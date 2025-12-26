기사 검색
악뮤 이찬혁 ‘더 스노우 위시맨’ 호평 일색…단 11분, 관객 사로잡았다

입력 :2025-12-26 15:15:41
수정 :2025-12-26 15:15:41
악뮤 이찬혁이 영화배우로 데뷔해 화제를 모은 ‘더 스노우위시맨’이 관객들의 호평을 받고 있다.

지난 20일부터 롯데시네마에서 단독 상영 중인 현대자동차의 2026년 위시 캠페인 ‘더 스노우위시맨’은 사람들의 소원이 담긴 첫눈에서 만들어진 눈사람, 스노우위시맨(이찬혁)이 그의 로봇 반려견 스팟과 함께 모두의 소원을 이루어주는 위시 무비다.

‘더 스노우위시맨’이 짧은 러닝타임과 대비되는 긴 여운으로 수많은 관객을 매료시켰다. 명실상부 대세 아티스트, 자신만의 확고한 음악성과 천재성을 입증한 이찬혁이 출연과 음악 제작을 맡은 영화로, 약 11분이라는 짧은 러닝타임에도 관객들의 마음을 단숨에 사로잡으며 호평을 끌어내 더욱 이목이 집중된다.

롯데시네마에서 영화를 감상한 관객들은 작품이 주는 감동과 영화가 가진 깊이 있는 메시지에 따뜻한 호평을 아끼지 않고 있다. 그뿐만 아니라 ‘더 스노우위시맨’은 롯데시네마에서 무료 상영 중으로, 연말 기대작들을 관람하기 위해 영화관에 방문한 관객들이 부담 없이 선택할 수 있는 단편영화를 시도했다는 점에서 호평을 더했다.

한편 ‘더 스노우위시맨’은 오는 28일까지 롯데시네마에서 상영한다. 롯데시네마 홈페이지와 애플리케이션을 통해 무료 예매권을 받아 예매할 수 있다. 여기에 예매자 전원에게 관람권당 1매씩 롯데시네마 매점 콤보 3000원 할인쿠폰을 증정한다.

뉴스1
