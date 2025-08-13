기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

탈모라더니… “황재근 맞아?” 풍성한 머리숱·근육질 몸매 비결 뭐길래

입력 :2025-08-13 12:10:37
수정 :2025-08-13 12:10:37
패션 디자이너 황재근이 지난해 11월(왼쪽)과 지난달 22일(오른쪽) 올린 사진. 확 달라진 이미지가 눈에 띈다. 황재근 인스타그램 캡처
패션 디자이너 황재근이 지난해 11월(왼쪽)과 지난달 22일(오른쪽) 올린 사진. 확 달라진 이미지가 눈에 띈다. 황재근 인스타그램 캡처


패션 디자이너 황재근(49)의 몰라보게 확 바뀐 외모 근황이 화제다.

황재근은 지난 12일 자신의 인스타그램에 ‘맛커’, ‘맛점’ 등 해시태그와 함께 여러 장의 사진을 올렸다.

공개된 사진 속에는 커피, 아이스크림 등 사진과 함께 여유로운 일상을 즐기는 황재근의 모습이 담겼다.

특별한 것 없는 일상을 담은 사진들이지만, 확 달라진 황재근의 외모 때문에 네티즌들의 이목은 집중됐다.

사진 속 황재근의 모습에선 과거 트레이드 마크였던 삭발 머리와 콧수염, 뾰족한 뿔테 안경 등은 온데간데없고 풍성한 머리숱과 운동으로 다져진 근육질 몸매가 드러났다.

황재근이 최근 올린 다른 셀카 사진들에서도 예전 이미지를 찾아보기 힘들었고, 회춘한 듯한 모습만 눈에 띄었다.

황재근의 달라진 근황을 접한 네티즌들은 “농담 아니고 20대인 줄 알았다”, “몸이 원래 저렇게 컸었나. 멋있어졌다”, “다른 사람인 줄. 관리 엄청 잘했다”, “다른 사람 같다”, “요즘 가발 진짜 좋아졌나 보다” 등 반응을 보였다.

1976년생인 황재근은 벨기에 앤트워프 왕립예술학교에서 패션디자인과 조형예술 석사 과정을 마친 실력파 디자이너다. 2011년 온스타일 예능 ‘프로젝트 런웨이 코리아 3’에서 우승한 후 여러 방송에서 개성 넘치는 캐릭터로 활약했다.

특히 MBC 예능 ‘복면가왕’ 가면 디자이너로 화제를 모았으며 ‘마이 리틀 텔레비전’, ‘라디오스타’ 등에서 유쾌한 입담을 선보이며 많은 사랑을 받았다.

황재근은 과거 한 방송에서 ‘디자이너들은 보통 머리를 길게 하는데 왜 머리가 없는지 궁금하다’는 질문에 “길게 기를 수 없는 처지가 있다. 탈모가 심하다. 그냥 아예 없앴다”라고 밝힌 바 있다.

뉴스24
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
인기기사
제이미 빌라모어, 아찔한 비키니 자태
‘시원한 각선미’ 윤아
김태희, 뉴욕 시사회 빛낸 미모
임윤아, 각도 무시 비주얼
인사하는 ‘악마가 이사왔다’ 배우들
윤아, 우아한 미소
고현정 “여보 생일 축하해, 사랑합니다”…깜짝 영상

고현정 “여보 생일 축하해, 사랑합니다”…깜짝 영상
‘전처 딸 파양’ 김병만 측 “패륜 행위”라더니…“상처받지 않길”

‘전처 딸 파양’ 김병만 측 “패륜 행위”라더니…“상처받지 않길”
안재욱, 이재명 대통령과 만찬 ‘포착’…무슨 인연이길래

안재욱, 이재명 대통령과 만찬 ‘포착’…무슨 인연이길래
조혜련 분노케 한 ‘포주’ 루머…이경실 “너나 잘하세요”

조혜련 분노케 한 ‘포주’ 루머…이경실 “너나 잘하세요”
“작은 엉덩이가 이상형”…최홍만, 여친 이야기하며 ‘눈물’

“작은 엉덩이가 이상형”…최홍만, 여친 이야기하며 ‘눈물’
김건희, 3평 독방 수감…머그샷 찍고 식빵·딸기잼·우유로 첫 끼

김건희, 3평 독방 수감…머그샷 찍고 식빵·딸기잼·우유로 첫 끼
지드래곤, ‘버닝썬’ 승리 팬들에게 콘서트 도중 ‘봉변’

지드래곤, ‘버닝썬’ 승리 팬들에게 콘서트 도중 ‘봉변’
13층 아파트 난간에 아이들이 ‘대롱대롱’…아찔한 사건의 전말

13층 아파트 난간에 아이들이 ‘대롱대롱’…아찔한 사건의 전말
경찰, 지드래곤·양현석 ‘저작권법 위반’ 조사…압수수색도

경찰, 지드래곤·양현석 ‘저작권법 위반’ 조사…압수수색도
인기 클릭
Weekly Best

  1. 이수근 “조용히 장례 치를 것”…가슴 찢어지는 소식 전했다

    이수근 “조용히 장례 치를 것”…가슴 찢어지는 소식 전했다

  2. 박세리 “세계 20대 재벌 2세와 열애…홍콩 남자”

    박세리 “세계 20대 재벌 2세와 열애…홍콩 남자”

  3. “연대 김태희였다” 대학생 시절 사진 공개한 아나운서

    “연대 김태희였다” 대학생 시절 사진 공개한 아나운서

  4. 김병만, 혼외자 2명 존재 인정…“재혼 예정 여성과 사이에 출산”

    김병만, 혼외자 2명 존재 인정…“재혼 예정 여성과 사이에 출산”

  5. “부부로 첫걸음” 윤두준♥김슬기 17일 결혼 ‘깜짝 청첩장’… 무슨 일

    “부부로 첫걸음” 윤두준♥김슬기 17일 결혼 ‘깜짝 청첩장’… 무슨 일
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
제이미 빌라모어, 아찔한 비키니 자태

제이미 빌라모어, 아찔한 비키니 자태

사격선수 출신, 피트니스 선수 출신 모델로 유명한 미국의 인플루언서 겸 모델 제이미 빌라모어가 환상의 자태를 뽐냈다.200만 명의 팔로
‘F1 더 무비’ 대박 났는데…브래드 피트, 안타까운 소식 전해졌다

‘F1 더 무비’ 대박 났는데…브래드 피트, 안타까운 소식 전해졌다

영화 ‘F1 더 무비’의 세계적인 흥행을 견인 중인 할리우드 스타 브래드 피트가 모친상을 당했다.6일(현지시간) 미 피플 등에 따르면