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[포토] 스타들의 화려한 외출 ‘Baby2Baby 갈라’

입력 :2026-11-15 16:23:16
수정 :2026-11-15 16:25:40
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모델 미란다 커가 14일(현지시간) 미국 캘리포니아주 웨스트 할리우드의 퍼시픽 디자인 센터에서 열린 ‘2026 Baby2Baby 갈라’에 참석해 포즈를 취하고 있다.<br>AFP 연합뉴스
모델 미란다 커가 14일(현지시간) 미국 캘리포니아주 웨스트 할리우드의 퍼시픽 디자인 센터에서 열린 ‘2026 Baby2Baby 갈라’에 참석해 포즈를 취하고 있다.
AFP 연합뉴스
가수 카디 B가 14일(현지시간) 미국 캘리포니아주 웨스트 할리우드의 퍼시픽 디자인 센터에서 열린 ‘2026 Baby2Baby 갈라’에 참석해 포즈를 취하고 있다.<br>AP 연합뉴스
가수 카디 B가 14일(현지시간) 미국 캘리포니아주 웨스트 할리우드의 퍼시픽 디자인 센터에서 열린 ‘2026 Baby2Baby 갈라’에 참석해 포즈를 취하고 있다.
AP 연합뉴스
패리스 힐튼이 14일(현지시간) 미국 캘리포니아주 웨스트 할리우드의 퍼시픽 디자인 센터에서 열린 ‘2026 Baby2Baby 갈라’에 참석해 포즈를 취하고 있다.<br>AFP 연합뉴스
패리스 힐튼이 14일(현지시간) 미국 캘리포니아주 웨스트 할리우드의 퍼시픽 디자인 센터에서 열린 ‘2026 Baby2Baby 갈라’에 참석해 포즈를 취하고 있다.
AFP 연합뉴스
카밀라 알베스 맥커너히가 14일(현지시간) 미국 캘리포니아주 웨스트 할리우드의 퍼시픽 디자인 센터에서 열린 ‘2026 Baby2Baby 갈라’에 참석해 포즈를 취하고 있다.<br>AFP 연합뉴스
카밀라 알베스 맥커너히가 14일(현지시간) 미국 캘리포니아주 웨스트 할리우드의 퍼시픽 디자인 센터에서 열린 ‘2026 Baby2Baby 갈라’에 참석해 포즈를 취하고 있다.
AFP 연합뉴스
모델 바바라 팔빈이 14일(현지시간) 미국 캘리포니아주 웨스트 할리우드의 퍼시픽 디자인 센터에서 열린 ‘2026 Baby2Baby 갈라’에 참석해 포즈를 취하고 있다.<br>AFP 연합뉴스
모델 바바라 팔빈이 14일(현지시간) 미국 캘리포니아주 웨스트 할리우드의 퍼시픽 디자인 센터에서 열린 ‘2026 Baby2Baby 갈라’에 참석해 포즈를 취하고 있다.
AFP 연합뉴스
인플루언서 크리셀 림이 14일(현지시간) 미국 캘리포니아주 웨스트 할리우드의 퍼시픽 디자인 센터에서 열린 ‘2026 Baby2Baby 갈라’에 참석해 포즈를 취하고 있다.<br>AFP 연합뉴스
인플루언서 크리셀 림이 14일(현지시간) 미국 캘리포니아주 웨스트 할리우드의 퍼시픽 디자인 센터에서 열린 ‘2026 Baby2Baby 갈라’에 참석해 포즈를 취하고 있다.
AFP 연합뉴스
영화배우 제시카 알바가 14일(현지시간) 미국 캘리포니아주 웨스트 할리우드의 퍼시픽 디자인 센터에서 열린 ‘2026 Baby2Baby 갈라’에 참석해 포즈를 취하고 있다.<br>AFP 연합뉴스
영화배우 제시카 알바가 14일(현지시간) 미국 캘리포니아주 웨스트 할리우드의 퍼시픽 디자인 센터에서 열린 ‘2026 Baby2Baby 갈라’에 참석해 포즈를 취하고 있다.
AFP 연합뉴스
영화배우 루시 헤일이 14일(현지시간) 미국 캘리포니아주 웨스트 할리우드의 퍼시픽 디자인 센터에서 열린 ‘2026 Baby2Baby 갈라’에 참석해 포즈를 취하고 있다.<br>AFP 연합뉴스
영화배우 루시 헤일이 14일(현지시간) 미국 캘리포니아주 웨스트 할리우드의 퍼시픽 디자인 센터에서 열린 ‘2026 Baby2Baby 갈라’에 참석해 포즈를 취하고 있다.
AFP 연합뉴스
가수 케이티 페리가 14일(현지시간) 미국 캘리포니아주 웨스트 할리우드의 퍼시픽 디자인 센터에서 열린 ‘2026 Baby2Baby 갈라’에 참석해 포즈를 취하고 있다.<br>AFP 연합뉴스
가수 케이티 페리가 14일(현지시간) 미국 캘리포니아주 웨스트 할리우드의 퍼시픽 디자인 센터에서 열린 ‘2026 Baby2Baby 갈라’에 참석해 포즈를 취하고 있다.
AFP 연합뉴스
올란드리아가 14일(현지시간) 미국 캘리포니아주 웨스트 할리우드의 퍼시픽 디자인 센터에서 열린 ‘2026 Baby2Baby 갈라’에 참석해 포즈를 취하고 있다.<br>AFP 연합뉴스
올란드리아가 14일(현지시간) 미국 캘리포니아주 웨스트 할리우드의 퍼시픽 디자인 센터에서 열린 ‘2026 Baby2Baby 갈라’에 참석해 포즈를 취하고 있다.
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켈리 소이어 패트리코프 Baby2Baby 공동회장이 14일(현지시간) 미국 캘리포니아주 웨스트 할리우드의 퍼시픽 디자인 센터에서 열린 ‘2026 Baby2Baby 갈라’에 참석해 포즈를 취하고 있다.<br>AFP 연합뉴스
켈리 소이어 패트리코프 Baby2Baby 공동회장이 14일(현지시간) 미국 캘리포니아주 웨스트 할리우드의 퍼시픽 디자인 센터에서 열린 ‘2026 Baby2Baby 갈라’에 참석해 포즈를 취하고 있다.
AFP 연합뉴스




할리우드 스타들이 자선 행사에 참석해 화려한 자태를 뽐냈다.

14일(현지시간) 미국 캘리포니아주 웨스트할리우드 퍼시픽 디자인 센터에서 ‘2026 베이비투베이비(Baby2Baby) 갈라’가 열렸다.

이날 행사에는 할리우드 유명 배우와 셀럽들이 참석해 레드카펫을 밟고 취재진 앞에서 포즈를 취하며 이목을 집중시켰다.

베이비투베이비는 경제적 어려움을 겪는 어린이들에게 기저귀와 의류, 생필품 등 필수 물품을 지원하는 비영리단체다. 매년 개최되는 갈라 행사는 어린이 복지 증진을 위한 기금 마련과 사회적 관심을 촉구하는 자리로 마련된다.

온라인뉴스부
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