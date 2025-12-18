“이건 이찬혁이라 가능” 악뮤 이찬혁 판타지 숏무비 극장 개봉

영화 ‘더 스노우위시맨’.

영화 ‘더 스노우위시맨’이 롯데시네마에서 단독 개봉한다.오는 12월 20일부터 28일 크리스마스까지 롯데시네마에서 단독 개봉을 확정한 현대자동차의 2026년 위시 캠페인 ‘더 스노우위시맨’은 사람들의 소원이 담긴 첫눈에서 만들어진 눈사람, 스노우위시맨(이찬혁 분)이 그의 로봇 반려견 스팟과 함께 모두의 소원을 이루어주는 위시 무비다.‘더 스노우위시맨’은 단순한 광고를 넘어 영화적 세계관까지 선사하는 현대자동차의 2026년 위시 캠페인의 첫 번째 작품이다. 지난 15년간 현대자동차가 고객들로부터 전달받은 수많은 소망을 하나의 서사와 세계관으로 결집한 러닝타임 11분의 단편 영화다.현대자동차는 브랜드 철학인 ‘휴머니티를 향한 진보’를 영화적인 문법으로 정교하게 풀어내며, 미래 모빌리티 기술이 고객의 소망을 늘 향하고 있음을 전달하기 위해 ‘하고 싶은 것은 모두 이뤄 나가는 아티스트’ 이찬혁과 협업을 진행했다. 특히 이찬혁이 자신만의 예술적 세계관을 확장하고 있는 대세 아티스트로서 출연뿐만 아니라 음악 제작까지 맡아 독창성을 더했다.이찬혁이 연기한 스노우위시맨은 차가운 첫눈에서 태어난 눈사람이지만, 사람들의 소원을 이뤄주는 따뜻한 존재이다. 여기에 현대자동차의 기술력을 엿볼 수 있는 반려견 같은 로봇 강아지 스팟의 합류했다. 이처럼 감성과 혁신·기술개발까지 모든 것을 갖춘 ‘더 스노우위시맨’은 유튜브 공개 시점부터 크리스마스 시즌 극장가를 따뜻하게 물들일 영화로 기대감을 끌어올렸다.‘더 스노우위시맨’은 크리스마스를 앞둔 12월 20일부터 28일까지 9일간 전국 롯데시네마에서 개봉한다. 이번 영화는 무료 관람이 가능한 작품으로, 롯데시네마 홈페이지, 애플리케이션 내 이벤트 페이지에서 무료 관람권을 다운받아 예매할 수 있다. 크리스마스 연휴 극장을 찾은 관객들에게 11분간의 힐링을 선사할 것으로 기대된다.뉴스1