기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

“아내의 꿈”…김재우♥조유리, 결혼 12년 만에 ‘기쁜 소식’

입력 :2025-08-26 09:03:48
수정 :2025-08-26 09:03:48
김재우 인스타그램
김재우 인스타그램


김재우 인스타그램
김재우 인스타그램


코미디언 김재우가 아내 조유리의 새로운 도전을 진심으로 응원했다.

김재우는 26일 인스타그램에 “늘 제 이야기만 들어주던 아내가 처음으로 자기 꿈을 말하더라. 도전해 보고 싶은 일이 생겼다며 저에게 응원해 줄 수 있겠냐고 조심스레 물었다”고 적었다.

그는 “오랜만에 두근거림이 가득한 아내의 눈을 보니 연애 시절이 떠올랐다”며 “제 허풍 섞인 꿈도 아내의 응원 덕에 지켜낼 수 있었다. 내일은 아내가 자신의 꿈을 향해 나아가는 첫날이다. 세상에서 가장 진실된 사람, 우리 집의 에이스 유리를 함께 응원해달라”고 전했다.

조유리는 최근 ENA 서바이벌 프로그램 ‘슈퍼셀러: 인센티브게임’ 출연을 앞두고 있다. 그는 “11년 동안 회사에 다니다 건강 악화로 그만두면서 막막했지만, ‘슈퍼셀러’ 측 제안을 받고 도전을 결심했다”며 “열심히 부딪히고 깨져도 좌절하지 않겠다”고 각오를 다졌다.

조유리는 은행원으로 일하다 2013년 김재우와 결혼했으며, SBS ‘동상이몽2-너는 내 운명’에 함께 출연해 화제를 모았다. 2018년 아들을 얻었으나 생후 2주 만에 떠나보내 안타까움을 자아냈고, 당시 병간호로 산후조리를 제대로 하지 못해 건강이 악화됐다고 밝히기도 했다.

이번에는 아내의 새로운 출발을 향한 부부의 진심 어린 응원이 전해지며 많은 이들의 격려가 이어지고 있다.

뉴스24
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
인기기사
제이미 빌라모어, 아찔한 비키니 자태
‘시원한 각선미’ 윤아
김태희, 뉴욕 시사회 빛낸 미모
임윤아, 각도 무시 비주얼
인사하는 ‘악마가 이사왔다’ 배우들
윤아, 우아한 미소
김연아♥ 고우림, 안타까운 소식…“회복 최우선”

김연아♥ 고우림, 안타까운 소식…“회복 최우선”
기내 화장실서 알몸으로 발견된 승무원…‘이것’ 때문이었다

기내 화장실서 알몸으로 발견된 승무원…‘이것’ 때문이었다
“촬영장 모습 달라” 폭로에 손예진 인성 논란…아역배우母 입 열었다

“촬영장 모습 달라” 폭로에 손예진 인성 논란…아역배우母 입 열었다
“전쟁 난 줄” 없어서 못 산다…싹쓸이에 난리 난 ‘이곳’ 왜?

“전쟁 난 줄” 없어서 못 산다…싹쓸이에 난리 난 ‘이곳’ 왜?
“가슴필러만 천만원어치” 성형에 ‘1억’ 넘게 쓴 이세영 근황

“가슴필러만 천만원어치” 성형에 ‘1억’ 넘게 쓴 이세영 근황
“불닭볶음면 먹고 위궤양” 150억 소송 걸더니 ‘반전’…논란된 女 왜?

“불닭볶음면 먹고 위궤양” 150억 소송 걸더니 ‘반전’…논란된 女 왜?
정성호, 트럼프 ‘숙청·혁명’ 발언에 “민주당·李대통령에 왜곡된 느낌 가진 듯”

정성호, 트럼프 ‘숙청·혁명’ 발언에 “민주당·李대통령에 왜곡된 느낌 가진 듯”
‘XX’인 척 남자랑 성관계… 수술 안 한 트랜스젠더 여성, 성폭행 유죄

‘XX’인 척 남자랑 성관계… 수술 안 한 트랜스젠더 여성, 성폭행 유죄
“내장지방 줄이는 최고 음료” 녹차 아닌 ○○, 혈당 급상승도 억제

“내장지방 줄이는 최고 음료” 녹차 아닌 ○○, 혈당 급상승도 억제
인기 클릭
Weekly Best

  1. “잘 만나고 있다”…탁재훈, 28살 연상 김용림과 공개 열애

    “잘 만나고 있다”…탁재훈, 28살 연상 김용림과 공개 열애

  2. 박준형 김지혜 부부, 이혼 앞두고 재산분할 ‘진흙탕 싸움’

    박준형 김지혜 부부, 이혼 앞두고 재산분할 ‘진흙탕 싸움’

  3. “7번 이혼, 7명 자녀 모두 아빠가 다릅니다”…충격 실화

    “7번 이혼, 7명 자녀 모두 아빠가 다릅니다”…충격 실화

  4. 빌게이츠 만난 유재석 사진 떴다…“살다보니 이런날이”

    빌게이츠 만난 유재석 사진 떴다…“살다보니 이런날이”

  5. 이동욱 “한국은 월병 안 먹어요” 과거 발언 中서 ‘뭇매’

    이동욱 “한국은 월병 안 먹어요” 과거 발언 中서 ‘뭇매’
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘67세’ 할리우드 女스타, 20대 연하 남친과 생일파티…케이크 보고 깜짝

‘67세’ 할리우드 女스타, 20대 연하 남친과 생일파티…케이크 보고 깜짝

미국을 대표하는 팝스타 마돈나가 67번째 생일을 맞아 이탈리아에서 화려한 생일파티를 열었다.지난 19일(현지시간) 미국 매체 페이지식스
“어디 김씨냐”…킴 카다시안, 광복절에 올린 태극기 사진 ‘화제

“어디 김씨냐”…킴 카다시안, 광복절에 올린 태극기 사진 ‘화제

한국을 방문한 모델 겸 사업가 킴 카다시안이 광복절에 소셜미디어(SNS)에 태극기 사진을 올려 화제가 됐다.카다시안은 15일 자신의 인