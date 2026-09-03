[포토] ‘별들의 향연’ 베니스영화제 레드카펫

1 / 9 모델 타티아나 코르사코바가 2일(현지시간) 이탈리아 베네치아에서 열린 제83회 베니스 국제영화제 개막식에서 상영된 영화 ‘잉크’(Ink) 시사회 레드카펫에 참석해 포즈를 취하고 있다.

AP 연합뉴스 모델 에미 레나타 사카모토가 2일(현지시간) 이탈리아 베네치아에서 열린 제83회 베니스 국제영화제 개막식에서 상영된 영화 ‘잉크’(Ink) 시사회 레드카펫에 참석해 포즈를 취하고 있다.

AP 연합뉴스 모델 알레산드라 앰브로시오가 2일(현지시간) 이탈리아 베네치아에서 열린 제83회 베니스 국제영화제 개막식에서 상영된 영화 ‘잉크’(Ink) 시사회 레드카펫에 참석해 포즈를 취하고 있다.

AP 연합뉴스 모델 알라나 루치오가 2일(현지시간) 이탈리아 베네치아에서 열린 제83회 베니스 국제영화제 개막식에서 상영된 영화 ‘잉크’(Ink) 시사회 레드카펫에 참석해 포즈를 취하고 있다.

AP 연합뉴스 모델 비앙카 발티가 2일(현지시간) 이탈리아 베네치아에서 열린 제83회 베니스 국제영화제 개막식에서 상영된 영화 ‘잉크’(Ink) 시사회 레드카펫에 참석해 포즈를 취하고 있다.

AP 연합뉴스 모델 파레타가 2일(현지시간) 이탈리아 베네치아에서 열린 제83회 베니스 국제영화제 개막식에서 상영된 영화 ‘잉크’(Ink) 시사회 레드카펫에 참석해 포즈를 취하고 있다.

AP 연합뉴스 영화배우 그레타 스카라노가 2일(현지시간) 이탈리아 베네치아에서 열린 제83회 베니스 국제영화제 개막식에서 상영된 영화 ‘잉크’(Ink) 시사회 레드카펫에 참석해 포즈를 취하고 있다.

AP 연합뉴스 영화배우 조지 클루니의 아내 아말 클루니가 2일(현지시간) 이탈리아 베네치아에서 열린 제83회 베니스 국제영화제 개막식에서 상영된 영화 ‘잉크’(Ink) 시사회 레드카펫에 참석해 포즈를 취하고 있다.

AP 연합뉴스 영화배우 클레어 포이가 2일(현지시간) 이탈리아 베네치아에서 열린 제83회 베니스 국제영화제 개막식에서 상영된 영화 ‘잉크’(Ink) 시사회 레드카펫에 참석해 포즈를 취하고 있다.

AP 연합뉴스

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Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요. 제83회 베니스국제영화제 개막작의 제목은? 잉크 베네치아

영화배우와 모델 등 세계적인 스타들이 이탈리아 베네치아에 모여 제83회 베니스국제영화제의 화려한 개막을 알렸다.스타들은 2일(현지시간) 베네치아에서 열린 제83회 베니스국제영화제 개막식에 참석해 개막작으로 상영된 영화 ‘잉크(Ink)’ 시사회 레드카펫을 밟았다.이날 레드카펫에는 각국의 배우와 모델, 영화 관계자들이 참석해 취재진 앞에서 포즈를 취하며 축제의 시작을 알렸다. 스타들은 각자의 개성을 살린 드레스와 턱시도 등 화려한 레드카펫 패션을 선보이며 현장의 시선을 사로잡았다.한편, 제83회 베니스 국제영화제는 이날 개막식을 시작으로 열흘간의 대장정에 돌입하며, 전 세계 기대작들을 차례로 선보일 예정이다.온라인뉴스부