기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

구성환 ‘가난 코스프레’ 논란?…알고 보니 건물주였다

입력 :2025-08-13 17:46:42
수정 :2025-08-13 18:05:02
구성환은 MBC 예능 프로그램 ‘나 혼자 산다’에서 폭우로 인한 누수 피해를 고백하며 옥상 방수 작업과 안방 도배 작업을 하는 모습을 공개했다. 구성환은 직접 작업을 하게 된 이유에 대해 “업체에 사기를 당했다. 계약서까지 썼는데 안 하고 잠수를 탔다”고 밝혔다. MBC ‘나 혼자 산다’
구성환은 MBC 예능 프로그램 ‘나 혼자 산다’에서 폭우로 인한 누수 피해를 고백하며 옥상 방수 작업과 안방 도배 작업을 하는 모습을 공개했다. 구성환은 직접 작업을 하게 된 이유에 대해 “업체에 사기를 당했다. 계약서까지 썼는데 안 하고 잠수를 탔다”고 밝혔다. MBC ‘나 혼자 산다’


배우 구성환이 이른바 ‘가난 코스프레’를 했다는 논란에 대해 해명했다.

12일 구성환은 자신의 유튜브 채널을 통해 일각에서 제기된 여러 비판에 대해 해명하는 시간을 가졌다.

구성환은 앞서 방송된 MBC 예능 프로그램 ‘나 혼자 산다’에서 폭우로 인한 누수 피해를 고백하며 옥상 방수 작업과 안방 도배 작업을 하는 모습을 공개했다. 구성환은 직접 작업을 하게 된 이유에 대해 “업체에 사기를 당했다. 계약서까지 썼는데 안 하고 잠수를 탔다”고 밝혔다.

그런데 이후 ‘왜 집주인에게 (작업을) 맡기지 않느냐’는 반응이 나왔는데, 알고 보니 해당 빌라가 구성환이 아버지로부터 증여받은 건물이라는 사실이 알려졌다.

이에 대해 구성환은 “방송이 나오고 소셜미디어(SNS)와 유튜브 등(에서) 많은 분들이 다그쳤다. 집주인한테 맡기지 왜 네가 하냐고 하더라”라면서 “방송 나올 때마다 집주인, 건물주 논란이 끊이지 않았다. 이 영상이 처음이자 마지막으로 말하겠다”라고 입을 열었다.

배우 구성환이 이른바 ‘가난 코스프레’를 했다는 논란에 대해 해명했다. 구성환 유튜브 채널 캡처
배우 구성환이 이른바 ‘가난 코스프레’를 했다는 논란에 대해 해명했다. 구성환 유튜브 채널 캡처


구성환에 따르면 방송에서 공개했던 서울 강동구에 위치한 빌라 건물은 구성환 부친의 소유였다.

구성환은 “이 건물은 아버지 건물이 맞다. 내가 2022년도에 증여를 받았다”며 “그때 증여세는 당연히 다 냈다. 굳이 내가 방송에 나와서 내 과거사, 개인사를 이야기하는 게 애매해서 두루뭉술하게 넘어갔는데 이렇게 커질지 몰랐다”라고 털어놨다.

아버지의 건강 상태가 좋지 않아 해당 다세대 건물의 증여를 받았으며, 현재 자신이 건물 유지 업무 등을 맡고 있다는 게 구성환의 설명이다.

그는 “아버지가 국가유공자인데 뇌 치료를 받으시면서 후유증으로 치매가 갑작스럽게 오셨다. 아버지 몸 상태가 안 좋으셔서 옥상 관리를 제가 하는 게 전부”라며 “건물이 몇 채가 있다는 말은 말도 안 되고 저희가 어렸을 때부터 살던 가정집을 빌라로 바꾼 것”이라고 해명했다.

‘가난 코스프레’라는 일부 시청자들의 비판에 대해선 강하게 반박했다. 구성환은 “내가 방송에서 가난한 척을 한 적 없다. 실제 평수도 건평은 18평이다. 밖에 포함하면 한 20평 정도 된다. 이게 팩트다”라고 선을 그었다.

그러면서 “내가 굳이 왜 가난한 척을 하냐. 나도 촬영하면서 쓸 거 쓰고 밥 먹고 즐기면서 다 행복하게 지내는데 가난한 척 한 번도 한 적 없다”라고 강조했다.

