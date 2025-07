888만원? 국내 공연 ‘프리미엄 티켓’ 가격 논란…주최사, 사과 후 판매 중단

강철부대 멤버 ‘커밍아웃’… 동성연인과 럽스타그램 시작

채널A ‘강철부대W’에 출연하며 얼굴을 알린 곽선희가 성 소수자임을 공개하고 동성 연인을 소개했다. 곽선희는 지난 13일 자신의 SNS에 “Stunning Day by Day and this is who we R -”라는 글과 함께 여러 장의 사진을 올렸다. 이어 “저도 인쟈 #럽스타그램 이라는 것을 해보고자 … ··7”라고 덧붙이며, 사진 속 인물이 자신의 연인임을 밝혔다. 공개된 사진에는 곽선희가 연인과 함께 식사를 하고, 쇼핑을 즐기며, 네컷 사진을 찍는 등 데이트를 즐기는 모습이 담겼다. 두 사람의 다정한 모습이 눈길을 끌…