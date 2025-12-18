기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

영화

“이건 이찬혁이라 가능” 악뮤 이찬혁 판타지 숏무비 극장 개봉

입력 :2025-12-18 15:00:17
수정 :2025-12-18 15:00:17
영화 ‘더 스노우위시맨’. <br>롯데시네마 제공
영화 ‘더 스노우위시맨’.
롯데시네마 제공


영화 ‘더 스노우위시맨’이 롯데시네마에서 단독 개봉한다.

오는 12월 20일부터 28일 크리스마스까지 롯데시네마에서 단독 개봉을 확정한 현대자동차의 2026년 위시 캠페인 ‘더 스노우위시맨’은 사람들의 소원이 담긴 첫눈에서 만들어진 눈사람, 스노우위시맨(이찬혁 분)이 그의 로봇 반려견 스팟과 함께 모두의 소원을 이루어주는 위시 무비다.

‘더 스노우위시맨’은 단순한 광고를 넘어 영화적 세계관까지 선사하는 현대자동차의 2026년 위시 캠페인의 첫 번째 작품이다. 지난 15년간 현대자동차가 고객들로부터 전달받은 수많은 소망을 하나의 서사와 세계관으로 결집한 러닝타임 11분의 단편 영화다.

영화 ‘더 스노우위시맨’.<br>현대차 제공
영화 ‘더 스노우위시맨’.
현대차 제공


현대자동차는 브랜드 철학인 ‘휴머니티를 향한 진보’를 영화적인 문법으로 정교하게 풀어내며, 미래 모빌리티 기술이 고객의 소망을 늘 향하고 있음을 전달하기 위해 ‘하고 싶은 것은 모두 이뤄 나가는 아티스트’ 이찬혁과 협업을 진행했다. 특히 이찬혁이 자신만의 예술적 세계관을 확장하고 있는 대세 아티스트로서 출연뿐만 아니라 음악 제작까지 맡아 독창성을 더했다.

이찬혁이 연기한 스노우위시맨은 차가운 첫눈에서 태어난 눈사람이지만, 사람들의 소원을 이뤄주는 따뜻한 존재이다. 여기에 현대자동차의 기술력을 엿볼 수 있는 반려견 같은 로봇 강아지 스팟의 합류했다. 이처럼 감성과 혁신·기술개발까지 모든 것을 갖춘 ‘더 스노우위시맨’은 유튜브 공개 시점부터 크리스마스 시즌 극장가를 따뜻하게 물들일 영화로 기대감을 끌어올렸다.

‘더 스노우위시맨’은 크리스마스를 앞둔 12월 20일부터 28일까지 9일간 전국 롯데시네마에서 개봉한다. 이번 영화는 무료 관람이 가능한 작품으로, 롯데시네마 홈페이지, 애플리케이션 내 이벤트 페이지에서 무료 관람권을 다운받아 예매할 수 있다. 크리스마스 연휴 극장을 찾은 관객들에게 11분간의 힐링을 선사할 것으로 기대된다.

뉴스1
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
인기기사
최지우, 변함없는 미모
시사회 화려하게 수놓은 할리우드 여신들
금관문화훈장 추서 받은 고 김지미
“결혼 앞두고 헤어져”…‘48세’ 박세리, 방송서 충격 고백

“결혼 앞두고 헤어져”…‘48세’ 박세리, 방송서 충격 고백
9년 열애 끝 ♥결실…에이핑크 윤보미, 내년 5월 결혼 소식 알렸다

9년 열애 끝 ♥결실…에이핑크 윤보미, 내년 5월 결혼 소식 알렸다
박나래·키 없는 ‘나혼산’…대신 ‘이 사람들’ 합류한다

박나래·키 없는 ‘나혼산’…대신 ‘이 사람들’ 합류한다
식당 앞에서 바지 벗더니 ‘경악’…외국인女 노상방뇨 논란

식당 앞에서 바지 벗더니 ‘경악’…외국인女 노상방뇨 논란
“아이유 효과 실감” 부활 김태원, 한 번에 1억원 벌었다

“아이유 효과 실감” 부활 김태원, 한 번에 1억원 벌었다
“72세 맞아?” 비키니 입은 할머니 ‘깜짝’…“손주들도 놀라” 비결은

“72세 맞아?” 비키니 입은 할머니 ‘깜짝’…“손주들도 놀라” 비결은
‘암 투병’ 박미선이 전한 밝은 근황 “건강하셔야 해요”

‘암 투병’ 박미선이 전한 밝은 근황 “건강하셔야 해요”
“신이 되살려줄 거라 믿어”…낮잠 자던 모친 잔혹 살해한 30대 송치

“신이 되살려줄 거라 믿어”…낮잠 자던 모친 잔혹 살해한 30대 송치
“얼렁뚱땅 입장문, 나라면 저렇게 안 해” 박나래 대응 조언한 변호사

“얼렁뚱땅 입장문, 나라면 저렇게 안 해” 박나래 대응 조언한 변호사
인기 클릭
Weekly Best

  1. “런닝맨 오늘이 마지막 촬영”…유재석, 작별인사 나눴다

    “런닝맨 오늘이 마지막 촬영”…유재석, 작별인사 나눴다

  2. ‘박나래 논란’에 전현무마저…“방송하지 않기로” 결정

    ‘박나래 논란’에 전현무마저…“방송하지 않기로” 결정

  3. 김나영 “母, 걸레질하던 중 그대로 사망”

    김나영 “母, 걸레질하던 중 그대로 사망”

  4. 황보라 “아들 유두 4개 확인…가슴 내려앉아” 고백

    황보라 “아들 유두 4개 확인…가슴 내려앉아” 고백

  5. 야노시호 “추성훈과 이혼 생각”…결혼생활에 무슨 일

    야노시호 “추성훈과 이혼 생각”…결혼생활에 무슨 일
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
“이건 선 넘었다”…‘로제’ 닮은 中 인플루언서, 공식 행사에서 사인까지

“이건 선 넘었다”…‘로제’ 닮은 中 인플루언서, 공식 행사에서 사인까지

중국에서 열린 블랙핑크 로제의 공식 팝업스토어 행사에서 한 중국 인플루언서가 행사 주인공처럼 소개되고, 공식 굿즈에 사인하는 모습이 공
시사회 화려하게 수놓은 할리우드 여신들

시사회 화려하게 수놓은 할리우드 여신들

아만다 사이프리드, 토마신 맥켄지 등 할리우드 스타들이 14일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스의 린우드 던 극장에서 열린 서치