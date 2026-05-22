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[포토] ‘amfAR 갈라’ 스타들의 드레스 자태

입력 :2026-05-22 10:36:27
수정 :2026-05-22 10:43:00
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가수 자라 라슨이 21일(현지시간) 프랑스 남부 캡 당티브에서 ‘제79회 칸국제영화제’ 기간 중 열린 ‘amfAR(미국 에이즈연구재단) 자선 갈라’에 참석해 포즈를 취하고 있다.<br>EPA 연합뉴스
가수 자라 라슨이 21일(현지시간) 프랑스 남부 캡 당티브에서 ‘제79회 칸국제영화제’ 기간 중 열린 ‘amfAR(미국 에이즈연구재단) 자선 갈라’에 참석해 포즈를 취하고 있다.
EPA 연합뉴스
모델 브룩스 네이더가 21일(현지시간) 프랑스 남부 캡 당티브에서 ‘제79회 칸국제영화제’ 기간 중 열린 ‘amfAR(미국 에이즈연구재단) 자선 갈라’에 참석해 포즈를 취하고 있다.<br>AP 연합뉴스
모델 브룩스 네이더가 21일(현지시간) 프랑스 남부 캡 당티브에서 ‘제79회 칸국제영화제’ 기간 중 열린 ‘amfAR(미국 에이즈연구재단) 자선 갈라’에 참석해 포즈를 취하고 있다.
AP 연합뉴스
모델 페트라 넴코바가 21일(현지시간) 프랑스 남부 캡 당티브에서 ‘제79회 칸국제영화제’ 기간 중 열린 ‘amfAR(미국 에이즈연구재단) 자선 갈라’에 참석해 포즈를 취하고 있다.<br>AP 연합뉴스
모델 페트라 넴코바가 21일(현지시간) 프랑스 남부 캡 당티브에서 ‘제79회 칸국제영화제’ 기간 중 열린 ‘amfAR(미국 에이즈연구재단) 자선 갈라’에 참석해 포즈를 취하고 있다.
AP 연합뉴스
모델 사라 삼파이오가 21일(현지시간) 프랑스 남부 캡 당티브에서 ‘제79회 칸국제영화제’ 기간 중 열린 ‘amfAR(미국 에이즈연구재단) 자선 갈라’에 참석해 포즈를 취하고 있다.<br>UPI 연합뉴스
모델 사라 삼파이오가 21일(현지시간) 프랑스 남부 캡 당티브에서 ‘제79회 칸국제영화제’ 기간 중 열린 ‘amfAR(미국 에이즈연구재단) 자선 갈라’에 참석해 포즈를 취하고 있다.
UPI 연합뉴스
모델 레오미 앤더슨이 21일(현지시간) 프랑스 남부 캡 당티브에서 ‘제79회 칸국제영화제’ 기간 중 열린 ‘amfAR(미국 에이즈연구재단) 자선 갈라’에 참석해 포즈를 취하고 있다.<br>AP 연합뉴스
모델 레오미 앤더슨이 21일(현지시간) 프랑스 남부 캡 당티브에서 ‘제79회 칸국제영화제’ 기간 중 열린 ‘amfAR(미국 에이즈연구재단) 자선 갈라’에 참석해 포즈를 취하고 있다.
AP 연합뉴스
모델 다이앤 소드레가 21일(현지시간) 프랑스 남부 캡 당티브에서 ‘제79회 칸국제영화제’ 기간 중 열린 ‘amfAR(미국 에이즈연구재단) 자선 갈라’에 참석해 포즈를 취하고 있다.<br>AFP 연합뉴스
모델 다이앤 소드레가 21일(현지시간) 프랑스 남부 캡 당티브에서 ‘제79회 칸국제영화제’ 기간 중 열린 ‘amfAR(미국 에이즈연구재단) 자선 갈라’에 참석해 포즈를 취하고 있다.
AFP 연합뉴스
모델 모라 히긴스가 21일(현지시간) 프랑스 남부 캡 당티브에서 ‘제79회 칸국제영화제’ 기간 중 열린 ‘amfAR(미국 에이즈연구재단) 자선 갈라’에 참석해 포즈를 취하고 있다.<br>AP 연합뉴스
모델 모라 히긴스가 21일(현지시간) 프랑스 남부 캡 당티브에서 ‘제79회 칸국제영화제’ 기간 중 열린 ‘amfAR(미국 에이즈연구재단) 자선 갈라’에 참석해 포즈를 취하고 있다.
