‘72억 집+남편 공개’ 손연재 유튜브 채널, 돌연 삭제…이유 보니

입력 :2025-08-11 22:17:01
수정 :2025-08-11 22:17:01
전 체조선수 손연재가 아들을 최초 공개했다. 유튜브 채널 ‘손연재 sonyeonjae’
최근 유튜버로 변신한 손연재의 유튜브 채널이 돌연 삭제됐다.

11일 전 국가대표 리듬체조 선수 손연재의 유튜브 채널에 접속하면 ‘YouTube 커뮤니티 가이드를 위반했기 때문에 채널이 삭제되었습니다’라는 안내 문구가 표시된다.

손연재는 선수생활 은퇴 후 방송 활동과 개인 사업 등을 해오다 지난 5월 유튜브 채널을 개설하고 육아 브이로그 영상을 공개했다.

손연재는 유튜브를 통해 아들의 얼굴을 최초로 공개했으며, 150만원이 넘는 가격의 유모차를 비롯한 카시트, 아기 의자, 콧물 흡입기 등 육아 아이템을 소개했다.

손연재 집 공개. 유튜브 채널 ‘손연재 sonyeonjae’
또 72억원대로 알려진 한남동 단독주택을 공개하기도 했다. 그는 집을 소개하며 “이 집은 저희 집이 아니라 잠시 머무는 집이고 2, 3년 후에 공사를 해서 이사를 할 예정”이라고 밝혔다.

최근에는 ‘최초공개. 날 안 좋아했다고? 손연재가 결혼을 결심하게 된 순간’이라는 제목으로 남편과의 첫만남은 물론, 남편에 대한 서운함 등을 내비쳐 눈길을 끌었다.

유튜브 채널 ‘손연재 sonyeonjae’
그러나 유튜브 채널을 개설한 지 3개월 만에 삭제 처리되면서 그 이유에 대해 관심이 모아지고 있다.

채널 삭제 이유에 대해 손연재 본인이나 소속사 측 입장은 아직 전해지지 않은 상태이며, 삭제가 일시적 조치인지 영구 폐쇄인지 여부도 확인된 바 없다.

한편 손연재는 2022년 9세 연상 금융업 종사자와 결혼해 지난해 2월 득남했다.

