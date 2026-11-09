[포토] 있지 채령, ‘시크한 볼하트’

1 / 7 그룹 있지의 채령이 9일 서울 광진구 풀만앰배서더서울이스트폴에서 열린 솔로 데뷔 앨범 ‘러브시크’(Lovesick) 언론 공개회에서 포즈를 취하고 있다. 2026.11.9

연합뉴스 그룹 있지 채령이 9일 오후 서울 광진구 풀만 이스트폴에서 열린 솔로 데뷔 기자간담회에서 포즈를 취하고 있다. 2026.11.09.

뉴시스 그룹 있지의 채령이 9일 서울 광진구 풀만앰배서더서울이스트폴에서 열린 솔로 데뷔 앨범 ‘러브시크’(Lovesick) 언론 공개회에서 포즈를 취하고 있다. 2026.11.9

연합뉴스 그룹 있지의 채령이 9일 서울 광진구 풀만앰배서더서울이스트폴에서 열린 솔로 데뷔 앨범 ‘러브시크’(Lovesick) 언론 공개회에서 포즈를 취하고 있다. 2026.11.9

연합뉴스 그룹 있지의 채령이 9일 서울 광진구 풀만앰배서더서울이스트폴에서 열린 솔로 데뷔 앨범 ‘러브시크’(Lovesick) 언론 공개회에서 포즈를 취하고 있다. 2026.11.9

연합뉴스 그룹 있지의 채령이 9일 서울 광진구 풀만앰배서더서울이스트폴에서 열린 솔로 데뷔 앨범 ‘러브시크’(Lovesick) 언론 공개회에서 타이틀 곡의 안무를 시연하고 있다. 2026.11.9

연합뉴스 그룹 있지의 채령이 9일 서울 광진구 풀만앰배서더서울이스트폴에서 열린 솔로 데뷔 앨범 ‘러브시크’(Lovesick) 언론 공개회에서 포즈를 취하고 있다. 2026.11.9

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“예쁜 춤선과 기분 좋은 노래, 여기에 앙큼한 매력까지 담으려 했어요.”걸그룹 있지의 채령이 9일 첫 미니앨범 ‘러브식’(Lovesick)을 내고 활동 7년 만에 솔로 가수로도 데뷔했다.채령은 이날 오후 서울 광진구의 한 호텔에서 열린 신보 발매 기념 간담회에서 “지금 이 나이에 가장 사랑스러운 모습을 담았다. 사랑스럽고 귀여우면서도 매력적이고 섹시한 부분도 있다”며 “솔로로도 매력이 있다고 생각해 주시면 좋겠다”고 말했다.이어 “있지를 할 때는 (팀으로서의) 합과 밸런스가 중요해서 제 춤선 등을 참았던 측면이 있다”며 “이번에는 마음껏 고개도 꺾고, 머리도 날리며 신나게 준비했다. 머리를 하도 흔들어서 다음 날 목에 담이 걸릴 정도였다. 깃털 같은 춤선과 파워풀한 면을 모두 보실 수 있을 것”이라고 자신했다.채령은 2019년 있지의 메인 댄서로 데뷔해 고난도 안무를 선보이며 ‘깃털 같은 춤선의 소유자’로 이름을 알렸다. 또 다른 가요계 ‘춤꾼’으로 손꼽히는 걸그룹 아이즈원 출신 가수 이채연이 그의 친언니다.채령이 있지의 두 번째 미니앨범 수록곡 ‘댓츠 어 노 노’(THAT‘S A NO NO)에서 춘 춤 영상은 뒤늦게 챌린지 열풍을 일으키며 노래의 순위를 끌어올리기도 했다.채령이 있지의 두 번째 미니앨범 수록곡 ‘댓츠 어 노 노’(THAT‘S A NO NO) 영상에서 춘 춤은 뒤늦게 챌린지 열풍을 일으키며 노래의 순위를 끌어올리기도 했다.있지에서 솔로 데뷔는 예지, 유나에 이어 채령이 세 번째다.채령은 “흔히 있지를 가리켜 5인 5색이라고 말하는데, 세 번째 솔로로 나오다 보니 이전과는 다른 모습을 보여드리고 싶었다”며 “멤버들과는 다른 매력을 선사하려 고민했다”고 돌아봤다.‘러브식’에는 동명 타이틀곡을 비롯해 달빛이 비치는 꿈속에서 만난 이들이 함께 춤추는 순간을 그린 ‘문릿 클럽’(Moonlit Club), 채령의 다채로운 매력을 향기에 비유한 얼터너티브 알앤비(R＆B) 장르의 ‘센트’(Scent), 소프트 팝 ‘페이보릿 리즌’(Favorite Reason) 등 네 곡이 수록됐다.‘러브식’은 예상치 못한 사랑에 빠져드는 과정을 사랑스럽고 유쾌하게 노래한 곡이다. 귀엽고 매혹적인 안무는 채령 특유의 산뜻한 춤선을 돋보이게 한다. ‘댓츠 어 노 노’ 퍼포먼스를 작업한 안무팀이 춤 창작에 참여했다.채령은 “제가 퍼포먼스가 강점이지만 요즘은 춤만 잘 춘다고 사랑받을 수는 없는 시대”라며 “많은 분이 제 퍼포먼스를 보고 따라 해 주셨으면 하는 욕심에 예쁜 동작으로 구성해 봤다”고 말했다.이어 “이번에는 다른 멤버들의 의견을 취합할 필요가 없어서 제가 좋아하는 노래 스타일과 안무 동작을 많이 넣었다”고 덧붙였다.채령은 이번 앨범이 잘 돼야 ‘다음 스텝’이 있을 수 있다며 대중의 사랑을 받고 싶다고 강조했다. 간담회 말미에는 솔로 데뷔를 맞아 감정이 북받친 듯 울컥하기도 했다.그는 “구미호처럼 모두를 홀리는 매력적인 아티스트가 되고 싶다”며 “언젠가는 셀프로 음반 프로듀싱도 해 보는 멋있는 채령이 되고 싶다”고 했다.온라인뉴스부