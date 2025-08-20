기사 검색
‘90세’ 이순재 건강 어떻길래…박근형 “좋은 상황 아닌 것 같다”

입력 :2025-08-20 09:05:54
수정 :2025-08-20 09:05:54
‘2024 KBS 연기대상’ 대상 수상자 드라마‘ 개소리’의 배우 이순재.
‘2024 KBS 연기대상’ 대상 수상자 드라마‘ 개소리’의 배우 이순재.


배우 박근형(85)이 건강 악화로 활동을 중단한 배우 이순재(90)의 근황을 전했다.

박근형은 지난 19일 서울 종로구 예스24스테이지에서 열린 연극 ‘고도를 기다리며를 기다리며’ 기자간담회에서 이 작품의 초연 무대에 올랐던 이순재를 언급했다.

박근형은 “여러 차례 (이순재를) 찾아뵙고자 했지만 극구 사양하셔서 직접 만나 뵙지 못했다”며 “다른 분들 통해 안부를 전해 듣고 있는데, 좋은 상황은 아닌 것 같다”며 우려를 드러냈다.

이에 대해 이순재의 소속사는 “재활 치료 중”이라고 설명했다.

소속사 관계자는 전날 “선생님이 다리에 힘이 없으셔서 재활치료에 전념하고 계신다”라며 “다른 이상은 없다”고 전했다.

이순재는 지난해 10월 연극 ‘고도를 기다리며를 기다리며’에서 ‘에스터’ 역을 맡아 출연하다 건강 문제로 하차했다.

올해 4월에는 한국PD대상 시상식에서 수상했지만 건강 문제로 불참했고, 소속사 대표가 대리 수상했다.

뉴스24
