[포토] ‘amfAR 갈라’ 스타들의 드레스 자태

“입술에도 하고 여기저기…” 비비, 공연 중 팬과 ‘파격 뽀뽀’

가수 비비가 공연 중 팬들과 입술 뽀뽀를 하는 이유를 공개했다. 비비는 21일 방송된 KBS2 ‘옥탑방의 문제아들’에 출연해 월드투어 당시 팬들과의 파격적인 스킨십에 대해 이야기했다. 이날 MC들은 비비의 히트곡 ‘밤양갱’을 언급하며 근황을 물었고, 비비는 신곡 ‘범파’를 소개하며 “이번 곡도 중독성이 강하다”고 밝혔다. 이어 김숙이 “실제로 해외 공연에서 관객들과 스킨십을 많이 하는 편이냐”고 묻자 비비는 “관객들이랑 안기도 하고 손도 잡고 뽀뽀도 해준다”고 답했다. 이에 홍진경은 “관객들이랑 뽀뽀도 한다고?”라며 놀라워했다. …