한성주, ‘사생활 유출’ 14년 만에 근황…의외 유명인과 ‘찰칵’

입력 :2025-08-10 08:43:11
수정 :2025-08-10 08:43:11
한성주가 소셜미디어(SNS)에서 팬들과 소통하고 있다. 한성주 틱톡 캡처
전 아나운서 한성주(50)가 오랜 침묵을 깨고 소통에 나섰다.

최근 한성주는 틱톡에 셀카를 올리고 50대에도 변함없는 미모를 뽐냈다.

그는 “행복한 오늘을 만들자. 웃어서 행복한 오늘이 된 멋진 날”이라고 썼다.

2011년 남자친구와 사생활이 담긴 영상이 유출 돼 연예계 활동을 중단한 지 14년 만이다.

한 네티즌은 해당 게시물에 “누구나 육체적인 사랑과 정신적인 사랑을 한다. 유명인이기에 공론화가 된 것 같다. 견뎌 주셔서 감사하다”는 댓글을 남겼다.

이에 한성주는 “말씀 감사하다”면서 “때로는 모르는 척 지나가 주는 것도 또 다른 방식의 응원이 된다”고 전했다.

다른 네티즌이 “한성주님 여전히 아름다워요”라고 하자, 한성주는 “유난히 잘 나왔다”고 겸손한 반응을 보였다.

5월에는 전 피겨선수 김연아와 찍은 사진도 공개했다. 고려대학교 120주년 행사에 참석한 모습이다.

한성주는 “자랑스러운 김연아 선수, 후배와 함께”라며 “언제 보아도 대단하고 대견하고 자랑스럽다”고 전했다.

한성주는 지난 2023년 틱톡을 개설했으나, ID를 ‘에스더’(Esther)로 만들어 잘 알려지지 않았다.

그는 골프, 자전거 등 운동을 즐기는 모습과 강아지와 함께 한 일상 등을 공유하고 있다.

한성주는 1994년 미스코리아 진 출신이며, 1996년 SBS 아나운서로 뽑혔다.

단국대 일반대학원 보건학과에서 원예치료로 박사학위를 받았으며, 2019년 서울대병원 본원 신경과 소속 연구원으로 일했다.

