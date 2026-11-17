(왼쪽부터) 한해, 리센느 제나, 문세윤. 브랜뉴뮤직

한해, 문세윤. 브랜뉴뮤직

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한해와 문세윤이 대세 걸그룹 리센느(RESCENE)의 제나와 함께한 신곡으로 오는 23일 전격 컴백한다.브랜뉴뮤직은 공식 SNS 채널들을 통해 한해, 문세윤의 새 싱글 ‘Love Again (feat. 제나 of RESCENE)’의 콘셉트 사진을 공개하며 세 사람의 특별한 만남을 예고했다.공개된 사진 속 세 사람은 따뜻한 분위기의 빈티지한 공간에서 나란히 포즈를 취해 눈길을 끌었는데, 포근한 니트 스타일링으로 자연스럽고 장난기 넘치는 표정을 선보이며, 마치 1990~2000년대 혼성그룹을 연상시키는 듯한 유쾌한 케미스트리를 선사했다.리센느 제나의 피처링으로 기대를 모으고 있는 이번 신곡 ‘Love Again’은 ‘한문철’이라는 별칭으로 음악적 호흡을 이어온 한해와 문세윤의 다섯 번째 듀엣 프로젝트 싱글로, 앞서 츄와 함께한 ‘비행기’ 리메이크를 통해 밝고 유쾌한 에너지를 선보였던 두 사람이 이번엔 서정적인 겨울 시즌송으로 색다른 매력을 선보일 예정이다.특히 제나는 최근 트로트 메들리 콘텐츠로 유튜브 조회수 2100만 회를 훌쩍 넘기며 화제를 모은 데 이어, 2026년 11월 걸그룹 개인 브랜드평판 3위와 신인 아이돌 개인 브랜드평판 2위에 오르는 등 높은 관심을 받고 있다. 다양한 콘텐츠에서 남다른 존재감을 드러내며 대세 아이돌로 주목받고 있는 제나가 이번엔 한해, 문세윤과 어떤 음악적 시너지를 만들어낼지 기대가 모인다.‘Love Again’은 1990~2000년대 겨울 미디엄 발라드 특유의 서정적인 멜로디와 빈티지한 사운드가 돋보이는 곡이다. 오랜 시간이 흐른 뒤 우연히 마주한 옛 인연에게 다시 사랑을 전하는 이야기를 담았으며, 지나간 시간에 대한 그리움과 다시 시작되는 사랑의 설렘을 세 사람의 아름다운 화음으로 애틋하게 그려냈다.한편, 한해와 문세윤의 새 싱글 ‘Love Again (feat. 제나 of RESCENE)’은 오는 23일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트들을 통해 공개된다.김민지 기자