라다를 입는다 2’ 시사회 레드카펫에 참석해 포즈를 취하고 있다.
AFP 연합뉴스
싱어송라이터 레이베이(Laufey)가 20일(현지시간) 미국 뉴욕 데이비드 게펜 홀에서 열린 영화 ‘악마는 프라다를 입는다 2’ 시사회 레드카펫에 참석해 포즈를 취하고 있다.<br>AFP 연합뉴스
싱어송라이터 레이베이(Laufey)가 20일(현지시간) 미국 뉴욕 데이비드 게펜 홀에서 열린 영화 ‘악마는 프라다를 입는다 2’ 시사회 레드카펫에 참석해 포즈를 취하고 있다.
AFP 연합뉴스
레이디 가가가 20일(현지시간) 미국 뉴욕 데이비드 게펜 홀에서 열린 영화 ‘악마는 프라다를 입는다 2’ 시사회 레드카펫에 참석해 포즈를 취하고 있다.<br>AP 연합뉴스
레이디 가가가 20일(현지시간) 미국 뉴욕 데이비드 게펜 홀에서 열린 영화 ‘악마는 프라다를 입는다 2’ 시사회 레드카펫에 참석해 포즈를 취하고 있다.
AP 연합뉴스
영화배우 에밀리 블런트가 20일(현지시간) 미국 뉴욕 데이비드 게펜 홀에서 열린 영화 ‘악마는 프라다를 입는다 2’ 시사회 레드카펫에 참석해 포즈를 취하고 있다.<br>AP 연합뉴스
영화배우 에밀리 블런트가 20일(현지시간) 미국 뉴욕 데이비드 게펜 홀에서 열린 영화 ‘악마는 프라다를 입는다 2’ 시사회 레드카펫에 참석해 포즈를 취하고 있다.
AP 연합뉴스
영화배우 폴린 샬라메가 20일(현지시간) 미국 뉴욕 데이비드 게펜 홀에서 열린 영화 ‘악마는 프라다를 입는다 2’ 시사회 레드카펫에 참석해 포즈를 취하고 있다.<br>AFP 연합뉴스
영화배우 폴린 샬라메가 20일(현지시간) 미국 뉴욕 데이비드 게펜 홀에서 열린 영화 ‘악마는 프라다를 입는다 2’ 시사회 레드카펫에 참석해 포즈를 취하고 있다.
AFP 연합뉴스




‘악마는 프라다를 입는다 2’에 세계적인 팝 아이콘 레이디 가가가 특별 출연한다.

오는 29일 전 세계 최초 개봉하는 ‘악마는 프라다를 입는다 2’는 전설적인 패션 매거진 ‘런웨이’의 편집장 ‘미란다’(메릴 스트립 분)와 20년 만에 기획 에디터로 돌아온 ‘앤디’(앤 해서웨이 분)가 럭셔리 브랜드의 임원이 된 ‘에밀리’(에밀리 블런트 분)와 재회하고, 완전히 달라진 미디어 환경 속에서 다시 한번 패션계의 주도권을 잡기 위해 모든 커리어를 거는 이야기다.

이번 속편에서 역시 메릴 스트립과 앤 해서웨이를 비롯해 에밀리 블런트, 스탠리 투치까지 전작의 흥행을 이끌었던 주역들이 20년 만에 다시 뭉쳐 기대를 모으고 있다. 또한 데이비드 프랭클 감독이 다시 메가폰을 잡았고, 엘린 브로쉬 멕켄나가 각본을, 카렌 로젠펠트가 제작을 맡는 등 원작의 핵심 제작진이 총출동해 기대감을 더하고 있다.

특히 빌보드가 선정한 21세기를 대표하는 팝스타 10인에 선정되며, 음악과 패션을 넘어 시대를 대표하는 아이콘으로 자리매김한 세계적인 팝스타 레이디 가가가 특별 출연해 더욱 관심이 집중된다. 그는 뮤지션으로서 이번 작품의 OST에 참여해 도시적인 분위기를 한층 끌어올렸다. 메인 예고편에 삽입된 ‘런웨이’(Runway)는 레이디 가가와 래퍼 도이치가 함께한 오리지널 곡으로, 공개와 동시에 큰 관심을 불러모았다.

여기에 뮤지션을 넘어 배우로서 영화에 깜짝 등장한다는 소식까지 더해지면서 국내외 팬들의 기대가 더욱 높아지고 있다. ‘스타 이즈 본’ ‘하우스 오브 구찌’로 각각 아카데미, 골든 글로브 여우주연상 후보에 오르며 배우로서의 역량을 입증한 만큼, 오랜만의 스크린 복귀에 이목이 집중된다. 강렬하고 파격적인 스타일로 대중문화를 선도해 온 그가 ‘악마는 프라다를 입는다 2’에서 어떤 방식으로 인상적인 등장을 선보일지 귀추가 주목된다.

