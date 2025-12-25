기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

뮤직

로제 ‘아파트’, 美 빌보드 2025 글로벌200 1위

입력 :2025-12-25 15:15:42
수정 :2025-12-25 15:15:42
사진=브루노마스 인스타그램 캡처
사진=브루노마스 인스타그램 캡처


로제가 작년에 이어 올해에도 히트곡 ‘아파트’(APT.)의 저력을 입증했다.

더블랙레이블은 로제와 브루노 마스의 듀엣곡 ‘아파트’가 애플뮤직 올해의 곡에 선정된 데 이어 빌보드 2025 ‘글로벌 200’, ‘핫 100’에서도 각각 1위와 9위를 차지했다고 25일 전했다. 더불어 글로벌 콘텐츠 플랫폼 틱톡이 발표한 ‘2025 올해의 음악’(Year in Music) 차트에서도 국내 음악 부문 1위, 글로벌 음악 부문 6위를 차지하는 성과를 거뒀다고 밝혔다.

로제의 첫 정규 앨범 ‘로지’(rosie)의 선공개 싱글 ‘아파트’는 지난해 10월 발표된 이후 폭발적인 화제성과 함께 글로벌 신드롬을 일으켰으며, 빌보드 ‘핫 100’차트에 45주간 차트인하며 K팝 최장 진입 신기록을 세웠고, 뮤직비디오 역시 유튜브 조회수 누적 22억 뷰를 돌파했다.

올해 연말 결산 차트에서도 ‘아파트’의 성과는 빛났다. ‘아파트’는 빌보드 2025 차트에서 ‘글로벌 200’ 1위, ‘핫 100’ 9위에 등극했다. 또한 애플뮤직 올해의 곡에 선정된 것에 이어, 틱톡 플랫폼에서도 가장 많이 사용된 음악 최상위권에 올랐다.

로제는 ‘아파트’를 통해 미국 4대 대중음악 시상식 중 하나인 ‘2025 MTV 비디오 뮤직 어워즈’에서 K팝 아티스트로서는 최초로 대상 격인 올해의 노래 부문을 수상한 바 있다. 그뿐만 아니라 미국 대중음악계 최고 권위를 지닌 ‘그래미 어워즈’(Grammy Awards)에서 올해의 노래와 올해의 레코드, 베스트 팝 듀오/그룹 퍼포먼스상 부문에 이름을 올리며 K팝 최초로 본상 두 부문에 노미네이트되는 기록을 추가했다.

한편 로제는 블랙핑크 단독 콘서트 ‘데드라인’(DEADLINE) 월드 투어 일정 소화를 비롯해 더욱 활발한 행보를 펼쳐가는 중이다.

뉴스1
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
로제의 ‘아파트’가 빌보드 핫 100 차트에 진입한 기간은?
인기기사
제니, 눈부신 드레스 자태 ‘압도적 비주얼’
강한나, ‘우아한 자태’
‘영화 한 장면’ 신민아♥김우빈 결혼식 사진 공개
“MC몽에 120억원 송금…불륜” 보도에 차가원 측 “법적 대응”

“MC몽에 120억원 송금…불륜” 보도에 차가원 측 “법적 대응”
생애 첫 ‘대상’ 지석진, 갑자기 들려온 비보…빈소 달려갔다

생애 첫 ‘대상’ 지석진, 갑자기 들려온 비보…빈소 달려갔다
“교제 반대해서” 남자친구와 공모해 父 살해한 17세 딸, 죽음 지켜봐…印 ‘충격’

“교제 반대해서” 남자친구와 공모해 父 살해한 17세 딸, 죽음 지켜봐…印 ‘충격’
“안면거상 수술로 얼굴 싹 고쳐” 충격…‘67세’ 심형래, 대체 무슨 일?

“안면거상 수술로 얼굴 싹 고쳐” 충격…‘67세’ 심형래, 대체 무슨 일?
“죽은 사람도 태워주나요?”…비행기 탑승했는데 사망 판정 받은 89세女 ‘발칵’

“죽은 사람도 태워주나요?”…비행기 탑승했는데 사망 판정 받은 89세女 ‘발칵’
“30대 대학교수가 임신한 내연녀 살해…이미 혼외자도 있었다” 美 발칵

“30대 대학교수가 임신한 내연녀 살해…이미 혼외자도 있었다” 美 발칵
“통잠 안 잔다”…나이 지운 호날두 건강 비결은 ‘90분 수면’

“통잠 안 잔다”…나이 지운 호날두 건강 비결은 ‘90분 수면’
‘칼심사’ 안성재, 두바이쫀득쿠키 ‘대참사’…“탈락” 혹평 쏟아져

‘칼심사’ 안성재, 두바이쫀득쿠키 ‘대참사’…“탈락” 혹평 쏟아져
산타, 오후 6시 출발한다…“한국에 언제 오나” 물어봤더니

산타, 오후 6시 출발한다…“한국에 언제 오나” 물어봤더니
인기 클릭
Weekly Best

  1. 사위와 키스하는 장모 ‘경악’…CCTV에 딱 걸린 불륜 현장

    사위와 키스하는 장모 ‘경악’…CCTV에 딱 걸린 불륜 현장

  2. 김주하 “연애 당시 전남편은 유부남…내연녀 집 얻어줘” 외도·폭행 충격 고백

    김주하 “연애 당시 전남편은 유부남…내연녀 집 얻어줘” 외도·폭행 충격 고백

  3. 조세호 “혼자 남은 아내 부탁” 영상메시지…홍진경 ‘오열’

    조세호 “혼자 남은 아내 부탁” 영상메시지…홍진경 ‘오열’

  4. ‘연하 남친·성욕 고백’ 전원주에… “너무 남자 좋아해” 선우용여 직격

    ‘연하 남친·성욕 고백’ 전원주에… “너무 남자 좋아해” 선우용여 직격

  5. 며칠 전까지 활동했는데…유명 여행 유튜버, 숨진 채 발견

    며칠 전까지 활동했는데…유명 여행 유튜버, 숨진 채 발견
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘치매’ 브루스 윌리스, 안타까운 근황 “배우였는지도 몰라”

‘치매’ 브루스 윌리스, 안타까운 근황 “배우였는지도 몰라”

할리우드 스타 브루스 윌리스(70)가 치매 진단을 받고 투병 중인 가운데 사후 뇌를 기증하기로 했다.최근 외신에 따르면, 윌리스의 아내
‘성폭행 생존자’ 고백…46세 美배우 숨진 채 발견

‘성폭행 생존자’ 고백…46세 美배우 숨진 채 발견

‘더 와이어’ 시리즈와 ‘제너레이션 킬’에서 활약했던 미국 배우 제임스 랜슨이 사망했다. 향년 46세다.21일(이하 현지시간) CNN,