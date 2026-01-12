‘어쩔수가없다’ 美 골든글로브 수상 불발…남우주연상은 티모시 살라메

[베벌리힐스=AP/뉴시스] 배우 이병헌이 11일(현지 시간) 미 캘리포니아주 베벌리힐스의 베벌리 힐튼에서 열리는 제83회 골든글로브 시상식에 참석하고 있다. 이병헌은 박찬욱 감독의 영화 ‘어쩔 수가 없다’로 남우주연상 후보에 올랐다. 2026.01.12.





티모시 살라메. 비버리힐즈 AP 뉴시스

박찬욱 감독의 영화 ‘어쩔수가없다’가 골든글로브 수상이 불발됐다.12일(한국시간) 미국 로스앤젤레스(LA) 베벌리힐튼호텔에서 열린 제83회 골든글로브 어워즈에서 이병헌이 후보에 오른 뮤지컬·코미디 영화 부문 남우주연상은 ‘마티 슈프림’의 티모테 샬라메 차지가 됐다. 외국어작품상 트로피 트로피 역시 브라질 영화 ‘시크릿 에이전트’(감독 클레버 멘돈카 필호)에 돌아갔다. 뮤지컬·코미디 영화 작품상은 ‘원 배틀 애프터 어너더’가 수상했다.남우주연상 부문에서는 이병헌과 함께 조지 클루니, 리어나도 디캐프리오, 에단 호크 등 쟁쟁한 배우들이 경쟁했는데, 가장 젊은 배우 샬라메가 수상의 영예를 안았다. 이병헌은 수상자가 호명되자 미소를 지으며 샬라메에게 큰 박수를 보냈다.과거 골든글로브에서는 2022년 ‘오징어 게임’ 시즌1의 배우 오영수가 TV 시리즈 부문 남우조연상을 받은 적이 있고 남우주연상 수상은 아직 없다.영화와 TV 부문을 나눠 시상하는 골든글로브는 1944년부터 개최된 할리우드의 주요 시상식 가운데 하나다. 전체 28개 부문 후보·수상작은 미국을 비롯해 세계 엔터테인먼트 분야 저널리스트로 구성된 심사위원단 300여명이 투표로 선정한다.‘어쩔수가없다’는 이번 골든글로브 뮤지컬·코미디 영화 부문 작품상과 남우주연상(이병헌), 외국어 영화상 등 세 부문 후보로 이름을 올렸다.강국진 기자