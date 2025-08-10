기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

이영애, 73세 남편과 매일 키스…주말엔 ‘이것’ 근황 포착

입력 :2025-08-10 10:58:59
수정 :2025-08-10 10:59:26
이영애 인스타그램
이영애 인스타그램


배우 이영애. ‘공부왕 찐천재’ 캡처
배우 이영애. ‘공부왕 찐천재’ 캡처


배우 이영애(54)가 남편 정호영(73) 씨와 함께한 주말 텃밭 수확 현장을 공개했다.

이영애는 9일 인스타그램에 “주말 여름… 뭘 해먹을까”라는 글과 함께 참외, 오이, 토마토가 가득 담긴 사진을 게재했다. 사진 속 그는 푸른 잎이 우거진 밭에서 직접 채소를 수확하며 환하게 웃고 있었다. 대야 가득 담긴 채소들은 막 딴 듯 신선했고, 여유로운 주말의 분위기를 전했다.

앞서 이영애는 유튜브 채널 ‘공부왕찐천재 홍진경’에 출연해 이태원 자택과 결혼 생활, 육아 이야기를 솔직하게 전하며 화제를 모았다. 10년간 양평에서 보낸 시골 생활을 “제일 행복했던 시간”이라고 회상한 그는 지금도 주말이면 텃밭을 가꾸며 가족과 시간을 보내고 있다.

그는 “아이들과 미국에 가고 싶은데 한 번도 안 가 봤다. 남편이 걱정이 많다. 늦은 나이에 아이를 낳아서 위험한 곳은 못 가게 한다”라고 밝혔다. 또한 부부 싸움에 대해 “높임말로 싸울때도 있지만 반말도 할 때도 있다”라며 ‘마지막 키스는 언제냐’라는 질문에 “마지막 키스는 매일 하지. 어제도 하고”라고 말했다.

이영애는 2009년 20세 연상의 재미교포 사업가 정호영씨와 결혼해 쌍둥이 남매를 두고 있다. 오는 9월 20일 첫 방송되는 KBS 2TV 새 주말드라마 ‘은수 좋은 날’로 안방극장에 복귀할 예정이다.

뉴스24
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
인기기사
제이미 빌라모어, 아찔한 비키니 자태
‘시원한 각선미’ 윤아
김태희, 뉴욕 시사회 빛낸 미모
임윤아, 각도 무시 비주얼
인사하는 ‘악마가 이사왔다’ 배우들
윤아, 우아한 미소
연예인 모델 믿고 썼는데…정주리가 올린 ‘사과문’ 내용

연예인 모델 믿고 썼는데…정주리가 올린 ‘사과문’ 내용
“난 심판자”200명 살인이 목표…‘악마의 일기’ 쓴 등산객 살해범

“난 심판자”200명 살인이 목표…‘악마의 일기’ 쓴 등산객 살해범
“좌석 위로 튕겼다”…제천 놀이공원서 초등생 4명 안전장치 풀려

“좌석 위로 튕겼다”…제천 놀이공원서 초등생 4명 안전장치 풀려
“경찰복에 권총까지 찼는데…일반인이었다” 50대男, 해외 직구로 코스프레

“경찰복에 권총까지 찼는데…일반인이었다” 50대男, 해외 직구로 코스프레
한성주, ‘사생활 유출’ 14년 만에 근황…의외 유명인과 ‘찰칵’

한성주, ‘사생활 유출’ 14년 만에 근황…의외 유명인과 ‘찰칵’
초등생 아들 앞에서 아내 뺨 ‘찰싹 찰싹’…30대男에 벌금형

초등생 아들 앞에서 아내 뺨 ‘찰싹 찰싹’…30대男에 벌금형
문소리♥장준환, 결혼 20년 만에 별거…‘각집 부부’ 됐다

문소리♥장준환, 결혼 20년 만에 별거…‘각집 부부’ 됐다
“떠나요, 둘이서”…해외 제친 ‘가성비 제주여행’ 인기, 50% 특가도 나왔다

“떠나요, 둘이서”…해외 제친 ‘가성비 제주여행’ 인기, 50% 특가도 나왔다
‘국민템’이던 이 신발 브랜드, 기업 주가 ‘뚝’…CEO도 고개 저었다

‘국민템’이던 이 신발 브랜드, 기업 주가 ‘뚝’…CEO도 고개 저었다
인기 클릭
Weekly Best

  1. 이수근 “조용히 장례 치를 것”…가슴 찢어지는 소식 전했다

    이수근 “조용히 장례 치를 것”…가슴 찢어지는 소식 전했다

  2. 박세리 “세계 20대 재벌 2세와 열애…홍콩 남자”

    박세리 “세계 20대 재벌 2세와 열애…홍콩 남자”

  3. 김준호♥김지민 결혼식에 축의금 ‘3만원’ 낸 연예인 정체

    김준호♥김지민 결혼식에 축의금 ‘3만원’ 낸 연예인 정체

  4. “정우성, 오랜 연인과 혼인신고 마쳤다…법적 유부남”

    “정우성, 오랜 연인과 혼인신고 마쳤다…법적 유부남”

  5. 손흥민 경기 ‘불륜캠’ 등장?…남녀 연예인 ‘백허그’ 딱 걸렸다

    손흥민 경기 ‘불륜캠’ 등장?…남녀 연예인 ‘백허그’ 딱 걸렸다
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
제이미 빌라모어, 아찔한 비키니 자태

제이미 빌라모어, 아찔한 비키니 자태

사격선수 출신, 피트니스 선수 출신 모델로 유명한 미국의 인플루언서 겸 모델 제이미 빌라모어가 환상의 자태를 뽐냈다.200만 명의 팔로
‘F1 더 무비’ 대박 났는데…브래드 피트, 안타까운 소식 전해졌다

‘F1 더 무비’ 대박 났는데…브래드 피트, 안타까운 소식 전해졌다

영화 ‘F1 더 무비’의 세계적인 흥행을 견인 중인 할리우드 스타 브래드 피트가 모친상을 당했다.6일(현지시간) 미 피플 등에 따르면