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[포토] ‘시선 집중’ 스타들의 눈부신 드레스 자태

입력 :2026-08-27 16:21:48
수정 :2026-08-27 16:24:03
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영화배우 조이 킹이 26일(현지시간) 영국 런던에서 열린 영화 ‘프랙티컬 매직 2’ 시사회에 참석해 포즈를 취하고 있다.<br>AP 연합뉴스
영화배우 조이 킹이 26일(현지시간) 영국 런던에서 열린 영화 ‘프랙티컬 매직 2’ 시사회에 참석해 포즈를 취하고 있다.
AP 연합뉴스
영화배우 조이 킹이 26일(현지시간) 영국 런던에서 열린 영화 ‘프랙티컬 매직 2’ 시사회에 참석해 포즈를 취하고 있다.<br>AP 연합뉴스
영화배우 조이 킹이 26일(현지시간) 영국 런던에서 열린 영화 ‘프랙티컬 매직 2’ 시사회에 참석해 포즈를 취하고 있다.
AP 연합뉴스
영화배우 니콜 키드먼이 26일(현지시간) 영국 런던에서 열린 영화 ‘프랙티컬 매직 2’ 시사회에 참석해 포즈를 취하고 있다.<br>AP 연합뉴스
영화배우 니콜 키드먼이 26일(현지시간) 영국 런던에서 열린 영화 ‘프랙티컬 매직 2’ 시사회에 참석해 포즈를 취하고 있다.
AP 연합뉴스
영화배우 산드라 블록이 26일(현지시간) 영국 런던에서 열린 영화 ‘프랙티컬 매직 2’ 시사회에 참석해 포즈를 취하고 있다.<br>AP 연합뉴스
영화배우 산드라 블록이 26일(현지시간) 영국 런던에서 열린 영화 ‘프랙티컬 매직 2’ 시사회에 참석해 포즈를 취하고 있다.
AP 연합뉴스
영화배우 메이지 윌리엄스가 26일(현지시간) 영국 런던에서 열린 영화 ‘프랙티컬 매직 2’ 시사회에 참석해 포즈를 취하고 있다.<br>AP 연합뉴스
영화배우 메이지 윌리엄스가 26일(현지시간) 영국 런던에서 열린 영화 ‘프랙티컬 매직 2’ 시사회에 참석해 포즈를 취하고 있다.
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J영화배우 조이 킹(왼쪽)과 메이지 윌리엄스가 26일(현지시간) 영국 런던에서 열린 영화 ‘프랙티컬 매직 2’ 시사회에 참석해 포즈를 취하고 있다.<br>AP 연합뉴스
J영화배우 조이 킹(왼쪽)과 메이지 윌리엄스가 26일(현지시간) 영국 런던에서 열린 영화 ‘프랙티컬 매직 2’ 시사회에 참석해 포즈를 취하고 있다.
AP 연합뉴스
영화배우 산드라 블록(왼쪽)과 니콜 키드먼이 26일(현지시간) 영국 런던에서 열린 영화 ‘프랙티컬 매직 2’ 시사회에 참석해 포즈를 취하고 있다.<br>AP 연합뉴스
영화배우 산드라 블록(왼쪽)과 니콜 키드먼이 26일(현지시간) 영국 런던에서 열린 영화 ‘프랙티컬 매직 2’ 시사회에 참석해 포즈를 취하고 있다.
AP 연합뉴스




할리우드 스타 산드라 블록과 니콜 키드먼이 28년 만에 다시 만났다.

산드라 블록과 니콜 키드먼은 26일(현지시간) 영국 런던에서 열린 영화 ‘프랙티컬 매직: 새로운 챕터(Practical Magic 2)’ 유럽 프리미어에 참석해 레드카펫을 빛냈다. 두 사람은 1998년 개봉한 원작 ‘프랙티컬 매직’에서 자매 마녀 샐리와 질리언 오언스 역을 맡은 데 이어 이번 속편에서도 같은 역할로 호흡을 맞췄다.

원작에서 샐리와 질리언의 이모로 출연했던 스톡커드 채닝과 다이앤 위스트도 속편에 다시 합류했다. 여기에 조이 킹, 메이지 윌리엄스, 리 페이스, 숄로 마리두에냐 등이 새롭게 출연해 이야기를 확장한다.

‘프랙티컬 매직: 새로운 챕터’는 원작으로부터 약 25년 후를 배경으로 오언스 가문의 여성들이 수백 년간 이어져 온 저주를 풀기 위해 다시 힘을 합치는 이야기를 그린다.

온라인뉴스부
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