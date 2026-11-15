[포토] 스타들의 화려한 외출 ‘Baby2Baby 갈라’

임예진, 5천만원에 산 제주 땅 “현재 지분 가치 82만원”

배우 임예진이 약 15년 전 노후 대비를 위해 5000만원을 주고 매입한 제주도 땅이 약 82만원으로 가치가 떨어져 속상함을 드러냈다. 지난 12일 유튜브 채널 ‘임예진아이씨’에는 ‘‘15년 전 안 보고 산 제주 땅을 찾아서 떠난 임예진아씨’라는 제목의 영상이 공개됐다. 임예진은 십수년 전 사놓고 한번도 직접 확인하지 않았던 땅이 있다며 찾아가기로 했다. 임예진은 당시 믿고 지내던 지인이 제주도 땅을 산다는 이야기를 듣고 투자를 결정했다고 설명했다. 그는 “나도 바로 붙어 있는 걸로 사달라고 해서 5000만원어치를 샀다”면서 토지…