슈-임효성, 별거 고백…“이혼 합의 안돼서 붙어있는 것”

입력 :2025-08-24 16:53:03
수정 :2025-08-24 16:53:03
유튜브 ‘인간 That’s 슈’ 임효성·슈 부부
유튜브 '인간 That's 슈' 임효성·슈 부부


걸그룹 S.E.S 출신 슈가 농구선수 출신 남편 임효성과 이혼설, 별거설 등 부부를 둘러싼 소문에 대해 입을 열었다.

23일 유튜브 채널 ‘인간 That’s 슈’에는 ‘이혼설? 별거설?’ 슈 부부가 털어놓은 진실이라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 슈는 “우리 가족은 중3 임유, 초6 쌍둥이 라희와 라율, 사랑하는 반려동물들이 있다“라며 ”그리고 여기는…”이라고 남편을 소개했다.

임효성은 “농구선수 은퇴하고 건설 쪽 일을 하고 있다”면서 “결혼 생활 4년, 친구 생활 11년. 그땐 사랑했고 지금은 그렇지 않다. 사람도 달라졌다. 그땐 너무 착했는데 지금은 악마”라고 농담 섞인 진심을 털어놨다.

이혼설에 대해서 슈는 “‘우리가 이혼을 했다, 아니더라’ 소문도 있다. 만약 이혼하면 애들을 누가 데려가고 양육비를 누가 내고 멀어져야 하고 안 봐야 하고 이런 게 있더라”고 말했다.

유튜브 ‘인간 That’s 슈’ 임효성·슈 부부
유튜브 '인간 That's 슈' 임효성·슈 부부


임효성은 “그게 합의가 안 돼서 붙어있는 거다”라고 덧붙였다. 그러면서 “우리가 서로 미움이 있는 것보다 더 중요한 아이들이 있으니까…. 쉽지 않은 일이다”라고 솔직하게 이야기했다.

임효성은 “지인들에게도 ‘괜찮냐’라는 전화를 많이 받았다, 난 부정도 안 하고 ‘그렇게 됐어요’라고 넘겼다”라며 “애만 크면 서로 각자 가야 하지 않겠나 생각은 한다, 우리는 생활 습관도 그렇고 다른 점이 너무 많다, 답답한 게 있다”라고 털어놨다.

임효성은 현재 일 때문에 평일엔 따로 지내고 주말엔 집에서 가족들과 시간을 보낸다고 설명했다. 그는 “따로 산 지 3~4년 정도 됐다”라며 “사실 내가 나간 게 아니라, 회식하고 있는데 전화가 와서 ‘아들 학예회 때 쓸 전자피아노를 사 와라’라고 하더라. 그래서 그 와중에 낙원상가에서 그걸 배송받아서 거실에 뒀는데 조립하고 자라는 거다. 그때 너무 취해서 그냥 자고 출근을 했는데, 이삿짐센터에서 짐 맡겨놨으니 가져가라고 전화가 왔다. 진짜 대단하다고 생각했다”라고 집에서 나가 살게 된 계기를 전했다.

유튜브 ‘인간 That’s 슈’ 임효성·슈 부부
유튜브 '인간 That's 슈' 임효성·슈 부부


두 사람은 영상을 찍으면서도 계속 아웅다웅하는 모습을 보였다.

1997년 S.E.S로 데뷔한 슈는 2010년 임효성과 결혼해 그해 아들 유를 얻었다. 2013년에는 쌍둥이 딸 라희, 라율이 세상에 태어났다.

뉴스24
