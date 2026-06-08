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‘46세’ 男배우, 급성 백혈병으로 사망…“갑자기 발병해 그대로 떠나”

입력 :2026-06-08 23:23:42
수정 :2026-06-08 23:23:42
대만의 인기 배우 부추춘(46)이 급성 백혈병으로 갑작스럽게 세상을 떠났다. SNS 캡처
대만의 인기 배우 부추춘(46)이 급성 백혈병으로 갑작스럽게 세상을 떠났다. SNS 캡처


대만의 인기 배우 부추춘(46)이 급성 백혈병으로 갑작스럽게 세상을 떠났다.

지난 7일(현지시간) 대만 매체 이티투데이에 따르면 이날 오후 4시쯤 부추춘은 급성 백혈병으로 현지 병원에 긴급 이송됐으나 끝내 숨을 거뒀다.

그는 인도네시아 발리 여행을 마치고 귀국한 직후 아무런 예고 없이 갑자기 호흡과 심장이 멈추는 상황이 벌어졌다.

흉부중증과 전문의에 따르면 그는 급성 백혈병 합병 폐색전증에 의해 사망한 것으로 추정된다.

소속사 대표는 “가족들도 그가 혈액암을 앓고 있는 줄 전혀 몰랐다. 갑자기 발병해 그대로 떠났다”고 밝혔다.

故 배우 부추춘과 그의 아내. SNS 캡처
故 배우 부추춘과 그의 아내. SNS 캡처


8일 부추춘의 아내는 자신의 계정을 통해 남편을 잃은 비통한 심경을 토로했다.

그는 고인을 향해 “당신을 잃은 첫 번째 밤, 나의 든든한 파트너에게. 이번 장난은 너무 심해서 나는 웃을 수가 없다”며 “당신의 코 고는 소리가 없으니 잠을 이룰 수가 없다. 평소엔 누구보다 잘 잤는데, 당신이 옆에 있어야 비로소 마음 놓고 나다울 수 있었다”고 전했다.

이어 “당신은 항상 나의 모든 것을 이해하고 인정해 줬다. 내 마음이 산산조각 났고 너무 고통스럽다. 눈물이 멈추질 않아 화면도 보이지 않는다”고 밝혀 안타까움을 자아냈다.

앞서 부추춘은 사망 보름 전인 지난달 24일 아내와 함께 온천 여행을 다녀온 사진을 소셜미디어(SNS)에 올리며 “아내를 잘 챙길 줄 아는 남자”라는 글을 남겼다. 그의 마지막 흔적이 된 해당 게시물에는 팬들의 추모 댓글이 잇따라 달리고 있다.

부추춘은 드라마 ‘신병일기’, ‘염정영웅’, 영화 ‘혈관음’ 등 여러 작품에 출연하며 폭넓은 연기를 선보였다. 그의 갑작스러운 부고에 대만 연예계는 큰 충격에 빠진 상태다.

온라인뉴스부
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