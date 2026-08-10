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[포토] 리센느, 축구장 뜨겁게 달군 하프타임 쇼

입력 :2026-08-10 09:45:31
수정 :2026-08-10 09:47:54
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9일 오후 서울 마포구 서울월드컵경기장에서 열린 쿠팡플레이 시리즈 아틀레티코 마드리드와 맨체스터 시티의 경기, 걸그룹 리센느가 하프타임에 열정적인 무대를 펼치고 있다. 2026.8.9<br>뉴스1
9일 오후 서울 마포구 서울월드컵경기장에서 열린 쿠팡플레이 시리즈 아틀레티코 마드리드와 맨체스터 시티의 경기, 걸그룹 리센느가 하프타임에 열정적인 무대를 펼치고 있다. 2026.8.9
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9일 오후 서울 마포구 서울월드컵경기장에서 열린 쿠팡플레이 시리즈 아틀레티코 마드리드와 맨체스터 시티의 경기, 걸그룹 리센느가 하프타임에 열정적인 무대를 펼치고 있다. 2026.8.9<br>뉴스1
9일 오후 서울 마포구 서울월드컵경기장에서 열린 쿠팡플레이 시리즈 아틀레티코 마드리드와 맨체스터 시티의 경기, 걸그룹 리센느가 하프타임에 열정적인 무대를 펼치고 있다. 2026.8.9
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9일 오후 서울 마포구 서울월드컵경기장에서 열린 쿠팡플레이 시리즈 아틀레티코 마드리드와 맨체스터 시티의 경기, 걸그룹 리센느가 하프타임에 열정적인 무대를 펼치고 있다. 2026.8.9<br>뉴스1
9일 오후 서울 마포구 서울월드컵경기장에서 열린 쿠팡플레이 시리즈 아틀레티코 마드리드와 맨체스터 시티의 경기, 걸그룹 리센느가 하프타임에 열정적인 무대를 펼치고 있다. 2026.8.9
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9일 오후 서울 마포구 서울월드컵경기장에서 열린 쿠팡플레이 시리즈 아틀레티코 마드리드와 맨체스터 시티의 경기, 걸그룹 리센느가 하프타임에 열정적인 무대를 펼치고 있다. 2026.8.9<br>뉴스1
9일 오후 서울 마포구 서울월드컵경기장에서 열린 쿠팡플레이 시리즈 아틀레티코 마드리드와 맨체스터 시티의 경기, 걸그룹 리센느가 하프타임에 열정적인 무대를 펼치고 있다. 2026.8.9
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9일 서울월드컵경기장에서 열린 2026 쿠팡플레이 시리즈 맨체스터 시티와 AT 마드리드의 친선경기. 하프타임에 리센느가 멋진 무대를 선보이고 있다. 2026.8.9 <br>연합뉴스
9일 서울월드컵경기장에서 열린 2026 쿠팡플레이 시리즈 맨체스터 시티와 AT 마드리드의 친선경기. 하프타임에 리센느가 멋진 무대를 선보이고 있다. 2026.8.9
연합뉴스
걸그룹 리센느의 미나미가 9일 오후 서울 마포구 서울월드컵경기장에서 열린 쿠팡플레이 시리즈 아틀레티코 마드리드와 맨체스터 시티의 경기 하프타임 공연을 마친 뒤 취재진 카메라를 보며 포즈를 취하고 있다. 2026.8.10<br>뉴스1
걸그룹 리센느의 미나미가 9일 오후 서울 마포구 서울월드컵경기장에서 열린 쿠팡플레이 시리즈 아틀레티코 마드리드와 맨체스터 시티의 경기 하프타임 공연을 마친 뒤 취재진 카메라를 보며 포즈를 취하고 있다. 2026.8.10
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걸그룹 리센느의 원이가 9일 오후 서울 마포구 서울월드컵경기장에서 열린 쿠팡플레이 시리즈 아틀레티코 마드리드와 맨체스터 시티의 경기 하프타임 공연을 마친 뒤 취재진 카메라를 보며 포즈를 취하고 있다. 2026.8.10<br>뉴스1
걸그룹 리센느의 원이가 9일 오후 서울 마포구 서울월드컵경기장에서 열린 쿠팡플레이 시리즈 아틀레티코 마드리드와 맨체스터 시티의 경기 하프타임 공연을 마친 뒤 취재진 카메라를 보며 포즈를 취하고 있다. 2026.8.10
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걸그룹 리센느가 서울월드컵경기장을 뜨겁게 달궜다.

리센느는 지난 9일 오후 서울 마포구 서울월드컵경기장에서 열린 쿠팡플레이 시리즈 아틀레티코 마드리드와 맨체스터 시티의 경기에서 하프타임 공연을 펼쳤다.

이날 리센느는 경기장을 찾은 관객들 앞에서 특유의 에너지 넘치는 퍼포먼스를 선보이며 분위기를 한껏 끌어올렸다. 멤버들은 무대 위에서 강렬한 표정과 힘 있는 안무를 선보이며 관객들의 시선을 사로잡았다.

특히 경기장을 가득 메운 관중들의 열기와 리센느의 역동적인 퍼포먼스가 어우러지며 하프타임을 뜨겁게 달궜다. 멤버들은 여유로운 무대 매너와 완성도 높은 군무로 현장 분위기를 고조시키며 존재감을 드러냈다.

온라인뉴스부
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