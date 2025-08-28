‘건강이상설’ 심권호, 안타까운 근황 “안색 안 좋은 이유는…”

‘레슬링 전설’ 심권호가 제자와 함께 지내는 근황이 공개됐다. 윤희성 SNS 캡처

심권호 건강이상설을 다룬 프로그램. 채널A ‘행복한 아침’ 캡처

한국 레슬링의 전설 심권호(52)의 근황이 전해진 가운데 부쩍 야윈 모습이 걱정을 샀다.심권호의 레슬링 제자 윤희성은 지난 23일 개인 계정을 통해 “스승님과 가족처럼 지내고 있다”는 글과 함께 심권호의 최근 모습이 담긴 사진을 게재했다.사진 속 심권호는 한상 가득 차려진 식탁 앞에서 숟가락과 젓가락을 들고 미소를 짓고 있는 모습이다.윤희성은 “인터넷에 이런저런 말 같지도 않은 소문들이 많이 돌고 있다”면서 “나의 스승인 심권호는 금전적으로 힘들지 않고 잘 지내고 있다”고 전했다.이어 살이 빠지고 주름이 늘어난 심권호의 얼굴에 대해 “얼굴 안색이 안 좋은 이유가 여러 가지 있겠지만, 과거 그 누구보다 열심히 훈련했던 영광의 흔적이라고 생각해 달라”고 말했다.사진을 접한 네티즌들은 “얼굴색이 좋지 않다”며 걱정했지만, 윤희성은 “집중적으로 관리하고 있다”고 답했다.심권호는 지난 2019년 건강 이상설이 불거진 바 있다. 당시 심권호가 출연 중이던 예능 프로그램에서 돌연 하차하면서 알코올 중독설·간암투병설 등이 제기됐다.그러나 심권호는 이는 루머라고 일축했다.심권호는 예능에서 하차한 후 두문불출했던 이유에 대해 “2020년 회사에서 나오면서 체육관을 운영해야겠다고 생각했는데 나오자마자 코로나19가 터졌다”라며 코로나19라는 예기치 못한 상황에 모든 계획이 중단되고 그의 일상도 멈춰 버렸다고 설명했다.한편 심권호는 1993년 국가대표로 발탁되고 1996년 애틀랜타 올림픽에서 금메달을 획득하며 스타로 떠올랐다.이후 2000년 시드니 올림픽에서는 48㎏급과 52㎏급을 모두 석권하며 세계 최초로 두 체급 그랜드슬램을 달성, 한국 레슬링의 살아있는 전설로 불렸다.심권호는 과거 방송을 통해 지금까지 받은 연금 총액이 10억원을 넘으며, 본인 명의의 건물 두 채를 보유 중이라고 밝혀 화제를 모은 바 있다.뉴스24