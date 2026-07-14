[포토] ‘시선 강탈 레드카펫’ 시사회 빛낸 스타들

“발 씻었다” 김연아, 반려견 발로 ‘쓰담쓰담’ 영상에 갑론을박

전 피겨스케이팅 국가대표 김연아가 반려견과의 일상을 공개했다가 뜻밖의 갑론을박에 휩싸였다. 김연아는 11일 자신의 소셜미디어(SNS)에 “발 씻었어”라는 짧은 글과 함께 영상을 공개했다. 공개된 영상에는 김연아가 의자에 앉은 채 발로 반려견을 살살 쓰다듬는 모습이 담겼다. 반려견은 자신을 쓰다듬는 김연아를 바라보며 가만히 있는 모습이다. 영상 공개 이후 누리꾼들의 반응은 엇갈렸다. 일부는 “보기 불편하다”, “강아지가 언짢아하는 것 같다”고 지적했다. 반면 다른 누리꾼들은 “뭐가 문제인가”, “강아지들은 발로 만져줘도 좋아한다”,…