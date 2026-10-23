영화 ‘탑건’ 톰 아저씨, 갑작스러운 ‘사망’ 소식…충격 비보

결혼 5개월에 어쩌다… 신지, 문원과 ‘부부 상담’ 받았다 “스트레스 줘”

혼성그룹 코요태 멤버 신지(본명 이지선·45)가 남편인 가수 문원(본명 박상문·38)에게 받은 명품 가방과 관련한 속마음을 털어놨다. 지난 21일 유튜브 채널 ‘어떠신지’에는 ‘남편에게 처음 털어놓은 진짜 속마음… 부부상담 받고 왔습니다’라는 제목의 영상이 올라왔다. 영상에는 결혼한 지 5개월 된 신지·문원 부부가 심리상담을 받으며 서로의 성향과 속마음을 알아가는 모습이 담겼다. 이날 신지는 “답답함보다는 그냥 다른 거다. 서로 화법이”라며 두 사람의 차이를 짚었다. 문원은 “나는 모르겠는데? 다 좋은데?”라고 반응해 온도 차이를…