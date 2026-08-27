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[포토] ‘시선 집중’ 스타들의 눈부신 드레스 자태
입력 :2026-08-27 16:21:48
수정 :2026-08-27 16:24:03
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할리우드 스타 산드라 블록과 니콜 키드먼이 28년 만에 다시 만났다.
산드라 블록과 니콜 키드먼은 26일(현지시간) 영국 런던에서 열린 영화 ‘프랙티컬 매직: 새로운 챕터(Practical Magic 2)’ 유럽 프리미어에 참석해 레드카펫을 빛냈다. 두 사람은 1998년 개봉한 원작 ‘프랙티컬 매직’에서 자매 마녀 샐리와 질리언 오언스 역을 맡은 데 이어 이번 속편에서도 같은 역할로 호흡을 맞췄다.
원작에서 샐리와 질리언의 이모로 출연했던 스톡커드 채닝과 다이앤 위스트도 속편에 다시 합류했다. 여기에 조이 킹, 메이지 윌리엄스, 리 페이스, 숄로 마리두에냐 등이 새롭게 출연해 이야기를 확장한다.
‘프랙티컬 매직: 새로운 챕터’는 원작으로부터 약 25년 후를 배경으로 오언스 가문의 여성들이 수백 년간 이어져 온 저주를 풀기 위해 다시 힘을 합치는 이야기를 그린다.
온라인뉴스부
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