해외연예
[포토] 스타들의 화려한 외출 ‘Baby2Baby 갈라’
입력 :2026-11-15 16:23:16
수정 :2026-11-15 16:25:40
1/ 11
할리우드 스타들이 자선 행사에 참석해 화려한 자태를 뽐냈다.
14일(현지시간) 미국 캘리포니아주 웨스트할리우드 퍼시픽 디자인 센터에서 ‘2026 베이비투베이비(Baby2Baby) 갈라’가 열렸다.
이날 행사에는 할리우드 유명 배우와 셀럽들이 참석해 레드카펫을 밟고 취재진 앞에서 포즈를 취하며 이목을 집중시켰다.
베이비투베이비는 경제적 어려움을 겪는 어린이들에게 기저귀와 의류, 생필품 등 필수 물품을 지원하는 비영리단체다. 매년 개최되는 갈라 행사는 어린이 복지 증진을 위한 기금 마련과 사회적 관심을 촉구하는 자리로 마련된다.
온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
베이비투베이비 갈라 행사의 주요 목적은?