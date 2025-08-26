기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

차은우도 간 군대…장원영 “동반입대” 최고미녀 여군됐다

입력 :2025-08-26 09:59:25
수정 :2025-08-26 13:58:37
유튜브 ‘전과자들’ 캡처
유튜브 ‘전과자들’ 캡처


유튜브 ‘전과자들’ 캡처
유튜브 ‘전과자들’ 캡처


가수 겸 배우 차은우가 군대로 입대한 데 이어 장원영이 군대에 들어간 모습이 포착됐다.

아이브 멤버 장원영은 데뷔 후 처음으로 군복을 입고 등장해 화제를 모았다.

25일 유튜브 예능 채널 ‘전과자’에는 장원영이 출연하는 ‘방학 특별편 3탄’ 선공개 영상이 공개됐다.

이날 MC 카이가 “오늘 농촌 체험이냐, 뭐 하러 왔느냐”고 묻자 제작진은 “동반 입대하고 싶다는 분이 있다”고 전해 궁금증을 자아냈다.

곧이어 장원영이 군복 차림으로 등장해 “저랑 군대 동반 입대하는 거 괜찮으세요?”라고 말해 현장을 놀라게 했다.

이어 장원영은 유격 훈련과 PT 체조 등 강도 높은 훈련에 임하며 “오자고 해서 죄송합니다”라며 고개를 숙였고, 결국 “여기 택시 잡힙니까?”라고 외쳐 웃음을 안겼다.

장원영이 출연하는 ‘전과자’ 동반입대 편은 오는 28일 공개될 예정이다.

한편 장원영이 속한 아이브는 같은 날 오후 6시 미니 4집 ‘IVE SWITCH’와 타이틀곡 ‘XOXO’(엑스오엑스오)를 발매하며 본격적인 컴백 활동에 돌입했다.

뉴스24
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
인기기사
제이미 빌라모어, 아찔한 비키니 자태
‘시원한 각선미’ 윤아
김태희, 뉴욕 시사회 빛낸 미모
임윤아, 각도 무시 비주얼
인사하는 ‘악마가 이사왔다’ 배우들
윤아, 우아한 미소
“촬영장 모습 달라” 폭로에 손예진 인성 논란…아역배우母 입 열었다

“촬영장 모습 달라” 폭로에 손예진 인성 논란…아역배우母 입 열었다
김병만, 재혼 아내 최초 공개 “무명시절 1년간 교제했던 연인”

김병만, 재혼 아내 최초 공개 “무명시절 1년간 교제했던 연인”
“아내의 꿈”…김재우♥조유리, 결혼 12년 만에 ‘기쁜 소식’

“아내의 꿈”…김재우♥조유리, 결혼 12년 만에 ‘기쁜 소식’
잘나가던 지예은, 돌연…“9월부터 활동 중단”

잘나가던 지예은, 돌연…“9월부터 활동 중단”
정성호, 트럼프 ‘숙청·혁명’ 발언에 “민주당·李대통령에 왜곡된 느낌 가진 듯”

정성호, 트럼프 ‘숙청·혁명’ 발언에 “민주당·李대통령에 왜곡된 느낌 가진 듯”
“딸의 절친, 남편의 혼외자였다”…유명 학군지 충격 실화

“딸의 절친, 남편의 혼외자였다”…유명 학군지 충격 실화
“내장지방 줄이는 최고 음료” 녹차 아닌 ○○, 혈당 급상승도 억제

“내장지방 줄이는 최고 음료” 녹차 아닌 ○○, 혈당 급상승도 억제
트럼프, 정상회담 앞두고 “韓서 숙청 또는 혁명 일어나는 듯…사업 못해”

트럼프, 정상회담 앞두고 “韓서 숙청 또는 혁명 일어나는 듯…사업 못해”
트럼프 “韓서 숙청 또는 혁명” 발언에 김문수 “믿기 힘든 충격 사건”

트럼프 “韓서 숙청 또는 혁명” 발언에 김문수 “믿기 힘든 충격 사건”
인기 클릭
Weekly Best

  1. “잘 만나고 있다”…탁재훈, 28살 연상 김용림과 공개 열애

    “잘 만나고 있다”…탁재훈, 28살 연상 김용림과 공개 열애

  2. 박준형 김지혜 부부, 이혼 앞두고 재산분할 ‘진흙탕 싸움’

    박준형 김지혜 부부, 이혼 앞두고 재산분할 ‘진흙탕 싸움’

  3. “7번 이혼, 7명 자녀 모두 아빠가 다릅니다”…충격 실화

    “7번 이혼, 7명 자녀 모두 아빠가 다릅니다”…충격 실화

  4. 빌게이츠 만난 유재석 사진 떴다…“살다보니 이런날이”

    빌게이츠 만난 유재석 사진 떴다…“살다보니 이런날이”

  5. 이동욱 “한국은 월병 안 먹어요” 과거 발언 中서 ‘뭇매’

    이동욱 “한국은 월병 안 먹어요” 과거 발언 中서 ‘뭇매’
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘67세’ 할리우드 女스타, 20대 연하 남친과 생일파티…케이크 보고 깜짝

‘67세’ 할리우드 女스타, 20대 연하 남친과 생일파티…케이크 보고 깜짝

미국을 대표하는 팝스타 마돈나가 67번째 생일을 맞아 이탈리아에서 화려한 생일파티를 열었다.지난 19일(현지시간) 미국 매체 페이지식스
“어디 김씨냐”…킴 카다시안, 광복절에 올린 태극기 사진 ‘화제

“어디 김씨냐”…킴 카다시안, 광복절에 올린 태극기 사진 ‘화제

한국을 방문한 모델 겸 사업가 킴 카다시안이 광복절에 소셜미디어(SNS)에 태극기 사진을 올려 화제가 됐다.카다시안은 15일 자신의 인