기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

다이어트 성공했는데…“굉장히 억울” 이수현, 해명글 올린 이유는

입력 :2025-08-19 15:34:33
수정 :2025-08-19 15:34:33
그룹 악동뮤지션 이수현. 이수현 인스타그램 캡처
그룹 악동뮤지션 이수현. 이수현 인스타그램 캡처


그룹 악동뮤지션(AKMU) 이수현이 비만치료제 위고비를 사용하지 않았다고 해명했다.

이수현은 19일 인스타그램에 “저 위고비 안 했습니다. 굉장히 억울하네요”라며 글을 올렸다.

이수현은 “마라탕과 엽떡 참고 운동 열심히 하고 건강한 습관 만들려고 매일 자신과 싸우는데 굉장히 억울하다”며 “지속 가능한 건강한 삶을 위해 정석으로 관리하고 있다”고 강조했다.

이수현 인스타그램 캡처
이수현 인스타그램 캡처


이수현이 최근 다이어트에 성공하고 건강한 모습으로 화제가 되자, 일부 누리꾼들은 비만치료제의 도움을 받은 것이 아니냐는 반응을 보였다.

앞서 한 팬이 이수현에게 “살을 대체 얼마나 뺀 거야. 무슨 일이 있어도 건강이 우선인 거 알지?”라며 급격한 체중 변화에 우려를 표하자, 그는 “고마워. 지금이 태어나서 제일 건강해”라고 답했다.

한편 악동뮤지션은 지난 8일부터 스탠딩 콘서트 ‘악동들’을 열고 팬들과 만나고 있다. 콘서트는 오는 24일까지 서울 영등포구 명화라이브홀에서 열린다.

뉴스24
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
인기기사
제이미 빌라모어, 아찔한 비키니 자태
‘시원한 각선미’ 윤아
김태희, 뉴욕 시사회 빛낸 미모
임윤아, 각도 무시 비주얼
인사하는 ‘악마가 이사왔다’ 배우들
윤아, 우아한 미소
김종국 ♥결혼 소식 이어…“결혼합니다” 송지효, 신동과 ‘충격 발표’

김종국 ♥결혼 소식 이어…“결혼합니다” 송지효, 신동과 ‘충격 발표’
‘신지♥문원’ 결혼에 분노한 연예인 “날 갖고 놀아”

‘신지♥문원’ 결혼에 분노한 연예인 “날 갖고 놀아”
“동남아 호텔 공짜 음료, 제발 마시지 마세요”…실명된 남성 호소

“동남아 호텔 공짜 음료, 제발 마시지 마세요”…실명된 남성 호소
김태희, 두 딸 최초 공개…누구 닮았나보니 “희비교차”

김태희, 두 딸 최초 공개…누구 닮았나보니 “희비교차”
김종국 결혼 발표날…윤은혜가 올린 사진 ‘퉁퉁 부은 눈’

김종국 결혼 발표날…윤은혜가 올린 사진 ‘퉁퉁 부은 눈’
출장 중 돌연 숨진 남편…노트북엔 낯선 女와의 사진들 ‘기막힌 사연’

출장 중 돌연 숨진 남편…노트북엔 낯선 女와의 사진들 ‘기막힌 사연’
‘건강 이상’ 박미선 무슨 일…조혜련 “보고싶다” 울먹

‘건강 이상’ 박미선 무슨 일…조혜련 “보고싶다” 울먹
“장기기증 할테니 감형을” ‘30년형’ 강남 교제살인 의대생

“장기기증 할테니 감형을” ‘30년형’ 강남 교제살인 의대생
“이제 이 여자랑 살고 싶다”…아내에 이혼 요구한 70대男, 상대는 AI였다

“이제 이 여자랑 살고 싶다”…아내에 이혼 요구한 70대男, 상대는 AI였다
인기 클릭
Weekly Best

  1. “나체 보여주면 망신살…” 유명 연예인, 한강수영장서 포착

    “나체 보여주면 망신살…” 유명 연예인, 한강수영장서 포착

  2. 세상에 이런일이… MC 임성훈 아들 ‘런닝맨’ PD였다

    세상에 이런일이… MC 임성훈 아들 ‘런닝맨’ PD였다

  3. 김종국과 비밀연애 후 결혼발표…알려진 ‘예비신부’ 정체

    김종국과 비밀연애 후 결혼발표…알려진 ‘예비신부’ 정체

  4. 김준호♥김지민 부부, 광복절에 어디 갔나 봤더니…“애국 부부”였네

    김준호♥김지민 부부, 광복절에 어디 갔나 봤더니…“애국 부부”였네

  5. 안재욱, 이재명 대통령과 만찬 ‘포착’…무슨 인연이길래

    안재욱, 이재명 대통령과 만찬 ‘포착’…무슨 인연이길래
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
“어디 김씨냐”…킴 카다시안, 광복절에 올린 태극기 사진 ‘화제

“어디 김씨냐”…킴 카다시안, 광복절에 올린 태극기 사진 ‘화제

한국을 방문한 모델 겸 사업가 킴 카다시안이 광복절에 소셜미디어(SNS)에 태극기 사진을 올려 화제가 됐다.카다시안은 15일 자신의 인
제이미 빌라모어, 아찔한 비키니 자태

제이미 빌라모어, 아찔한 비키니 자태

사격선수 출신, 피트니스 선수 출신 모델로 유명한 미국의 인플루언서 겸 모델 제이미 빌라모어가 환상의 자태를 뽐냈다.200만 명의 팔로