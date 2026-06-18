“가을에 출산해요” 모두가 놀랐다…유이, ‘깜짝 임신’ 발표

요코야마 유이 인스타그램

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일본의 유명 그룹 준레츠의 멤버 우시가미 쇼타(39)와 걸그룹 AKB48의 전 멤버 요코야마 유이(33)가 임신 소식을 밝혔다.지난 15일(현지시간) 두 사람은 각자의 계정을 통해 직접 임신 사실을 알렸다. 이들은 “이번에 새로운 생명을 얻게 됐음을 알려드린다”며 “부부가 협력하며 새로운 가족을 맞이할 날을 손꼽아 기다리고 있다”고 전했다.이어 “출산 예정 시기는 올가을”이라며 “건강 상태를 살피며 맡은 일에 성실히 임하겠다”고 덧붙였다.끝으로 “응원해 주시는 팬분들과 도움을 주시는 관계자분들께 감사하다. 따뜻하게 지켜봐 주시면 감사하겠다”고 팬들에게 인사를 전했다.앞서 2023년 연극 ‘할리우드 스타가 되고 싶지 않아!’를 통해 처음 인연을 맺은 유이와 쇼타는 1년 뒤 열애 사실을 인정한 뒤 같은 해 12월 결혼을 발표했다.온라인뉴스부