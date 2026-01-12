기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

영화

‘어쩔수가없다’ 美 골든글로브 수상 불발…남우주연상은 티모시 살라메

입력 :2026-01-12 13:13:06
수정 :2026-01-12 13:21:13
박찬욱 감독의 영화 ‘어쩔수가없다’가 골든글로브 수상이 불발됐다.

12일(한국시간) 미국 로스앤젤레스(LA) 베벌리힐튼호텔에서 열린 제83회 골든글로브 어워즈에서 이병헌이 후보에 오른 뮤지컬·코미디 영화 부문 남우주연상은 ‘마티 슈프림’의 티모테 샬라메 차지가 됐다. 외국어작품상 트로피 트로피 역시 브라질 영화 ‘시크릿 에이전트’(감독 클레버 멘돈카 필호)에 돌아갔다. 뮤지컬·코미디 영화 작품상은 ‘원 배틀 애프터 어너더’가 수상했다.

남우주연상 부문에서는 이병헌과 함께 조지 클루니, 리어나도 디캐프리오, 에단 호크 등 쟁쟁한 배우들이 경쟁했는데, 가장 젊은 배우 샬라메가 수상의 영예를 안았다. 이병헌은 수상자가 호명되자 미소를 지으며 샬라메에게 큰 박수를 보냈다.

과거 골든글로브에서는 2022년 ‘오징어 게임’ 시즌1의 배우 오영수가 TV 시리즈 부문 남우조연상을 받은 적이 있고 남우주연상 수상은 아직 없다.

영화와 TV 부문을 나눠 시상하는 골든글로브는 1944년부터 개최된 할리우드의 주요 시상식 가운데 하나다. 전체 28개 부문 후보·수상작은 미국을 비롯해 세계 엔터테인먼트 분야 저널리스트로 구성된 심사위원단 300여명이 투표로 선정한다.

‘어쩔수가없다’는 이번 골든글로브 뮤지컬·코미디 영화 부문 작품상과 남우주연상(이병헌), 외국어 영화상 등 세 부문 후보로 이름을 올렸다.

[베벌리힐스=AP/뉴시스] 배우 이병헌이 11일(현지 시간) 미 캘리포니아주 베벌리힐스의 베벌리 힐튼에서 열리는 제83회 골든글로브 시상식에 참석하고 있다. 이병헌은 박찬욱 감독의 영화 ‘어쩔 수가 없다’로 남우주연상 후보에 올랐다. 2026.01.12.<br><br><br><저작권자ⓒ 공감언론 뉴시스통신사. 무단전재-재배포 금지.>
[베벌리힐스=AP/뉴시스] 배우 이병헌이 11일(현지 시간) 미 캘리포니아주 베벌리힐스의 베벌리 힐튼에서 열리는 제83회 골든글로브 시상식에 참석하고 있다. 이병헌은 박찬욱 감독의 영화 ‘어쩔 수가 없다’로 남우주연상 후보에 올랐다. 2026.01.12.


<저작권자ⓒ 공감언론 뉴시스통신사. 무단전재-재배포 금지.>


티모시 살라메. 비버리힐즈 AP 뉴시스
티모시 살라메. 비버리힐즈 AP 뉴시스


강국진 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
‘어쩔수가없다’가 골든글로브에서 상을 받았는가?
인기기사
‘골든 글로브’ 레드카펫 할리우드 여신들
최고의 스타일 레드카펫
‘성숙한 남성미’ 박보검…젖은 머리카락, 그윽한 눈빛
전원주, 심상치 않은 기류…‘♥19살 연하남’과 대놓고 스킨쉽

전원주, 심상치 않은 기류…‘♥19살 연하남’과 대놓고 스킨쉽
“남편 차에서 내 친구 낙태 서류가”…충격에 머리 하얗게 변한 女 무슨 사연?

“남편 차에서 내 친구 낙태 서류가”…충격에 머리 하얗게 변한 女 무슨 사연?
○○ 안에 죽은 쥐? 발칵…“이제 알고는 못 마셔” 폭로

○○ 안에 죽은 쥐? 발칵…“이제 알고는 못 마셔” 폭로
“가슴축소술 하자더니 가슴 사진 찍어갔다” 女연예인 ‘충격 고백’

“가슴축소술 하자더니 가슴 사진 찍어갔다” 女연예인 ‘충격 고백’
‘갈대숲 백골’ 맨발로 버려진 그녀…깎인 광대뼈가 그 한을 풀어주다

‘갈대숲 백골’ 맨발로 버려진 그녀…깎인 광대뼈가 그 한을 풀어주다
공개열애 4년 만에…아이유·이종석, 현재 사이 드러났다

공개열애 4년 만에…아이유·이종석, 현재 사이 드러났다
김지민에 트라우마 안긴 ‘앞뒤 다른’ 후배…“심지어 잘됐다”

김지민에 트라우마 안긴 ‘앞뒤 다른’ 후배…“심지어 잘됐다”
애정전선 위기? 야노시호 “♥추성훈 바빠…남자친구 필요” 폭탄 발언

애정전선 위기? 야노시호 “♥추성훈 바빠…남자친구 필요” 폭탄 발언
지드래곤, 제니 영상 ‘좋아요’ 눌렀다 황급히 삭제…왜?

지드래곤, 제니 영상 ‘좋아요’ 눌렀다 황급히 삭제…왜?
인기 클릭
Weekly Best

  1. “브래지어 차자” 노브라에 열린 지퍼까지 포착된 女배우… 털털 일상

    “브래지어 차자” 노브라에 열린 지퍼까지 포착된 女배우… 털털 일상

  2. 유지태, ‘올드보이’ 촬영하며 금욕 생활 “성관계 안 했다”

    유지태, ‘올드보이’ 촬영하며 금욕 생활 “성관계 안 했다”

  3. 신민아♥김우빈, 결혼 한 달 만에…‘기다리던 소식’ 전했다

    신민아♥김우빈, 결혼 한 달 만에…‘기다리던 소식’ 전했다

  4. ‘불륜 의혹’ 숙행, 결국 방송 등장…투표로 다음 라운드 진출

    ‘불륜 의혹’ 숙행, 결국 방송 등장…투표로 다음 라운드 진출

  5. 장윤정, 싱글맘이었다…“이혼 두 번, 부끄러운 게 아닌데”

    장윤정, 싱글맘이었다…“이혼 두 번, 부끄러운 게 아닌데”
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘골든 글로브’ 레드카펫 할리우드 여신들

‘골든 글로브’ 레드카펫 할리우드 여신들

한국계 매기 강 감독의 ‘케이팝 데몬 헌터스’(이하 케데헌)가 미국의 권위 있는 시상식 ‘골든글로브 어워즈’에서 애니메이션상과 주제가상
최고의 스타일 레드카펫

최고의 스타일 레드카펫

샬럿 로렌스가 9일(현지시간) 미국 캘리포니아주 산타모니카의 리젠트 산타모니카 비치에서 열린 Women’s Wear Daily 주최 2