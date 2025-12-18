기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

영화

9년 만의 귀환이 통했다…후속작으로 국내 흥행 1위 오른 애니메이션

입력 :2025-12-18 17:03:03
수정 :2025-12-18 17:03:03
영화 ‘주토피아2’
영화 ‘주토피아2’


애니메이션 영화 ‘주토피아2’가 올해 국내 최고 흥행작이 됐다.

영화진흥위원회에 따르면, ‘주토피아2’는 18일 오후 3시 현재 누적 관객수 569만명을 기록, ‘극장판 귀멸의 칼날:무한성편’(568만명)을 넘어섰다. 전날까지 관객수는 562만명이었다. ‘주토피아2’가 1위에 오르면서 올해 최고 흥행작 두 편이 모두 애니메이션이 됐다. 올해 국내 개봉 영화 흥행 순위 톱5엔 이 두 영화와 함께 또 다른 애니메이션 영화 ‘극장판 체인소맨:레제편’(341만명)이 5위에 올라 있다.

이 추세라면 ‘주토피아2’는 600만 관객을 넘어설 거로 예상된다. 이날 오후 4시30분 현재 예매 순위를 보면 ‘주토피아2’는 예매 관객수 약 12만4700명을 기록 중이다.

영화 ‘주토피아2’
영화 ‘주토피아2’


영화 ‘주토피아2’
영화 ‘주토피아2’


‘주토피아2’는 2016년에 나온 ‘주토피아’ 후속작이다. 전작에서 거대한 음모가 숨겨진 실종 사건을 해결하며 막 파트너가 된 주디와 닉은 합심한지 일주일만에 또 한 번 새로운 사건을 마주한다. 지난 100년 간 주토피아에 살지 않은 파충류의 흔적을 발견한 것. 주디와 닉은 사건 해결에 나서지만 생각도 행동도 서로 너무 달라 갈등한다. 연출은 전편에 이어 바이런 하워드 감독이 맡았고, 재러드 부시 감독이 새로 합류했다.

‘주토피아’는 전 세계에서 매출액 10억2550만 달러(약 1조5000억원)를 기록하며 폭발적인 인기를 누렸다. 국내에서도 471만명이 봤다. 이번 작품엔 전작에 이어 지니퍼 굿윈과 제이슨 베이트먼이 목소리 연기를 했고, 키후이콴이 닉 역할로 새로 투입됐다. ‘주토피아2’는 지난 16일까지 전 세계에서 매출액 11억4200만 달러(약 1조6900억원)를 기록 중이다.

뉴시스
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
인기기사
최지우, 변함없는 미모
시사회 화려하게 수놓은 할리우드 여신들
금관문화훈장 추서 받은 고 김지미
“결혼 앞두고 헤어져”…‘48세’ 박세리, 방송서 충격 고백

“결혼 앞두고 헤어져”…‘48세’ 박세리, 방송서 충격 고백
9년 열애 끝 ♥결실…에이핑크 윤보미, 내년 5월 결혼 소식 알렸다

9년 열애 끝 ♥결실…에이핑크 윤보미, 내년 5월 결혼 소식 알렸다
박나래·키 없는 ‘나혼산’…대신 ‘이 사람들’ 합류한다

박나래·키 없는 ‘나혼산’…대신 ‘이 사람들’ 합류한다
식당 앞에서 바지 벗더니 ‘경악’…외국인女 노상방뇨 논란

식당 앞에서 바지 벗더니 ‘경악’…외국인女 노상방뇨 논란
“아이유 효과 실감” 부활 김태원, 한 번에 1억원 벌었다

“아이유 효과 실감” 부활 김태원, 한 번에 1억원 벌었다
“72세 맞아?” 비키니 입은 할머니 ‘깜짝’…“손주들도 놀라” 비결은

“72세 맞아?” 비키니 입은 할머니 ‘깜짝’…“손주들도 놀라” 비결은
‘암 투병’ 박미선이 전한 밝은 근황 “건강하셔야 해요”

‘암 투병’ 박미선이 전한 밝은 근황 “건강하셔야 해요”
“신이 되살려줄 거라 믿어”…낮잠 자던 모친 잔혹 살해한 30대 송치

“신이 되살려줄 거라 믿어”…낮잠 자던 모친 잔혹 살해한 30대 송치
“얼렁뚱땅 입장문, 나라면 저렇게 안 해” 박나래 대응 조언한 변호사

“얼렁뚱땅 입장문, 나라면 저렇게 안 해” 박나래 대응 조언한 변호사
인기 클릭
Weekly Best

  1. “런닝맨 오늘이 마지막 촬영”…유재석, 작별인사 나눴다

    “런닝맨 오늘이 마지막 촬영”…유재석, 작별인사 나눴다

  2. ‘박나래 논란’에 전현무마저…“방송하지 않기로” 결정

    ‘박나래 논란’에 전현무마저…“방송하지 않기로” 결정

  3. 김나영 “母, 걸레질하던 중 그대로 사망”

    김나영 “母, 걸레질하던 중 그대로 사망”

  4. 황보라 “아들 유두 4개 확인…가슴 내려앉아” 고백

    황보라 “아들 유두 4개 확인…가슴 내려앉아” 고백

  5. 야노시호 “추성훈과 이혼 생각”…결혼생활에 무슨 일

    야노시호 “추성훈과 이혼 생각”…결혼생활에 무슨 일
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
“이건 선 넘었다”…‘로제’ 닮은 中 인플루언서, 공식 행사에서 사인까지

“이건 선 넘었다”…‘로제’ 닮은 中 인플루언서, 공식 행사에서 사인까지

중국에서 열린 블랙핑크 로제의 공식 팝업스토어 행사에서 한 중국 인플루언서가 행사 주인공처럼 소개되고, 공식 굿즈에 사인하는 모습이 공
시사회 화려하게 수놓은 할리우드 여신들

시사회 화려하게 수놓은 할리우드 여신들

아만다 사이프리드, 토마신 맥켄지 등 할리우드 스타들이 14일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스의 린우드 던 극장에서 열린 서치