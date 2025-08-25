기사 검색
김연아♥ 고우림, 안타까운 소식…“회복 최우선”

입력 :2025-08-25 11:10:10
수정 :2025-08-25 11:10:10
그룹 포레스텔라 멤버 고우림. 고우림 인스타그램 캡처
그룹 포레스텔라 멤버 고우림. 고우림 인스타그램 캡처


그룹 포레스텔라 멤버 고우림이 공연 중 부상을 당했다. 고우림의 소속사는 검사 결과 인대 손상 소견이 있었다고 알리며 그가 다시 건강하게 무대에 설 수 있도록 최선을 다할 것을 약속했다.

지난 24일 소속사 비트인터렉티브는 공식 소셜미디어(SNS)를 통해 “포레스텔라 멤버 고우림이 지난 23일 ‘더 웨이브 인 대구’(THE WAVE In Daegu) 콘서트 중 발목 부상을 입었다”고 밝혔다.

고우림은 공연 종료 후 병원으로 이동했으며, 검사 결과 인대 손상 소견을 받게 됐다.

소속사는 “앞으로도 아티스트의 건강과 회복을 최우선으로 고려해 하루빨리 건강히 무대에 설 수 있도록 최선을 다하겠다”고 전했다.

이어 “포레스텔라의 무대를 기다려 주신 팬 여러분들께 너른 양해 부탁드린다”고 덧붙였다.

‘더 웨이브’는 포레스텔라가 고우림의 전역과 함께 2년 만에 선보인 완전체 콘서트다. 그의 입대 이후 포레스텔라는 3인 체제로 활동한 바 있다.

고우림은 지난 5월 육군 군악대 복무를 마치고 병장으로 만기 전역했다. 최근 그는 KBS2 ‘불후의 명곡’에서 아내인 전 국가대표 피겨스케이팅 선수 김연아를 언급하며 “1년 반 동안 기다려준 아내와 파리로 여행을 다녀왔다”고 애정을 드러낸 바 있다.

포레스텔라는 지난달 서울에서 전국 투어 단독 콘서트 ‘더 웨이브’의 포문을 열었다. 지난 9일과 10일에는 부산에서, 23일과 24일에는 대구에서 관객들을 만났다.

포레스텔라는 다음 달 13일과 14일 서울 경희대학교 평화의전당에서 ‘더 웨이브’ 앙코르 콘서트를 진행한다.

투어 순항 중 전해진 고우림의 부상 소식이 안타까움을 자아낸다.