AP 연합뉴스
배우 에바 롱고리아가 21일(현지시간) 프랑스 남부 캡 당티브에서 ‘제79회 칸국제영화제’ 기간 중 열린 ‘amfAR(미국 에이즈연구재단) 자선 갈라’에 참석해 포즈를 취하고 있다.<br>AP 연합뉴스
배우 에바 롱고리아가 21일(현지시간) 프랑스 남부 캡 당티브에서 ‘제79회 칸국제영화제’ 기간 중 열린 ‘amfAR(미국 에이즈연구재단) 자선 갈라’에 참석해 포즈를 취하고 있다.
AP 연합뉴스
모델 바 라파엘리가 21일(현지시간) 프랑스 남부 캡 당티브에서 ‘제79회 칸국제영화제’ 기간 중 열린 ‘amfAR(미국 에이즈연구재단) 자선 갈라’에 참석해 포즈를 취하고 있다.<br>UPI 연합뉴스
모델 바 라파엘리가 21일(현지시간) 프랑스 남부 캡 당티브에서 ‘제79회 칸국제영화제’ 기간 중 열린 ‘amfAR(미국 에이즈연구재단) 자선 갈라’에 참석해 포즈를 취하고 있다.
UPI 연합뉴스
유희라가 21일(현지시간) 프랑스 남부 캡 당티브에서 ‘제79회 칸국제영화제’ 기간 중 열린 ‘amfAR(미국 에이즈연구재단) 자선 갈라’에 참석해 포즈를 취하고 있다.<br>AFP 연합뉴스
유희라가 21일(현지시간) 프랑스 남부 캡 당티브에서 ‘제79회 칸국제영화제’ 기간 중 열린 ‘amfAR(미국 에이즈연구재단) 자선 갈라’에 참석해 포즈를 취하고 있다.
AFP 연합뉴스
모델 엠마 엘링센이 21일(현지시간) 프랑스 남부 캡 당티브에서 ‘제79회 칸국제영화제’ 기간 중 열린 ‘amfAR(미국 에이즈연구재단) 자선 갈라’에 참석해 포즈를 취하고 있다.<br>EPA 연합뉴스
모델 엠마 엘링센이 21일(현지시간) 프랑스 남부 캡 당티브에서 ‘제79회 칸국제영화제’ 기간 중 열린 ‘amfAR(미국 에이즈연구재단) 자선 갈라’에 참석해 포즈를 취하고 있다.
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모델 겸 인플루언서 자디 피콩이 21일(현지시간) 프랑스 남부 캡 당티브에서 ‘제79회 칸국제영화제’ 기간 중 열린 ‘amfAR(미국 에이즈연구재단) 자선 갈라’에 참석해 포즈를 취하고 있다.<br>EPA 연합뉴스
모델 겸 인플루언서 자디 피콩이 21일(현지시간) 프랑스 남부 캡 당티브에서 ‘제79회 칸국제영화제’ 기간 중 열린 ‘amfAR(미국 에이즈연구재단) 자선 갈라’에 참석해 포즈를 취하고 있다.
EPA 연합뉴스
모델 안나 힐트롭이 21일(현지시간) 프랑스 남부 캡 당티브에서 ‘제79회 칸국제영화제’ 기간 중 열린 ‘amfAR(미국 에이즈연구재단) 자선 갈라’에 참석해 포즈를 취하고 있다.<br>EPA 연합뉴스
모델 안나 힐트롭이 21일(현지시간) 프랑스 남부 캡 당티브에서 ‘제79회 칸국제영화제’ 기간 중 열린 ‘amfAR(미국 에이즈연구재단) 자선 갈라’에 참석해 포즈를 취하고 있다.
EPA 연합뉴스




전 세계 영화인들의 축제인 제79회 칸 국제영화제가 한창인 가운데, 영화제 최고의 장외 축제이자 전 세계 셀럽들이 총출동하는 ‘amfAR(미국 에이즈연구재단) 자선 갈라’ 행사가 21일(현지시간) 프랑스 남부의 휴양지 캡 당티브의 호텔 두 카프 에덴 로크(Hotel du Cap-Eden-Roc)에서 성대하게 개최됐다.

amfAR 갈라는 매년 칸 영화제 기간 중 열리는 가장 화려하고 영향력 있는 자선 이벤트로, 올해 역시 내로라하는 글로벌 톱모델, 할리우드 영화배우, 세계적인 뮤지션들과 패션계 인사들이 대거 참석해 자리를 빛냈다.


온라인뉴스부
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