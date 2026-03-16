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영화

[포토] 오스카 거머쥔 ‘케이팝 데몬 헌터스’

입력 :2026-03-16 09:55:01
수정 :2026-03-16 09:55:01
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매기 강(왼쪽부터) 감독, 크리스 아펠한스 공동 연출자, 미쉘 L.M.웡 프로듀서가 15일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 돌비 극장에서 열린 ‘제98회 아카데미 시상식’에서 케이팝 데몬 헌터스(케데헌)로 장편 애니메이션상을 수상한 후 프레스룸에서 기념 촬영하고 있다. <br>AP 연합뉴스
매기 강(왼쪽부터) 감독, 크리스 아펠한스 공동 연출자, 미쉘 L.M.웡 프로듀서가 15일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 돌비 극장에서 열린 ‘제98회 아카데미 시상식’에서 케이팝 데몬 헌터스(케데헌)로 장편 애니메이션상을 수상한 후 프레스룸에서 기념 촬영하고 있다.
AP 연합뉴스
매기 강(가운데) 감독이 15일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 돌비 극장에서 열린 ‘제98회 아카데미 시상식’에서 케이팝 데몬 헌터스(케데헌)로 장편 애니메이션상을 수상한 후 수상소감을 말하고 있다.<br>AFP 연합뉴스
매기 강(가운데) 감독이 15일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 돌비 극장에서 열린 ‘제98회 아카데미 시상식’에서 케이팝 데몬 헌터스(케데헌)로 장편 애니메이션상을 수상한 후 수상소감을 말하고 있다.
AFP 연합뉴스
매기 강 감독이 15일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 돌비 극장에서 열린 ‘제98회 아카데미 시상식’에서 케이팝 데몬 헌터스(케데헌)로 장편 애니메이션상을 수상하고 있다.<br>AP 연합뉴스
매기 강 감독이 15일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 돌비 극장에서 열린 ‘제98회 아카데미 시상식’에서 케이팝 데몬 헌터스(케데헌)로 장편 애니메이션상을 수상하고 있다.
AP 연합뉴스
매기 강(왼쪽부터) 감독, 크리스 아펠한스 공동 연출자, 미쉘 L.M.웡 프로듀서가 15일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 돌비 극장에서 열린 ‘제98회 아카데미 시상식’에서 케이팝 데몬 헌터스(케데헌)로 장편 애니메이션상을 수상한 후 프레스룸에서 기념 촬영하고 있다. <br>AP 연합뉴스
매기 강(왼쪽부터) 감독, 크리스 아펠한스 공동 연출자, 미쉘 L.M.웡 프로듀서가 15일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 돌비 극장에서 열린 ‘제98회 아카데미 시상식’에서 케이팝 데몬 헌터스(케데헌)로 장편 애니메이션상을 수상한 후 프레스룸에서 기념 촬영하고 있다.
AP 연합뉴스
매기 강(왼쪽부터) 감독, 크리스 아펠한스 공동 연출자, 미쉘 L.M.웡 프로듀서가 15일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 돌비 극장에서 열린 ‘제98회 아카데미 시상식’에서 케이팝 데몬 헌터스(케데헌)로 장편 애니메이션상을 수상한 후 프레스룸에서 기념 촬영하고 있다. <br>AFP 연합뉴스
매기 강(왼쪽부터) 감독, 크리스 아펠한스 공동 연출자, 미쉘 L.M.웡 프로듀서가 15일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 돌비 극장에서 열린 ‘제98회 아카데미 시상식’에서 케이팝 데몬 헌터스(케데헌)로 장편 애니메이션상을 수상한 후 프레스룸에서 기념 촬영하고 있다.
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매기 강(왼쪽부터) 감독, 크리스 아펠한스 공동 연출자, 미쉘 L.M.웡 프로듀서가 15일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 돌비 극장에서 열린 ‘제98회 아카데미 시상식’에서 케이팝 데몬 헌터스(케데헌)로 장편 애니메이션상을 수상한 후 프레스룸에서 기념 촬영하고 있다. <br>AP 연합뉴스
매기 강(왼쪽부터) 감독, 크리스 아펠한스 공동 연출자, 미쉘 L.M.웡 프로듀서가 15일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 돌비 극장에서 열린 ‘제98회 아카데미 시상식’에서 케이팝 데몬 헌터스(케데헌)로 장편 애니메이션상을 수상한 후 프레스룸에서 기념 촬영하고 있다.
AP 연합뉴스




넷플릭스 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’가 미국 아카데미 시상식에서 장편 애니메이션상을 차지했다.

‘케데헌’은 15일(현지시간) 미국 로스엔젤레스(LA) 할리우드 돌비극장에서 열린 제98회 아카데미 시상식에서 장편 애니메이션상 수상작으로 호명됐다.

‘케데헌’의 주제곡 ‘골든’(Golden)이 나오는 가운데 빨간 드레스를 입고 무대에 오른 연출자 매기 강 감독은 “‘저와 닮은 분들’이 주인공인 이런 영화가 나오기까지 너무 오랜 시간이 걸려 미안하다. 다음 세대는 기다리지 않아도 될 것”이라며 “이 상을 한국과 전 세계 한국인에게 바친다”고 울먹이는 목소리로 수상 소감을 말했다.

‘케데헌’은 악령 사냥꾼(데몬 헌터스)인 걸그룹 헌트릭스가 사람들의 영혼을 노리는 악령 보이그룹 사자보이즈에 맞서는 이야기를 그린 애니메이션이다.

지난해 6월 공개된 이후 선풍적인 인기를 끌었다. 글로벌 누적 시청 5억회를 넘기며 시리즈 ‘오징어 게임’을 제치고 역대 넷플릭스 콘텐츠 가운데 최고 흥행을 기록했다.

‘케데헌’은 이에 힘입어 지난 1월 골든글로브 시상식에서 애니메이션상과 주제가상을 받았고, 지난달 그래미 시상식에선 K-팝 장르 최초로 ‘베스트 송 리튼 포 비주얼 미디어’(시각매체용 최우수 노래) 부문에 호명됐다.

‘케데헌’은 세계 최고 권위의 영화 시상식인 아카데미에서도 디즈니의 ‘주토피아 2’, 픽사 스튜디오의 ‘엘리오’ 등 쟁쟁한 후보를 제치고 상을 받으며 진가를 인정받았다.

온라인뉴스부
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