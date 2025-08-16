기사 검색
살을 대체 얼마나 뺀거야?…악뮤 수현 몰라보게 달라진 모습

입력 :2025-08-16 09:17:28
악뮤 이수현 인스타그램
악뮤 이수현 인스타그램


남매 듀오 악뮤(AKMU) 멤버 이수현이 눈에 띄는 체중 감량 후 근황을 전했다.

이수현은 최근 개인 SNS에서 “오랜만 무물”이라며 팬들과 질의응답 시간을 가졌다.

한 팬이 “살을 대체 얼마나 뺀 거야. 무슨 일이 있어도 건강이 우선인 거 알지?”라며 급격한 체중 변화에 우려를 표하자, 그는 “고마워. 지금이 태어나서 제일 건강해”라고 답했다.

이수현은 지난 8일부터 10일까지 열린 ‘2025 악뮤 스탠딩 콘서트 [악동들]’ 무대에서 한층 날렵해진 비주얼로 화제를 모았다.

또 다른 팬이 “오늘 저녁 어떤 거 드셨어요?”라고 묻자, 그는 “안 먹었어요. 귀찮아서”라며 전날 저녁 메뉴로 닭가슴살 소시지, 김치, 현미밥을 공개했다.

한편 악뮤는 ‘악동들’ 1주차 공연을 마치고 16~17일, 22~24일 총 8회차 콘서트를 이어간다.

뉴스24
