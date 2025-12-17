영화
사전예매량 60만장 육박…벌써 흥행 신드롬 시작한 ‘이 영화’
영화 ‘아바타: 불과 재’가 60만 장에 육박하는 사전 예매량을 기록한 가운데 마침내 전 세계 최초 개봉한다. 이와 함께 ‘아바타’ 시리즈의 클라이맥스를 뜨겁게 달굴 주인공들의 모습을 담은 캐릭터 포스터가 공개돼 이목을 집중시킨다.
17일 전 세계 최초로 국내 개봉하는 ‘아바타: 불과 재’(이하 ‘아바타3’)는 ‘제이크’(샘 워싱턴 분)와 ‘네이티리’(조이 살다나(조 샐다나) 분)의 첫째 아들 ‘네테이얌’의 죽음 이후 슬픔에 빠진 ‘설리’ 가족 앞에 ‘바랑’(우나 채플린 분)이 이끄는 재의 부족이 등장하며 불과 재로 뒤덮인 판도라에서 펼쳐지는 더욱 거대한 위기를 담은 이야기를 그린다.
영화를 향한 기대감은 개봉 10일 전부터 시작됐다. 지난 12월 7일 ‘아바타3’는 예비 관객들의 뜨거운 관심에 힘입어 예매 오픈 3일 만에 전체 예매율 1위에 올랐다. 이후 개봉 5일 전인 12일에는 1000만 관객을 동원한 전편 ‘아바타: 물의 길’의 사전 예매량과 동일한 수치의 예매량을 기록하며 개봉 전부터 남다른 신드롬을 예고했다.
이어 17일 오전 7시 기준 사전 예매율 76.2% 및 사전 예매량 59만 장을 돌파해 개봉 첫 주 흥행 지표에도 더욱 이목이 집중되고 있다.
개봉을 기념해 공개된 9종의 캐릭터 포스터는 새롭게 등장하는 캐릭터부터 ‘아바타’ 시리즈를 이끈 주역들과 다음 세대를 끌고 나갈 ‘설리’ 가족의 아이들의 모습까지, 다양한 이들의 모습이 담겨 이목을 집중시킨다.
먼저 재의 부족 바랑의 압도적 존재감이 담긴 캐릭터 포스터는 보는 것만으로도 긴장감을 높인다. “에이와는 답하지 않았다”란 문구와 함께 모든 것을 집어삼킬 듯한 눈빛은 판도라에 최대의 위기가 닥쳤음을 실감하게 한다.
이에 정면으로 맞서는 네이티리는 “내게 남은 건 믿음뿐이야”란 문구와 함께 나비족의 위대한 전사로서 맹렬한 모습을 드러내 특별함을 더한다. 뜨거운 불길에도 가족을 지키기 위해 달려드는 제이크 설리는 “이 가족이 우리의 요새야”란 굳센 마음과 함께 거대한 전투에 뛰어들 각오를 드러낸다.
여기에 그의 오랜 숙적인 마일스 쿼리치 대령(스티븐 랭 분)은 “세상에 당신의 불길을 퍼뜨리고 싶잖아”라며 역대급 반격을 예고하는 경고를 전해 이들의 얽히고설킨 관계의 끝은 어떻게 다다를 것인지 궁금증을 더한다.
‘아바타: 물의 길’ 보다 한층 더 성장한 아이들의 모습도 눈길을 이끈다. “전사 어머니를 부릅니다”라며 마침내 신비로운 힘을 폭발시킬 키리(시고니 위버 분)는 물론 “우린 싸워야 해요”란 말과 함께 더욱 단단해진 모습으로 가족들을 지키기 위해 고군분투할 둘째 아들 로아크(브리튼 달튼 분)가 어떤 활약을 펼칠지 기대하게 만든다.
이번 작품에서 또 다른 변수로 작용하며 극의 긴장감을 높일 스파이더(잭 챔피언 분)는 “중요한 건 투지의 크기”라며 위기 속에서도 굽히지 않을 자신의 각오를 보여준다. “네 안에 위대함이 있어”라며 모두를 격려하고 보듬는 멧케이나 부족의 츠이레야(베일리 배스 분)와 “설리 가족은 포기하지 않아”라며 온 가족의 힘이 돼주는 투크티리(트리니티 블리스 분)까지 다섯 아이들이 작품에서 어떤 활력을 더할지 기대하게 만든다.
뉴스1
