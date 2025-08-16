살을 대체 얼마나 뺀거야?…악뮤 수현 몰라보게 달라진 모습

“나체 보여주면 망신살…” 유명 연예인, 한강수영장서 포착

배우 고경표(35)가 야외수영장에서 찍은 꾸밈없는 사진을 공개했다. 고경표는 지난 13일 자신의 인스타그램에 별다른 멘트 없이 사진 한 장을 올렸다. 야외수영장에서 촬영한 셀카로 보이는 사진은 얼굴과 맨몸 위 물방울 하나하나까지 또렷하게 보이는 초근접샷으로 눈길을 끌었다. 사진 속 고경표는 수영모와 물안경을 착용한 채 카메라를 응시하며 일상의 한 순간을 기록하고 있다. 사진을 접한 팬들은 “오빠가 수영도 한다고 하고 자전거도 탄다고 하고 해서 나 수영도 하고 자전거도 시작하려고 한다. 오빠 좋아하다가 운동선수 될 것 같다”, “너…