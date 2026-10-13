기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

영화

[포착] 스윙스, 이번엔 상투 틀고 수염 길렀다…역할이 무려

입력 :2026-10-13 07:07:43
수정 :2026-10-13 07:12:49
스윙스 인스타그램
스윙스 인스타그램


래퍼 스윙스가 배우로서 도전을 이어간다.

스윙스는 12일 자신의 소셜미디어(SNS)에 레진스낵 숏드라마 ‘광안: 세자의 여자’ 포스터를 게재했다.

공개된 사진에는 배우 성준 옆에 서 있는 스윙스의 모습이 담겼다. 상투를 쓰고 수염까지 기른 포스가 시선을 사로잡았다.

스윙스는 “미친 눈을 가진 세자 이현 역 성준, 궁녀로 위장한 자객 은우 츄, 세자의 벗이자 호위무사 남휼 역 문지훈”이라고 자신의 역할을 소개했다. 문지훈은 스윙스의 본명이다.

한편 최근 스윙스는 영화 ‘타짜: 벨제붑의 노래’ 출연을 위해 타투 분장을 한 모습을 공개해 화제가 됐다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
스윙스가 ‘광안: 세자의 여자’에서 맡은 역할은?
인기기사
A2O LITE, 화려한 데뷔 무대
김혜수, 변함없는 동안 미모
런던영화제 빛낸 스타들
성폭행 의혹에 이혼까지…김건모, 드디어 ‘기쁜 소식’ 전했다

성폭행 의혹에 이혼까지…김건모, 드디어 ‘기쁜 소식’ 전했다
‘방송 하차’ 조세호 뜸하더니… 여자 목소리·사생활 근황 “비상비상”

‘방송 하차’ 조세호 뜸하더니… 여자 목소리·사생활 근황 “비상비상”
“톰크루즈가 한강공원에?” 진짜였다…여성과 한밤 산책 ‘포착’

“톰크루즈가 한강공원에?” 진짜였다…여성과 한밤 산책 ‘포착’
‘마약 실형’ 돈스파이크, 로또 당첨됐다…“대박 사건”

‘마약 실형’ 돈스파이크, 로또 당첨됐다…“대박 사건”
“이번에도 광고?” 영화 ‘아저씨’ 이후 작품 없는 원빈 근황…16년째 광고만

“이번에도 광고?” 영화 ‘아저씨’ 이후 작품 없는 원빈 근황…16년째 광고만
“결승선 500m 남기고”…마라톤서 쓰러진 20대 유명 女러너 사망

“결승선 500m 남기고”…마라톤서 쓰러진 20대 유명 女러너 사망
“헤드폰 끼고 춤추다 울타리 넘어”…호랑이 공격에 숨진 男, 마지막 행동 ‘의문’

“헤드폰 끼고 춤추다 울타리 넘어”…호랑이 공격에 숨진 男, 마지막 행동 ‘의문’
“피 흘리고 쓰러져” 부산 아파트서 40대 남성 흉기 찔려 사망…동거男 긴급 체포

“피 흘리고 쓰러져” 부산 아파트서 40대 남성 흉기 찔려 사망…동거男 긴급 체포
(영상) “제발 그만해” 비명 뒤덮인 축제 ‘충격’…남성들 잇따라 사망, 무슨 일

(영상) “제발 그만해” 비명 뒤덮인 축제 ‘충격’…남성들 잇따라 사망, 무슨 일
인기 클릭
Weekly Best

  1. 탑, ♥나나와 열애 인정하자마자…‘씁쓸한 소식’ 전했다

    탑, ♥나나와 열애 인정하자마자…‘씁쓸한 소식’ 전했다

  2. 송혜교, 강동원 품에 꼭 안긴 모습 ‘포착’…무슨 사이길래

    송혜교, 강동원 품에 꼭 안긴 모습 ‘포착’…무슨 사이길래

  3. 구준엽 맞아? 몰라보게 변한 모습…여전히 서희원 묘소에

    구준엽 맞아? 몰라보게 변한 모습…여전히 서희원 묘소에

  4. “팬티 절반 이상 흘러내려”…‘놀토’서 아이돌 노출 사고

    “팬티 절반 이상 흘러내려”…‘놀토’서 아이돌 노출 사고

  5. “이미 2년 전 이혼”…6살 연하 미스코리아와 결혼한 개그맨 ‘충격 고백’

    “이미 2년 전 이혼”…6살 연하 미스코리아와 결혼한 개그맨 ‘충격 고백’
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
런던영화제 빛낸 스타들

런던영화제 빛낸 스타들

영화배우 등 스타들이 11일(현지시간) 영국 런던에서 열린 런던영화제 기간 중 영화 시사회에 참석해 포즈를 취하고 있다.세계 각국의 영
스타들의 눈부신 레드카펫

스타들의 눈부신 레드카펫

영화 ‘이성과 감성’(Sense and Sensibility)의 미국 로스앤젤레스 시사회가 7일(현지시간) 열렸다.이날 시사회는 미국