또 “증여는 아버지가 몸이 안 좋으셔서 미리 받아 놓은 상태고 월세는 아버지에게 꼬박꼬박 내고 있다”라고 덧붙였다.

한편 구성환은 2004년 영화 ‘하류인생’으로 데뷔한 후 ‘바람의 파이터’, 드라마 ‘지정생존자’ ‘스토브리그’ ‘지리산’ 등에 출연했다.

그는 ‘나 혼자 산다’로 큰 사랑을 받았다. 특히 반려견 꽃분이 관리부터 집 청소, 정갈한 한 끼 차림까지 1인 가구의 바람직한 모습을 보여주며 시청자들의 호응을 이끌어냈다.

뉴스24
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
인기기사
제이미 빌라모어, 아찔한 비키니 자태
‘시원한 각선미’ 윤아
김태희, 뉴욕 시사회 빛낸 미모
임윤아, 각도 무시 비주얼
인사하는 ‘악마가 이사왔다’ 배우들
윤아, 우아한 미소
안재욱, 이재명 대통령과 만찬 ‘포착’…무슨 인연이길래

안재욱, 이재명 대통령과 만찬 ‘포착’…무슨 인연이길래
조혜련 분노케 한 ‘포주’ 루머…이경실 “너나 잘하세요”

조혜련 분노케 한 ‘포주’ 루머…이경실 “너나 잘하세요”
“작은 엉덩이가 이상형”…최홍만, 여친 이야기하며 ‘눈물’

“작은 엉덩이가 이상형”…최홍만, 여친 이야기하며 ‘눈물’
지드래곤, ‘버닝썬’ 승리 팬들에게 콘서트 도중 ‘봉변’

지드래곤, ‘버닝썬’ 승리 팬들에게 콘서트 도중 ‘봉변’
김건희, 3평 독방 수감…머그샷 찍고 식빵·딸기잼·우유로 첫 끼

김건희, 3평 독방 수감…머그샷 찍고 식빵·딸기잼·우유로 첫 끼
경찰, 지드래곤·양현석 ‘저작권법 위반’ 조사…압수수색도

경찰, 지드래곤·양현석 ‘저작권법 위반’ 조사…압수수색도
2025년 8월 13일

2025년 8월 13일
“양육비 안 줬다” 쇼트트랙 김동성의 전처, 폭로 후 ‘충격 근황’

“양육비 안 줬다” 쇼트트랙 김동성의 전처, 폭로 후 ‘충격 근황’
탈모 치료하려다 사망? “전량 리콜”…유명 ‘탈모 제품’ 충격 정체

탈모 치료하려다 사망? “전량 리콜”…유명 ‘탈모 제품’ 충격 정체
인기 클릭
Weekly Best

  1. 이수근 “조용히 장례 치를 것”…가슴 찢어지는 소식 전했다

    이수근 “조용히 장례 치를 것”…가슴 찢어지는 소식 전했다

  2. 박세리 “세계 20대 재벌 2세와 열애…홍콩 남자”

    박세리 “세계 20대 재벌 2세와 열애…홍콩 남자”

  3. “연대 김태희였다” 대학생 시절 사진 공개한 아나운서

    “연대 김태희였다” 대학생 시절 사진 공개한 아나운서

  4. 김병만, 혼외자 2명 존재 인정…“재혼 예정 여성과 사이에 출산”

    김병만, 혼외자 2명 존재 인정…“재혼 예정 여성과 사이에 출산”

  5. “부부로 첫걸음” 윤두준♥김슬기 17일 결혼 ‘깜짝 청첩장’… 무슨 일

    “부부로 첫걸음” 윤두준♥김슬기 17일 결혼 ‘깜짝 청첩장’… 무슨 일
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
제이미 빌라모어, 아찔한 비키니 자태

제이미 빌라모어, 아찔한 비키니 자태

사격선수 출신, 피트니스 선수 출신 모델로 유명한 미국의 인플루언서 겸 모델 제이미 빌라모어가 환상의 자태를 뽐냈다.200만 명의 팔로
‘F1 더 무비’ 대박 났는데…브래드 피트, 안타까운 소식 전해졌다

‘F1 더 무비’ 대박 났는데…브래드 피트, 안타까운 소식 전해졌다

영화 ‘F1 더 무비’의 세계적인 흥행을 견인 중인 할리우드 스타 브래드 피트가 모친상을 당했다.6일(현지시간) 미 피플 등에 따르면