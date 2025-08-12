기사 검색
소녀시대 권유리, 제주도서 낙마 사고

입력 :2025-08-12 14:14:36
수정 :2025-08-12 14:14:36
제주도에서 말을 타고 숲으로 나가는 권유리. 유튜브 채널 ‘권유리’ 캡처
제주도에서 말을 타고 숲으로 나가는 권유리. 유튜브 채널 '권유리' 캡처


그룹 소녀시대 멤버 겸 배우 권유리(35)가 최근 제주도에서 승마를 즐기던 도중 낙마 사고를 당했다는 근황을 전했다.

유튜브 채널 ‘권유리’에는 지난 11일 ‘괜찮아요? 말이 놀랐죠?! 제주 승마’라는 제목의 영상이 올라왔다.

최근 제주살이에 푹 빠진 것으로 알려진 권유리는 영상에서 “애프터스쿨 가희, 전혜빈, 배우 황신혜 등 언니들을 따라갔다가 너무 신기하고 재밌어서 하게 됐다. 그게 한 10년이 돼가는 것 같다”며 승마를 시작하게 된 계기를 전했다.

이날 ‘한라마’ 품종의 말에 올라 코치와 함께 실내에서 워밍업을 한 권유리는 이후 숲으로 외승을 나갔다.

그는 “날씨 너무 좋다 오늘”이라며 말 위에서 노을 질 시간대 아름다운 제주 풍경을 만끽했다.

그런데 한참을 힘차게 달리던 중 권유리는 갑자기 고개를 숙인 말에서 외마디 비명을 지르며 떨어졌다.

권유리가 제주도에서 승마 도중 말에서 떨어지는 장면. 유튜브 채널 ‘권유리’ 캡처
권유리가 제주도에서 승마 도중 말에서 떨어지는 장면. 유튜브 채널 '권유리' 캡처


갑작스러운 사고에 촬영진 등 주변에 있던 모두가 당황했으나, 권유리는 땅바닥에서 “괜찮다”는 말을 반복하며 안심시켰다.

권유리는 이후 몸을 일으킨 뒤 “내 첫 낙마다”라며 “말이 약간 깊숙한 곳에 발을 잘못 디뎠는데 내가 그때 무서워서 고삐를 꽉 못 잡았다”고 사고 당시 상황을 설명했다.

그는 이어 “(말에서 떨어져) 등으로 넘어진 다음에 머리를 (땅에) 박았는데 괜찮다”며 웃었다. 권유리는 다행히 헬멧 등 안전 장비를 잘 착용하고 있었다.

제주도에서 말을 타고 들판을 질주하는 권유리. 유튜브 채널 ‘권유리’ 캡처
제주도에서 말을 타고 들판을 질주하는 권유리. 유튜브 채널 '권유리' 캡처


권유리는 훈련장까지 걸어서 이동하면서 “고삐를 더 꽉 잡았어야 했는데”라며 아쉬워했다. 그러자 코치는 권유리에게 타고 있던 말을 건넸고, 권유리는 “바로 트라우마를 이겨내야 한다. 안 그러면 (다시) 못 탄다”고 말했다.

날이 어두워질 무렵 권유리는 말을 꼼꼼하게 목욕시키며 이날 승마를 마무리했다. 그는 “말과 더 친숙해진 것 같다. 내팽개쳐졌지만, 그럼에도 말에 대해 잘 알게 됐고 동물과 같이 교감하면서 스포츠를 즐길 수 있는 건 승마가 유일하다고 생각한다. 많은 사람들에게 추천한다”며 소감을 전했다.

이정수 기자