‘악마는 프라다를 입는다 2’는 오는 4월 29일 전 세계 최초 개봉한다.

사진은 할리우드 스타들이 20일(현지시간) 미국 뉴욕 데이비드 게펜 홀에서 열린 영화 ‘악마는 프라다를 입는다 2’ 시사회 레드카펫에 참석해 포즈를 취하고 있는 모습.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
레이디 가가는 영화에 OST 참여와 함께 무엇으로 참여하나?
인기기사
시상식 빛낸 할리우드 여신들
류화영, 품절녀 대열 합류… 9월 비연예인과 백년가약
‘군살 제로’ 권은비, 필라테스로 완성한 몸매
산꼭대기 눈밭서 성관계한 커플, 인터넷 생중계됐다… 다른 사람 없었는데 어쩌다?

산꼭대기 눈밭서 성관계한 커플, 인터넷 생중계됐다… 다른 사람 없었는데 어쩌다?
“실종 여중생 찾았는데”…30대 남성 집 복층서 20대 여성 시신

“실종 여중생 찾았는데”…30대 남성 집 복층서 20대 여성 시신
공개연애 두달 만에 이별한 여가수…“후회한다” 무슨 일

공개연애 두달 만에 이별한 여가수…“후회한다” 무슨 일
“성폭력 피해로 낳은 아이 숨기고 결혼한 아내…혼인취소 되나요?”

“성폭력 피해로 낳은 아이 숨기고 결혼한 아내…혼인취소 되나요?”
‘연인 흉기 협박’ 20대女, 경찰서서 호흡곤란 증상 보이다… 병원 이송 후 숨져

‘연인 흉기 협박’ 20대女, 경찰서서 호흡곤란 증상 보이다… 병원 이송 후 숨져
52세 배우 이훈, 뜸하더니… 안타까운 생활고 근황 “굶어 죽게 생겨”

52세 배우 이훈, 뜸하더니… 안타까운 생활고 근황 “굶어 죽게 생겨”
‘첫사랑♥과 결혼’ 42세 장성규 “부부관계 1년째 안 해…연애 때는 어떻게든”

‘첫사랑♥과 결혼’ 42세 장성규 “부부관계 1년째 안 해…연애 때는 어떻게든”
“이재명 암살단 모집…총·석궁 준비” SNS에 글 올린 30대男 불구속 기소

“이재명 암살단 모집…총·석궁 준비” SNS에 글 올린 30대男 불구속 기소
‘102일 무단결근’ 송민호 “재복무하겠다” 선처 호소… 징역 1년 6개월 실형 구형

‘102일 무단결근’ 송민호 “재복무하겠다” 선처 호소… 징역 1년 6개월 실형 구형
인기 클릭
Weekly Best

  1. ‘신보람♥’ 지상렬, ‘아들 혼전임신’ 예언 언급…“장모님 모르셔야”

    ‘신보람♥’ 지상렬, ‘아들 혼전임신’ 예언 언급…“장모님 모르셔야”

  2. 39세 여배우, 가슴 드러나는 비키니 입었다가 ‘노출 사고’… 남성들 19금 DM도

    39세 여배우, 가슴 드러나는 비키니 입었다가 ‘노출 사고’… 남성들 19금 DM도

  3. 추성훈 父, 골프치다 심장마비로 사망…“나의 슈퍼히어로” 3주기

    추성훈 父, 골프치다 심장마비로 사망…“나의 슈퍼히어로” 3주기

  4. “알몸 상태에서” 결국 응급실행…화사 ‘충격 근황’ 전해졌다

    “알몸 상태에서” 결국 응급실행…화사 ‘충격 근황’ 전해졌다

  5. 홍진경, 이혼 후 근황 “男후배와 2차 가서 술 마시다가…” 애정 과시

    홍진경, 이혼 후 근황 “男후배와 2차 가서 술 마시다가…” 애정 과시
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
패션쇼 방불케하는 시사회 페드카펫

패션쇼 방불케하는 시사회 페드카펫

‘악마는 프라다를 입는다 2’에 세계적인 팝 아이콘 레이디 가가가 특별 출연한다.오는 29일 전 세계 최초 개봉하는 ‘악마는 프라다를
시상식 빛낸 할리우드 여신들

시상식 빛낸 할리우드 여신들

영화배우, 가수 등 스타들이 18일(현지시간) 미국 캘리포니아주 산타모니카의 바커 행거에서 열린 제12회 브레이크스루상(Breakthr