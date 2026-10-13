[포착] 스윙스, 이번엔 상투 틀고 수염 길렀다…역할이 무려

원빈, 16년째 작품 안 하더니…오랜만에 광고로 ‘최근 모습’ 공개

배우 원빈이 건강기능식품 브랜드의 신규 광고 모델로 발탁되며 오랜만에 새로운 근황을 공개해 화제를 모으고 있다. 최근 해당 브랜드 측은 공식 채널을 통해 배우 원빈을 자사 첫 공식 모델로 선정했다고 밝히며 광고 사진과 영상을 공개했다. 원빈은 깔끔한 블랙 터틀넥 차림에 클립보드를 든 채 차분한 분위기를 연출하고 있다. 귀와 목덜미를 가볍게 덮는 긴 헤어스타일은 특유의 아우라를 더하며 변함없는 비주얼을 자랑했다. 원빈의 새로운 광고 비주얼이 공개되며 팬들의 반가움을 자아냈지만, 배우로서의 연기 활동 공백은 여전히 이어지고 있다.…