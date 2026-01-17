기사 검색
양세형-임수향 핑크빛 기류… “방송에서 고백해도 돼?”

입력 :2026-01-17 17:21:03
수정 :2026-01-17 17:21:03
MBN ‘뛰어야 산다 시즌2’
MBN ‘뛰어야 산다 시즌2’


‘뛰어야 산다 시즌2’ 양세형과 임수향이 핑크빛 기류에 휩싸인다.

19일 오후 9시 50분 방송되는 MBN ‘뛰어야 산다 시즌2’ 8회에서는 ‘2025 MBN 서울마라톤’을 끝낸 ‘뛰산 크루’가 “일정이 끝난 게 아니다”라는 권은주 감독의 한마디와 함께 영문도 모른 채 버스에 올라, 서울 잠실에서 충남 아산시로 떠나는 모습이 펼쳐진다.

이날 버스에서 양세형은 “지금 정신적, 육체적으로 너무 괴롭다. 원래 뛰고 나면 근처에서 맛집 탐방을 하는데, 지금 차에 갇혀 2시간째 이동 중”이라고 푸념한다. 그러자 이영표도 “설마 또 훈련하러 가는 건 아니겠지?”라며 경계 모드를 발동한다. 반면 션은 창밖으로 펼쳐진 풍경을 보며 “단풍이 진짜 예쁘다”고 감탄해 ‘극과 극’ 반응으로 폭소를 안긴다. 이에 최영준은 “역시 긍정의 아이콘!”이라며 션에게 ‘엄지척’을 보낸다.

아산시에 도착한 ‘뛰산 크루’는 현지 명소에서 온천을 즐기고, 숙소 마당에서 바비큐 파티를 즐긴다. 이때 양세형은 ‘고굽남’으로 변신해 삼겹살과 목살은 물론, 새우까지 맛있게 굽는다. 또한 새우를 좋아하는 임수향을 위해 손수 껍질을 까주는데, 임수향은 “세형 오빠처럼 새우 까주는 남자가 찐이지, 세형 오빠가 까줘서 더 맛있다!”라고 극찬해 현장을 핑크빛으로 물들인다.

뜻밖의 달달 기류에 유선호는 “그럼 수향 누나는 세형 형님에 대한 호감도가 1부터 10 중에 몇 점이냐?” “만약에 결혼하자고 하면 하실 거냐?”고 돌직구 질문을 던져 현장을 술렁이게 만든다. 임수향은 이에 대해 생각을 밝혔는데, 대답을 들은 이영표는 “와! 방송에서 이렇게 고백해도 되는 거야?”라고 과몰입한 모습을 보였다.

‘사내 연애’(?) 의혹에 휩싸인 양세형, 임수향의 핑크빛 기류 전말은 오는 19일 오후 9시 50분 방송되는 ‘뛰어야 산다 시즌2’ 8회에서 확인할 수 있다.

뉴스1
